200元烤鮮蚵吃到飽！嘉義東石「牛港魚池」鮮蚵滑嫩多汁 美味不踩雷 平日還不限時任你吃

嘉義東石牛港魚池，200元烤鮮蚵吃到飽超狂！平日不限時任你吃，蚵仔又青又肥美，沒有腥味很鮮甜，小孩也愛吃。牛港魚池號碼牌放發時間、入座時間、營業時間、菜單收費方式都整理在這篇了，想吃的盡興不用排隊，記得看好我的重點整理。

牛港魚池烤蚵吃到飽注意事項

牛港魚池發號碼牌時間➤平日9:30 / 假日9:00 牛港魚池入場時間➤平日10:30 / 假日9:50 牛港魚池營業時間➤平日11:00-18:00/ 假日10:30-18:00(週三公休) 牛港魚池用餐時間➤平日不限時 / 假日限時3小時 禁帶外食和飲料 130公分以上$200┃小孩收費標準，100公分以下免費， 100-130公分$100 不開放預約，皆現場候位 暑假過後時間可能會調整，請以官方FB資訊為主

先上牛港魚池粉絲團看過發號碼牌時間，於是我們平日一早9點半就到場，非常順利領到第一輪號碼牌。本以為前面有36組，其實今天號碼從30號開始，等於我們是候位第7組。

牛港魚池烤鮮蚵吃到飽介紹

領了號碼牌之後，老闆跟大家說可以先到附近逛逛，或想在店裡坐一下也可以。態度非常親切又好聊天，讓人覺得印象很好，一早忙著燒碳、洗蚵仔，工作人都在做準備。

我過去詢問能不能進去拍照，老闆也相當客氣說可以，還報我們看魚池裡的超大尾魚。

蚵仔都用這台機器清洗的，然後裝成一籃一籃，每桌都是一整籃發放蚵仔。

入座時間到了，我們走到店門口已經排了很多人，店家統一告知入座須知，是叫號依序入座。菜單只有10份，依序輪流使用，工作人員會依序到桌邊幫大家點餐，除了烤鮮蚵之外的菜，就會比較慢一點上，要有耐心等待。

牛港魚池菜單如上，菜色很便宜，讓我有驚訝一下。

吃蚵仔請做好殼和垃圾分類，大家隨手幫忙。蚵仔吃完後，拿紅籃子去換取新的一籃。

牛港魚池環境如上，非常接地氣，讓我感到非常興奮，這也太好玩了，一旁就是魚池耶！

提供醬料有醬油和哇沙米，碗筷也自己取用。

飲料在冰箱可自取。

我們入座沒多久，大約才11點就已經坐滿，對於看營業時間來訪的客人，可能會驚嚇到不知所措。

才入座而己，碳火就已經燒得超旺，然後一整籃蚵仔就放在旁邊，一坐下就開始烤！老闆沒在怕你吃。

大部分的蚵仔都是非常大顆的，像我爐火烤的那樣。

因為碳火超旺，蚵仔一放上去大約一分鐘就開殼了，這時就可以拿起來，然後打開後，另一面再烤一下下，汁液冒泡泡就可以吃，蚵仔會很容易取下，不會黏在上面，這是我們烤到第三輪後的心得。

如果放在爐上太久，殼會太熱爆開，很危險要小心一點。

一開始不太會，蚵仔才多放一下就縮小很多。

後來就超會，蚵仔超鮮嫩多汁，完全沒腥味，小孩也整個愛慘，吃的可開心了~

越烤越有成就感了，我們看很多人都自己戴了工務手套可以防燙，還有人帶工具小刀子那種來挖牡犡，超專業。

工作人員來幫我們點餐了，他們態度都好親切，讓人用餐心情超好。

蛤蜊很大顆也超新鮮好好吃。

破布子魚推薦，很大尾很新鮮沒有土味。

蛋一份也太多~

炒青菜和鳳梨蝦球都好吃，都沒有雷喲～

我們吃了2/3之後，有覺得比較鹹了，來杯冷泡茶。

最後我們的戰力就是這樣，大約吃了4/5籃，相較其它桌戰鬥力超弱，旁邊三位小哥哥吃了至少三籃，還點了許多熱炒類，實在是讓我們超羨慕的。

分享到粉絲團之後，很多人都說之前許多網紅介紹過這家，我真是後知後覺，這次來嘉義玩才知道這家東石鮮蚵吃到飽，大致都不錯，環境再改善一下更好。以後有機會再帶家人一起來吃，這樣會更有樂趣～不過建議不要穿白色衣服，因為碳灰會到處飛，衣服比較容易弄髒。

牛港魚池烤鮮蚵吃到飽

牛港魚池FB

地址﹕嘉義縣東石鄉，導航直接搜尋牛港魚池

發號碼牌時間➤平日9:30 / 假日9:00 入場時間➤平日10:30 / 假日9:50 營業時間➤平日11:00-18:00/ 假日10:30-18:00(週三公休) 用餐時間➤平日不限時 / 假日限時3小時 禁帶外食和飲料 130公分以上$200┃小孩收費標準，100公分以下免費， 100-130公分$100 不開放預約，皆現場候位

文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE

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