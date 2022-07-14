一出爐就被秒殺！ 台南安南區美食「中洲寮三角骨」 頂著大太陽排隊也要吃到它

傻妞想吃三角骨一定都會來買這一家！『中洲寮三角骨』下午14:30一開賣就是滿滿的排隊人潮，幾乎人手一袋三角骨，每個客人都是100、200元起跳的買，三角骨是售完為止，尤其是假日快則五六點賣光，慢則七八點，基本上八點過後都很難買到三角骨了，人客啊～想吃要早點來晚來吃不到喔！！

『中洲寮三角骨』在地30多年老店，攤位就在保安宮廟門口，一旁是大路算好停車，我到的時間是假日下午二點半，開始營業得時間就到了，但早就滿滿人潮大排長龍。（哭）

台南的夏天真的不是開玩笑的！！！！很多人還是願意頂著大太陽排隊也要吃到它！這鎮店之寶三角骨真的有種神奇的魔力阿~這裡排隊是會曬到太陽的，水水們要記得帶傘或帽子來遮陽喔！

從排隊到離開這超大炸鍋從來都沒停過，阿姨的手不停的翻炸著滿滿的三角骨，一次次撈起後就又快速一掃而空 ! 看這炸得金黃酥脆的三角骨就讓人忍不住口水直流~本來一個人吃打算買50元就好，馬上改買100元。

油的品質還不錯，不是黑黑的那種炸油。

這裡的三角骨是有醃製過，裹上番薯粉後入油鍋酥炸，起油鍋後客人買的時候不會再炸第二次，是跟一般鹽酥雞攤不同的地方 !

小攤上跟一般的鹽酥雞一樣，除了三角骨外也有炸雞排、鹽酥雞、魷魚、米血，還有一些內臟類、雞心、雞胗、七里香、甜不辣、地瓜、花枝丸等等~當天去連鱿魚都來不及準備好呢！

鐵盤上剛出爐的三角骨又瞬間快見底了！攤位上有看到一位阿嬤不知道是不是老闆娘，好顯一旁還有年輕人幫忙，頂著大太陽又在炸鍋旁工作，做吃的真的是不輕鬆啊！

三角骨是秤重計價，我今天買了100元大約有10塊左右的三角骨，每一塊三角骨大小不太一定，這樣平均一隻10元，價格來說也算OK！肉質透出一點紅色，獨家醃製過的三角骨吃起來很古早味！

剛炸好的三角骨酥脆到沒話說，更神奇的是冷掉還是一樣好吃，完全不會油，也沒有油耗味！帶一點甜味和鹹香，味道和香氣都很夠，灑上胡椒粉後更加提香！這裡的三角骨算是肉滿多的，不會都是骨頭，外表雖然炸得很乾，但肉的部位吃起來一點也不會老柴，整個涮嘴到不行！難怪會有不少人專程為了他而來～

這裡是50元鹽酥雞，我覺得鹽酥雞外皮酥脆香氣也不賴，而且大部分都是肉，骨頭只有一點點，不愛啃骨頭的人應該會很喜歡。

鹽酥雞肉質吃起來稍微比較三角骨乾一點點，香氣也比較弱一點，不過也算好吃 ! 但傻妞還是覺得三角骨最無敵！

米血是先切成一小塊一小塊後沾一點粉下鍋油炸，炸得酥酥脆脆的，口感紮實又很Q不會太硬，想買20元、30元都可以。

地瓜薯條30元，選擇灑甘梅粉最對味！

這裡的炸物都不會再二次回炸，拿到的時候地瓜不是熱熱的，所以外皮已經不會酥脆，但地瓜本身吃起來很甜喔！

看起來不起眼又平凡無奇的小小鹽酥雞攤『中洲寮三角骨』獨家三角骨的風味真的會讓人一吃難忘，推薦給大家~記得幫傻妞按個讚喔。

中洲寮保安宮三角骨

地址：台南市安南區長和路三段96號

時間：下午兩點半~晚上九點半（或售完為止）

公休：星期二

文章來源：傻妞吃台南 FB：傻妞吃台南

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