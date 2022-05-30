療癒系水豚免費看！精選6間「台南特色餐廳」 台北人氣酒吧進駐台南啦
台南美食餐廳真的多到吃不完！ReadyGo知道大家都愛台南，但是這麼多間到底怎麼選？本篇就介紹6間較有特色的美食餐廳，同時吃的滿足也拍的過癮，讓每一趟的台南之旅都不負此行啦！準備好就接著看下去，也可以把Google Map 上的參考位置記錄下來，下次打開地圖就能看見囉~
日月参上 Hitsuki Sanjō
最近在IG上超級火的日月参上到底在紅什麼？這間咖啡廳位在台南火車站附近，開放式的空間、露天的座位，點杯咖啡坐下來，有種歐洲街頭慵懶的既視感；更厲害的是這裡匯集了三個品牌的鹹甜美食，想吃什麼都能一次滿足。店內擺放老闆收集的古董，和幾隻貓咪店員的接待，走過路過但絕對不能錯過！
地址：台南市中西區興華街35巷6號
營業時間：10:30 ~19:00 每週一公休
榕 洋行 Ron & Company
台北的榕Ron就這樣開到台南去了！以複合式餐飲的模式經營，結合Cafe&Bar，提供顧客午後喝咖啡，夜晚飲酒的好地方，而「榕」一貫的特色搬進台南一點都不違和，將老建築翻新，保留原有的特色再注入新樣貌，台式西式的融合衝突又有創意，超殺底片的啦~
地址：台南市中西區開山路29巷24號
營業時間：12:00 ~ 02:00 (目前因應疫情停業中，詳情請看FB官網)
龍百貨
與龍共「食」，實在太可愛！這是一間充滿恐龍公仔的餐廳，滿滿的恐龍元素搭配復古的裝潢風格，是間非常有特色的巷弄早午餐店，餐點的命名也很有趣，推薦「龍心大悅」份量吃得飽還能有一杯飲品，CP值極高，有來台南可別錯過啦！
地址：台南市中西區民權路二段64巷53號
營業時間：每週二至六 9:30-14:30
thinkpizza
這就是我要的披薩！記憶中的披薩就是要有會牽絲的起司、濃郁的番茄醬味和鬆厚的餅皮，thinkpizza幫你三個願望一次滿足，這間披薩店的店面裝潢非常美式風格，隨手街拍還以為來到LA，小鳥胃的朋友也別擔心，可單片點餐超友善，來台南除了吃牛肉湯也可以換換口味吃披薩。
地址：台南市中西區西和路289號
營業時間：平日11:30～21:30、假日11:00～22:30
又又美
如果你喜歡底片，肯定會愛上這間店，所以如果有來台南不妨前來尋寶吧！這是一間復古相機館，保留相機館的裝潢，帶進了甜點、飲品等餐點，新舊結合讓人有穿越時空的錯覺，一樓有面底片打造的牆，帶出當時年代的美好時光，超特別的台南美食餐廳怎麼能錯過~
地址：台南市中西區南門路15號
營業時間：11:00 ~ 19:00 週二公休
mogukabi豆塔專賣店
台南療癒系甜點店推薦！這間甜點店不只療癒你的胃，更征服你的心，賣點除了招牌夏威夷豆塔，另一項就是可以免費觀賞水豚啦~店裡養了三隻水豚當招牌明星，多少人是為了他們而來，不過目前沒辦法與他們互動，但隔著玻璃看著他們呆萌的模樣，就覺得超療癒的呀~
位在台南市區，如果有順路一定要來看看可愛的水豚，順便買點伴手禮回家！
地址：台南市東區長榮路三段60號
營業時間：10:00～21:00
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