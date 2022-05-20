一年一度最美夢幻黃金雨！ 虎頭埤「阿勃勒花季」5/21浪漫登場

【旅奇傳媒/編輯部整理】台南「2022虎頭埤阿勃勒花季」將於5月21日正式登場，至5月29日止，每週末皆有精彩活動，讓大家可以遊湖賞花聆聽樂音，享受每年一度的黃金雨美景。

黃偉哲市長表示虎頭埤在四十年前就在園區廣植阿勃勒樹，虎頭埤的阿勃勒是印度原生種，微風吹動時，黃色花瓣繽紛飄落，彷彿下一場黃金雨，因此虎頭埤每年的這個季節就會舉辦阿勃勒花季系列活動，自2008年起每年皆會以不同形態來辦理阿勃勒花季，至今已邁入第16個年頭。沿著虎頭埤環湖步道，延伸至虎月吊橋附近，受到湖水的調節水氣充足的影響，往年虎頭埤的阿勃勒都是相較於其他地區稍晚盛開，卻是賞花不可錯過的重要景點。

觀旅局郭貞慧局長指出，每年這個季節『阿勃勒』於臺南遍地開花，分佈在臺灣歷史博物館鄉間小路、台南大學府城校區、虎頭埤風景區、東豐路、林森路二、三段、巴克禮公園、成功大學光復校區、忠義國小旁檨仔林公園、永華市政中心周圍、白河區蓮潭社區、下營區台19甲線、善化區樹谷大道南端、歸仁區台南高鐵站周圍道路、大內區台84線、新營區體育公園，每年5-6月為主要花期，是每年來訪臺南之觀光客一個歡樂的「黃金嘉年華」。

▲2022虎頭埤阿勃勒花季安排水上遊憩活動。 圖：臺南市政府觀光旅遊局虎頭埤風景區管理所／提供

2022虎頭埤阿勃勒花季活動以森林療癒生態遊、音樂演出、太陽能船遊湖賞花、文青特展、水域遊憩體驗活動為主軸，其中，延續去年推出森林療癒生態遊活動，將與園區解說志工老師鄒佳芳園藝治療師合作辦理，於5/22(日).5/28(六) 9:30~11:00，分兩梯次辦理，採預先報名，歡迎前來虎頭埤深度感受大自然的美，坐在搖曳的阿勃勒花葉下，進行粉彩藝術體驗，繪製專屬於自己的「浪漫黃金雨」，人數未達8人將予以取消。另花季活動期間(5/21~29)還有睦鄰優惠方案－凡於南168週邊觀光業者東成醬油、瓜瓜園、臺南高爾夫球場、中興林場、大坑農場憑消費滿百元以上發票，可享半票40元入園優惠。

於活動期間園區每週末上午10:00~12:00及下午2:00~4:00各一場音樂演出，邀請本市街頭藝人，進行音樂性演出，讓民眾在欣賞黃金雨的同時感受湖畔樂音繚繞。另有太陽能船遊湖賞花，採定時船班，每週末10:00、15:00(採現場購票，9:30、14:30於第一碼頭售票，滿10人以上發船)，可欣賞文青特展，「遇見臺灣第一水庫古往今昔」虎頭埤風景區老照片特展，「2020百年勝景耀新化」、「2022虎你幸福」兒童寫生比賽得獎作品展。夏日獨木舟體驗則於6/3(五)、6/4(六)、6/5(日)、6/11(六)、6/12(日)(採預先報名)，精彩活動內容讓民眾於戶外輕鬆賞花。

▲2022虎頭埤阿勃勒花季黃金嘉年華。 圖：臺南市政府觀光旅遊局虎頭埤風景區管理所／提供

為迎接阿勃勒花季，臺南市政府觀光旅遊局獨家限量發行專屬紀念商品，虎頭埤阿勃勒限定野餐墊及臺南魚頭君超Q萌布偶，充滿阿勃勒氛圍的童趣野餐墊，讓您可以於阿勃勒樹下野餐並帶回家留念，材質防水且便於摺疊收納，魚頭君布偶是臺南觀光大使吉祥物，陪您遊覽臺南的好山好水，以上限量商品於虎頭埤園區內賣店，售完為止。

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