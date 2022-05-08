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史上最佛心！台南「泰式椒麻雞飯」65元鋪滿雞排還附蛋　小資便當防疫省錢救星

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@juiceice_foodie授權、圖／IG@foodife_mo授權
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小資族們的荷包在偷笑！作為美食之都的台南坐擁數不盡的平價美味，尤其許多便當小吃只要銅板價，就吃得到霸氣的份量，成為省錢福音也吸引網友朝聖。今天要跟大家分享的就是位於南區的一家超佛心店家，每份正餐35元起，其中洗版社群的「泰式椒麻雞飯」65元就能拿到滿滿雞排及一顆蛋，如今防疫期間若不內用也可選擇外帶、外送，在家安心吃更療癒。

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位於南區的「8肚邀餐飲」為在地學生的必吃店，菜單提供將近60種選擇，蔥爆系列、燴飯、炒飯、湯品、炸物等應有盡有，其中飯和麵食系列除了有60元紅燒軟骨飯、蒜泥白肉飯，在IG最常出現的打卡神器非「泰式椒麻雞飯」莫屬。只見飯徹底被大塊雞排淹沒，淋上酸辣開胃的醬汁後十分下飯，最重要的是65元不必額外加點就有蛋，超值便當天天吃都過癮。

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此外，不少人也會搭配店內的鴨血，不論是麻辣鴨血或是鴨血湯，30元就能入手，另有20元貢丸湯和紫菜蛋花湯、25元肉燥飯、35元陽春麵等，可以任大家自由配出最滿意的月底救星組合，外地人未來造訪台南不妨列入口袋名單，一起品嘗當地專屬的純樸好味吧！

8肚邀餐飲
地址：台南市南區健康路一段336號
營業時間：10:00–20:30

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