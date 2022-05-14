台南超高CP值「鬥牛士石燒牛排」 獨創海陸9宮格、飲品湯品無限暢飲
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台南牛排的選項真的滿多的，但讓我喜歡的卻佔比較少數。我個人比較不喜歡單純只有排餐的台南牛排，我喜歡有一些豐富的配菜或是有飲料吧的台南牛排，而這間就是我喜歡那種很豐富類型的台南牛排。就跟著愛吃輝來吃吃看這間台南牛排好不好吃吧！
這間台南牛排就在台南FOCUS站前店的八樓，所以停車來說相當方便，用餐都可以折抵停車消費。
店內座位不算少，整體看起來相當整齊明亮。
這裡的飲料、咖啡、湯品都可以無限暢飲。
不免俗，先來一張大合照吧！
來這裡點一份主餐，都可以有一份薯條、沙拉、湯品、飲料，湯品跟飲料則是可以無限暢飲。
說實話，這裡的塔塔醬做的滿好吃的，薯條也炸得很酥脆，缺點就是太少了。
說真的，這個布丁是真的滿好吃的，吃起來相當綿密。
這櫻桃鴨的熟度掌握得剛剛好，搭配巴沙米狗醋的香氣真的很加分。
這份台塑牛排吃起來非常嫩口，卻不會完全沒有咀嚼感，香氣也相當十足，鱈魚的部分也處理相當不錯起司焗烤龍蝦也相當好吃。
奶油白醬海鮮義大利麵 NT$329
這裡的白醬吃起來相當濃郁，是我喜歡的類型，再加上滿滿的海鮮吃起來也是相當滿足。
九宮格裡面的配料相當豐富，我推薦大家可以吃海陸九宮格，吃起來比較豐富。
牛肉也有先稍微在廚房煎到半熟，上桌之後在自行煎到自己喜歡的熟度。
自己動手現煎的牛排，吃起來真的相當開心。
這個有煙燻過的鴨胸，吃起來煙燻味相當明顯，我個人真的滿喜歡的，基本上本身就是熟的，有熱就可以吃了。
點九宮格最爽的就是，可以加價購15元就可以吃到燒烤大魷魚。
內用打卡還可以吃到蛋塔
鬥牛士石燒牛排菜單
整體來說：這間台南牛排真的ＣＰ值很高，湯品飲品可以暢飲之外，也有許多不同的優惠活動，而且價格來說相當實惠，停車又相當方便
體驗時間：111/04
鬥牛士石燒牛排
地址：台南市中西區中山路166號8樓
時間：1100-2200
電話：06 220 7366
停車：無
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