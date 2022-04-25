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嘉義最新「5公頃粉紅村」美翻！2022花旗木秘境免費拍　最美花期要把握

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
「阿拉伯的粉紅村」因村長神似阿拉伯人，常被稱作「阿拉伯」而得名。圖／IG@xia_n55iw授權、圖／IG@momo201438授權、圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
「阿拉伯的粉紅村」因村長神似阿拉伯人，常被稱作「阿拉伯」而得名。圖／IG@xia_n55iw授權、圖／IG@momo201438授權、圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權

嘉義粉紅秘境曝光！當大家只懂得台南、高雄有花旗木花海，其實嘉義有座絕大面積賞花亮點，全區300株花旗木開得正美，4月陸續吸引了一系列內行人造訪，近期成為新興朝聖地，超適合攜家人、伴侶、好友或愛犬，一同沐浴粉嫩美景。

圖／IG@momo201438授權
圖／IG@momo201438授權

座落竹崎鄉義隆村的「阿拉伯的粉紅村」為2022全新花旗木景點，由村長栽種而成，並無私開放全台民眾免費參觀。村長於家門前的山坡各處，種滿300株左右的花旗木，隨著較晚登場的花期大爆發，日前徹底染粉了村落，粉色花瓣媲美櫻花，化作中南部打卡新地標。

圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權

園區占地達5公頃，不僅規劃了遮陽棚座位可以休憩，沿著步道行走，夢幻景致映入眼簾，滿滿爬上斜坡還能健行運動效果兼具。還有遊客分享隱藏版賞花點，只要登上園區最頂端，即可俯瞰翠綠樹林、市景及具有點綴效果的粉紅花旗木，夜晚7點起還有亮燈的夜櫻，浪漫指數升級。

圖／IG@xia_n55iw授權
圖／IG@xia_n55iw授權

圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權

提醒大家道路狹窄會車不易，駕駛、停車都十分考驗技術，而最美花況預計截至4月底，大家不妨把握本週，到嘉義這處充滿人情味的地點，賞花、散步、聊聊天放鬆身心。

阿拉伯的粉紅村

地址：嘉義縣竹崎鄉義隆村
地標：23.5050830, 120.5458355

圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權

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