探索阿里山豐山村 探索神秘疊石、體驗「螢河星空下的派對饗宴」

udn走跳美食／｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜ 台南冰品與台南甜點之中最經典的除了布丁之外，還有台南豆腐冰的存在。每一間的台南豆腐冰都有各自的特色，有老派的台南杏仁豆腐冰，也有走著創意

2022-04-07 15:30