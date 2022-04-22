全台最大日式庭園「愛心湖」、藝術古村落必朝聖　旅遊達人帶你玩雲林

【整理：行遍天下，圖／文：韓若紫】

沿著160縣道往西，一望無際的大蒜田，這是大家對雲林的印象。近年來，時代變遷、工廠轉型，古村落注入藝術元素，獲得新生命，這次把雲林定調為美拍秘境，依循古脈絡新氣象，看見不一樣的雲林！





建國新村 日系底蘊文化風華

從小在眷村長大，每天放學後四處串門子，韓若紫每每來到眷村就特別有親切感，二戰時虎尾建國眷村是日本海軍航空隊、神風特攻隊基地，國民政府接收後多次經歷不同單位眷屬進駐，造就多元眷村文化，廢棄後如今作為文化資產加緊修復中。建國眷村隱秘在濃密的樹林中，稻田環繞，現存房舍和設施多是日治時期遺4洞、戰備蓄水池等特殊地景，成為眷村後牆上多了大家耳熟能詳的標語。最特別的昔日反空降指揮所，隱藏在灌木叢生的小山丘中，現改為VR、AR體驗所，重現戰爭場景。

地址：雲林縣虎尾鎮建國一村1號

電話：0938-645-756

時間：09:00-17:00

FB：虎尾眷村再造協會（虎尾眷村文化駐地工作站）





澄霖沉香味道森林館 沉香的醉翁之意

介紹和展售沉香藝品、香氛產品的場所，卻藏著日系禪風類兼六園絕景，以及網美必朝聖的落羽松森林步道、夢幻愛心島、水之教堂，且免費入園，這就是雲林虎尾佔地約5.8公頃的澄霖沉香味道森林館，利用美景推廣沉香文化，有系統介紹沉香的一生，接著是沉香香氛產品和藝品展售，沉香木可比黃金，不過不買沒關係，直奔館後落羽松愛心湖、水之教堂，美拍連發，再到國內最大的沉香景觀日式庭園散步，享受老闆的佛心。

地址：雲林縣虎尾鎮惠來75-6號

電話：05-622-5757

FB：澄霖沉香味道森林館

時間：08:00-17:30





萡子寮「喔熊藝術村」 神仙下凡有求必應

在普天宮前停好車，一旁檳榔攤正曬著蝦乾，散發濃濃海味，問攤前阿北神仙3D彩繪怎麼走？阿北隨手遙指西南方小巷，對面轉角說：「有沒有看到，我們做的喔，得到第一名。」阿北指的是「歪頭仔快炒」店外，魚群悠游的裝置藝術，這寧靜的小漁村有著自成一格的生命力。為了增添萡子寮特色，觀光局邀請藝術家活化村落，創作呼應當地廟宇信仰和特產元素，在巷弄中彩繪Q版3D磐古開天、西遊記等神話故事，循線共22幅畫作，讓純樸的漁村有了新的樣貌。

地址：雲林縣四湖鄉萡東村萡子寮118號之1

電話：05-772-2780

時間：24小時營業

FB：萡子寮喔熊藝術村





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