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雲林「4家私房好料」在地人讚不絕口　當歸麵線鴨鴨體重合格才能上桌！

聯合新聞網 / 行遍天下

【整理：行遍天下，圖／文：韓若紫】

曾擔任旅遊節目主持人的韓若紫，跟著行腳節目的外景團隊上山下海，尋訪各地累積了不少美食口袋名單，像是雲林遊子回鄉必吃的鴨肉飯、沒有招牌卻讓人驚豔的麵線糊等在地人才知道的街邊小店，都是韓若紫推薦的私房好料理。

　

老受鴨肉飯

北港朝天宮前老街是在地美食超級戰場，其中老受鴨肉飯飄香70多年，已傳承至第四代，以在地溫體土番鴨配上嘉南平原優質好米，淋上佐以鴨肉精華的特製滷汁，豐富多變的鴨肉料理是陪伴在地人成長的滋味，在在牽動著遊子思鄉情愁，也被稱為「回鄉飯」。每天限量180盅的燉鴨湯，經過4小時蒸炊，鴨肉入口即化，被老饕稱為濃郁湯，新鮮現燙的綜合下水也不能錯過。

　

阿賢麵線糊

這家沒有招牌的麵線糊，老闆總是低調不願受訪，剛起鍋的麵線糊，熱騰騰的煙霧正好逆著光，那滋味如何抗拒得了。北港特有的麵線糊，將白麵線煮得糊爛，碗中加入蛋黃後淋上麵線糊，再快速攪拌，是吃麵線糊必要的儀式，淋上滷肉汁、滷蛋白上桌，美味清爽。再來碗彷如麵線糊雙生的油飯和浮水土魠魚湯，鮮甜毫無一絲腥味，炸蚵捲也是畫龍點睛，無名小攤著實讓人驚豔。

　

阿世香菇肉羹

對於湯頭的堅持，是新鮮現做，料多實在！傳承60個年頭，每碗肉羹有滿滿的竹筍絲和大塊香菇，佐以扁魚和蛋花來增加口感和層次，主角肉羹特選溫體豬胛心，沒有魚漿充數，都是實料！每舀起一勺羹，湯匙沒有空虛過！必點的手工香腸，沒有化學添加，選用紹興酒提香，肥瘦恰到好處，大概就是這樣的滋味，養刁了虎尾人的胃，美味之餘，用最純粹的食材守護大家的健康。

　

王家當歸鴨肉麵線

特選3、4個月左右的熟鴨，每天幫鴨鴨量體重，不合規定的就會被老闆退貨，寧可店休不賣！合格的鴨隻經過汆煮、加上12種中藥材細火熬煮，湯頭的鮮甜全來自食材本身！黑褐色湯頭裡臥著一隻鴨腿，軟嫩適中，搭配以西螺白麵線油炸的雞絲麵，口感很有層次。濃郁的藥材清香老遠就能聞到，在地飄香60年的好滋味，滿足虎尾人的春夏秋冬，暖胃也暖心！

　

店家資訊

老受鴨肉飯

地址：雲林縣北港鎮中山路104號

電話：05-783-0389

FB：老受鴨肉飯

時間：10:30-19:00

消費：鴨肉飯30元、燉鴨湯40元、鴨肉切盤100元、綜合下水乾料100元

　

阿賢麵線糊

地址：雲林縣北港鎮益安路97號

電話：05-783-0479

時間：06:10-12:3

消費：麵線糊20元加蛋25元、油飯25元、蚵仔捲每斤180元

　

阿世香菇肉羹

地址：雲林縣虎尾鎮華南路31巷1號

電話：05-633-1233

FB：虎尾阿世香菇肉羹

時間：07:00-18:00（不定時月休兩天）

消費：香菇肉羹35元、高粱酒香腸30

　

王家當歸鴨肉麵線

地址：雲林縣虎尾鎮民生路37-8，37-9號

電話：05-631-4629

FB：虎尾王家當歸鴨肉麵線

時間：10:30-20:30（週五公休）

消費：鴨肉麵線50元、鴨腿湯55元

　

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麵線糊 鴨肉飯 美景

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