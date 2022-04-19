台南超隱秘「粉紅海」如上帝調色盤　免跑離島美拍「粉色池塘摩西分海」

想看摩西分海免跑澎湖、金門，在台南就有鄉間版美景！近期有攝影好手們發現了一處秘密基地，只見熟悉的魚塘化作粉嫩池水，初訪令人驚艷，猶如闖入上帝調色盤，抓對角度還能拍出「摩西分海」奇景，也被稱作「台版粉紅湖」，可謂最新夢幻秘境。

圖／IG@molly888666授權 圖／IG@mingliang0409授權

這處超隱秘的魚塭為文蛤的光合菌培養池，粉色肥水則源自光合菌及有機質的發酵，大量繁衍後變身令人少女心爆發的池水，妝點著台南沿海。

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這裡屬於繼去年洗版社群的七股奇景「洞洞鹽田」後，2022新登場的秘境，粉色魚池拍起來十分漂亮，讓親臨現場的莫莉形容，彷彿有人打翻了草莓奶昔，秒飛金門設下獨特的摩西分海，也有人稱之為「台版粉紅湖」。

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需要注意的是，「粉紅海」實際為私人土地，若想拍攝務必事先獲得地主允許，並盡速離開，提醒大家未經許可切勿擅闖，別為了美拍造成地主困擾或以身試法啦！

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