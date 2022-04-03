迷客夏開賣鍋燒意麵！全新品牌「引引」台南限定，吃得到綠光鮮奶厚吐司、贈折價券

美食之都踩點清單加一！發跡自台南的手搖飲「迷客夏」最新打造餐飲品牌「引引」，不僅主打道地鍋燒意麵，還開賣招牌小農綠光鮮奶製成的厚片吐司，加上醒目橘色配黑色調的時尚外觀，從裡到外都有望成為打卡朝聖地。首家旗艦店落腳永康區，3月下旬悄然試營運，4月起正式開幕，截至4/8還加碼滿額200就贈30元折價券，趁著連假出遊火速衝一波吧。

圖／IG@kelly_foodlife授權

繼座落台南水交社文化園區內的全台唯一「迷客夏古蹟門市」吃得到乾拌麵、甜點等，全新品牌「引引」旗艦店也推出了一系列鍋燒意麵，像是爽口剝皮辣椒鍋燒意麵、酸甜的特製番茄湯頭，喜愛吃辣的人還有麻辣乾拌麵等麵食類型可選擇，每碗強調嚴選在地天然食材，以鮮蝦、肉絲、蔬菜等取代火鍋料，讓大家享受熟悉在地美味之餘，健康、美度順勢升級。

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不僅如此，引引也推出炸物、輕食類，其中最吸睛的莫過於，迷客夏最經典的小農綠光鮮奶變身手工厚片吐司。美食部落客凱莉分享，奶酥厚片激推濃郁級抹茶奶酥，另一款黑糖肉桂奶酥也能感受迷人香氣。亦有網友推薦薄片版甜不辣，口感傾向韓國魚板，作為下午茶超涮嘴；飲料方面也有灑滿爆量可可粉的美祿恐龍，鹹甜兼具不怕餓肚子。

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值得一提的是，引引餐點價格也走親民路線，像是雙人噴火套餐售價390元，附一碗剝皮辣椒鍋燒意麵、噴火麻辣乾拌麵，還有薯條、小青新及紅茶，一人免200就能吃得飽足。而即日起至4/8為止，只要消費滿額200元，即可免費獲得一張30元折價券，全品項開放折抵，下次造訪吃得更划算，台南永康新亮點別錯過。

引引InnInn

地址：台南市永康區勝學路240號營業時間：每日10:00-21:00

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