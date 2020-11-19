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在迷客夏吃乾拌麵！全台唯一「迷客夏古蹟門市」藏身台南水交社日系古宅

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
發跡自台南的迷客夏，本回邀請美食作家王浩一為顧問，以眷村文學為理念，共同設計出獨一無二的古蹟門市「迷客夏文學沙龍館」。圖／迷客夏提供
發跡自台南的迷客夏，本回邀請美食作家王浩一為顧問，以眷村文學為理念，共同設計出獨一無二的古蹟門市「迷客夏文學沙龍館」。圖／迷客夏提供

人氣飲料品牌迷客夏近日限時推出芋頭系列新品「買一送一」，史無前例的優惠引爆粉絲排隊購買熱潮。而有別於大家熟悉的門市，其實台南隱身了一處日式古宅改造的「迷客夏文學沙龍館」，不僅有日系復古的店裝，更化身夢幻眷村食堂「老張串門」，販售一系列乾拌麵、甜品、咖啡飲品等，絕對是全台最獨特的迷客夏門市。

圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供

「迷客夏文學沙龍館」位於台南水交社文化園區內，本是日治時期的海軍航空隊宿舍，後期則成為空軍眷村。此次迷客夏聯手專家，以眷村文學為主軸做發想，藉由古蹟修復讓老屋重生，成功打造成結合餐飲及美學空間。店內日式和室拉門與獨立隔間，讓人彷彿秒飛日本用餐，悠閒的氛圍亦為台南市民新增一處休憩據點。值得一提的是，絕美場地佛心免費開放，懷舊風情也吸引了不少新人造訪拍攝婚紗照。

圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供

與手搖店不同，迷客夏文學沙龍館「老張串門」提供主餐「蒜香麻醬乾拌麵」、「醋香椒麻乾拌麵」，讓粉絲在迷客夏也能大啖麵食。店內還供應甜點蛋糕、三種口味的手作餅乾，搭配無糖風味的「台灣紅玉紅茶」、「金萱烏龍茶」剛剛好，或可選擇加入招牌綠光鮮奶調和而成的鮮奶茶及焙茶，抑或是咖啡及果汁類品項，喝一杯茶就能在意義非凡的歷史建築內，完成升級版的下午茶體驗，還能順手蒐集特色美照，未來順遊台南又有新景點可列入行程啦！

圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供

迷客夏文學沙龍館

地址：台南市南區興中街73號（老張串門）
營業時間：09:00-17:00（週一、二公休）

圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供

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