快訊

藍白合幻滅讓北市長三腳督漸成形？ 蔣萬安兩大隱憂浮現

「優雅惡魔」的逆襲 雷朋為何讓馬克宏首輪贏得冷汗直流？

到台南別只會喝牛肉湯！精選8款在地美食　銷魂鮭魚丼、雪花煎餃必吃

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

去年因為疫情原因，煙火派對取消，2022年疫情仍未停歇，因此延期到4月3號，清明連假來參加鹿耳門盛大的煙火派對，來到美食之都台南旅遊當然要好好吃一頓美食才行，這次為各位分享台南在地美食懶人包，讓你們能快速找尋到心儀的店家。

▲圖片來源：台南土城正統鹿耳門聖母廟粉絲專頁
▲圖片來源：台南土城正統鹿耳門聖母廟粉絲專頁

台南美食

1.劉家汕頭麵

2.小金麵店

3.圓環頂香腸熟肉

4.男子漢餡餅

5.萬香羊肉爐

6.日本再生酒場

7.餓男食堂

8.餵食三刻


劉家汕頭麵

開業至今已七十多年【劉家汕頭麵】，保留最傳統的那份口味，從麵體、配料到醬汁，每樣都是老闆精心製作，是許多台南人從小吃到大，那股記憶中的味道，來台南旅遊不妨體驗看看台南人的家鄉味。

招牌乾麵使用福州特產汕頭麵條，純手工製作麵條Q彈美味，淋上店家自製的豬油，讓整碗麵更加香氣逼人。

【劉家汕頭麵】

店家地址：台南市中西區民權路三段184號之1號

店家電話：06 220 2887

營業時間：10:30-19:30


小金麵店

整體走向文青風格的【小金麵店】顛覆傳統麵攤形象，主打各式台式傳統美食以及重慶麻辣料理，價格親民環境舒適深受年輕族群歡迎。

【重慶酸辣粉】源於四川重慶的特色麵食，店內使用進口紅薯粉，口感Ｑ彈，湯頭使用大紅袍花椒粉加上特製辣椒，調製出溫和的辣度卻不失花椒香氣及麻辣口感！酸味部分則使用白醋、烏醋及中藥調製出不同層次的香氣，使酸味溫和不嗆。

【小金麵店】

店家地址：台南市中西區成功路559號

店家電話：06 358 2568

營業時間：週一至週六 上午11:00-下午2:00、下午5:00-下午8:30（每週日公休）


圓環頂香腸熟肉

【圓環頂香腸熟肉】從民國27年開業至今，店家堅持每天一大早就要去市場購買最新鮮的食材，再經過細心地準備，才能讓客人有最可口的香腸熟肉以及各式海產。

黑白切的熱門小菜香腸熟肉，附上台南道地的甜醬油膏，配上蒜泥以及芥末，就是最簡單的傳統美食，店家食材十分新鮮，即使不沾醬也很美味，每個食材每個部分熟度都剛剛好，保持最佳的口感又不會有腥味，值得一試的好滋味。

【圓環頂香腸熟肉】

店家地址：臺南市東區大同路一段113號

店家電話：06 214 3455

營業時間：16:30–23:00


男子漢餡餅

【男子漢餡餅】主打全手工現做的餡餅跟煎餃，在餡料上選用當季新鮮的食材，塞得滿滿配料的餡餅可是每日限量，是台南必吃的銅板美食之一。

▲【豬肉餡餅】外皮酥脆軟Q而不油膩，內裡肉香四溢，肉汁在咬下時噴發，香味在口中蔓延開，扎實的內餡吃完超有飽足感！
▲【豬肉餡餅】外皮酥脆軟Q而不油膩，內裡肉香四溢，肉汁在咬下時噴發，香味在口中蔓延開，扎實的內餡吃完超有飽足感！

▲【昇龍餃子】外皮酥脆，雪花處帶有鍋氣香味，內裡餡料飽滿、肉汁四溢、香氣十足。
▲【昇龍餃子】外皮酥脆，雪花處帶有鍋氣香味，內裡餡料飽滿、肉汁四溢、香氣十足。

【男子漢餡餅】

店家地址：台南市中西區中正路8號

店家電話：0923 777 625

營業時間：12:00-18:00


萬香羊肉爐

【萬香羊肉爐】在地經營30餘年，在地人聚餐的首選餐廳，店家堅持選用當日最新鮮的食材，一代傳一代的好手藝加上不斷推陳出新的新菜品，令人流連往返的好味道。

羊肉爐湯頭為紅燒口味，喝起來順滑溫和口齒留香，令人愛不釋手，羊肉吸飽紅燒湯頭的風味，越嚼越香，讓人回味無窮。

【萬香羊肉爐】

店家地址：台南市北區公園路429號

店家電話：06 251 8133

營業時間：17:00~00:00，每周二公休


日本再生酒場

【日本再生酒場】提供多樣化的串燒料理，在串烤台炭烤每一份食材，香氣撲鼻而來，讓人忍不住口水直流，再沾上特製調料，鹹香滋味令人無法停下。

店內招牌【五本盛】是來店必吃的美食，從左到右分別是豬舌、明太子雞胸、頭皮、喉頭、豬五花，每樣食材各具特色，每道食材店家都選擇其最適合的方式做烹調，讓料理吃起來相當協調，食材間完美融合。

【日本再生酒場－台南店】

店家地址：台南市中西區西門路一段753號

店家電話：06 223 3911

營業時間：18:00-24:00


餓男食堂

【餓男食堂】堅持使用最新鮮的食材製作每一道料理，餐點依舊平價親民，一到用餐時間店內人潮總是絡繹不絕。

鮭魚干貝紅蝦丼放滿切塊鮭魚、紅蝦跟干貝，最後鋪滿鮭魚卵以及誘人的生蛋黃，品嘗海鮮本身的鮮甜海味，真是太滿足了！

店內招牌的炙燒鮭魚丼也是不能錯過的好滋味，放上六大片炙燒過的鮭魚，配上滿滿鮭魚卵以及醬汁點綴，真是太香了！讓人愛不釋手的好味道。

【餓男食堂】

店家地址 : 台南市中西區南華街22號

店家電話 : 0936 108 072

營業時間 : 平日17:00-24:00；假日11:30-14:00，17:00-24:00


餵食三刻

深夜也能吃甜點！野貓子最愛的【餵食三刻】是少數營業到凌晨2點的甜點店，店內所有產品皆使用法國的發酵奶油與日本鳥越的麵粉製作，就是要給客人最美味的甜點。

【百香檸檬塔】的內餡由百香果和檸檬製作而成，使其香氣與酸度恰到好處！上層帶有些許焦香的檸檬蛋白霜，配上優秀的塔皮，一切都是如此恰到好處，值得專程拜訪的好滋味。

【餵食三刻】

店家地址：台南市北區北成路27號

店家電話：06 283 5577

營業時間：16:30～02:00（公休不固定，以公告為主）

詳細資訊：https://bit.ly/3uuj65A


連假就來台南來一趟美食之旅吧！還能到鹿耳門欣賞炫麗的煙火，你還在等什麼，現在就趕緊規劃行程吧！


延伸閱讀>>清明連假首選行程！2022台南鹿耳門聖母廟煙火秀盛大開演

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

鮭魚 羊肉爐 連假

延伸閱讀

三萬隻灰面鵟鷹返家　八卦山「賞鷹季」邀外籍生認識台灣特有生態

宜蘭礁溪美食「九宮格奶油麵包」IG瘋打卡　南法鄉村風烘焙坊＆餐館好唯美

一風堂、初魚鐵板燒陸續進駐 宏匯廣場備戰美食力

6間金門必吃的人氣美食 讓你吃出阿兵哥的難忘戰地美味

相關新聞

到台南別只會喝牛肉湯！精選8款在地美食　銷魂鮭魚丼、雪花煎餃必吃

連假就來美食之都賞煙火，當然也不能錯過在地美食啦！這次懶人包讓你從早到晚都有美食佳餚可以品嘗，一路吃到飽，深刻了解到台南美食的魅力。

台南日式老屋「卓也竹園町」庭園、石燈籠秒飛日本　彩色蕨餅與日式麻糬必點

udn走跳美食／加小菲愛碎碎念 台南中西區下午茶/甜點店推薦！！卓也竹園町興建於昭和10年，前身是南州職員宿舍，經過台南市政府整修之後，由苗栗的卓也小屋進駐經營，除了推廣藍染藝術之外，也有提

隱藏版「水果豆腐」堆高高太美！台南杏仁豆腐冰每日現做，北海道鮮乳雪花冰好平價

udn走跳美食／｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜ 台南冰品與台南甜點之中最經典的除了布丁之外，還有台南豆腐冰的存在。每一間的台南豆腐冰都有各自的特色，有老派的台南杏仁豆腐冰，也有走著創意

阿里山最美「賞夕、雲海步道」回歸了！嘉義隙頂二延平步道重新開放

【旅奇傳媒/編輯部報導】阿里山最美的雲海步道「二延平步道」於3月26日正式啟用囉！即日起歡迎民眾前往二延平步道賞夕陽、賞雲海、觀茶園。二延平步道位於嘉義縣番路鄉阿里山公路約52.9K處，海拔約1200

台南超銷魂「脆皮鴨肉飯」只要50元！在地人激推加肉更滿足　鴨腿飯60元就有

美食之都名不虛傳！台南必吃美味一籮筐，尤其許多隱藏版家常味更因高CP值備受在地人喜愛。除了已成排隊名店的鳳姐去骨鴨腿飯，南區有家主打「脆皮鴨肉飯」的小吃店亦是當地人想私藏的清單，一份只要50元，超低銅

「2022南投花季」集合全攻略！繁花盛開限定浪漫美景 讓你一年四季皆收藏

在台灣，或許最棒的就是能隨著四季更替，享受一邊散步，一邊賞欣賞大自然變化的樂趣了吧？而在全台唯一不靠海的南投，擁有得天獨厚的生態環境，無論是櫻花、繡球花還是楓葉，一年四季皆有不同的花綻放，因此我們整理了南投的花季全攻略，大家不妨根據時節，在最佳賞花時間安排南投一日遊！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。