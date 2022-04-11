到台南別只會喝牛肉湯！精選8款在地美食　銷魂鮭魚丼、雪花煎餃必吃

去年因為疫情原因，煙火派對取消，2022年疫情仍未停歇，因此延期到4月3號，清明連假來參加鹿耳門盛大的煙火派對，來到美食之都台南旅遊當然要好好吃一頓美食才行，這次為各位分享台南在地美食懶人包，讓你們能快速找尋到心儀的店家。

▲圖片來源：台南土城正統鹿耳門聖母廟粉絲專頁

台南美食

1.劉家汕頭麵

2.小金麵店

3.圓環頂香腸熟肉

4.男子漢餡餅

5.萬香羊肉爐

6.日本再生酒場

7.餓男食堂

8.餵食三刻





劉家汕頭麵

開業至今已七十多年【劉家汕頭麵】，保留最傳統的那份口味，從麵體、配料到醬汁，每樣都是老闆精心製作，是許多台南人從小吃到大，那股記憶中的味道，來台南旅遊不妨體驗看看台南人的家鄉味。

招牌乾麵使用福州特產汕頭麵條，純手工製作麵條Q彈美味，淋上店家自製的豬油，讓整碗麵更加香氣逼人。

【劉家汕頭麵】

店家地址：台南市中西區民權路三段184號之1號

店家電話：06 220 2887

營業時間：10:30-19:30





小金麵店

整體走向文青風格的【小金麵店】顛覆傳統麵攤形象，主打各式台式傳統美食以及重慶麻辣料理，價格親民環境舒適深受年輕族群歡迎。

【重慶酸辣粉】源於四川重慶的特色麵食，店內使用進口紅薯粉，口感Ｑ彈，湯頭使用大紅袍花椒粉加上特製辣椒，調製出溫和的辣度卻不失花椒香氣及麻辣口感！酸味部分則使用白醋、烏醋及中藥調製出不同層次的香氣，使酸味溫和不嗆。

【小金麵店】

店家地址：台南市中西區成功路559號

店家電話：06 358 2568

營業時間：週一至週六 上午11:00-下午2:00、下午5:00-下午8:30（每週日公休）





圓環頂香腸熟肉

【圓環頂香腸熟肉】從民國27年開業至今，店家堅持每天一大早就要去市場購買最新鮮的食材，再經過細心地準備，才能讓客人有最可口的香腸熟肉以及各式海產。

黑白切的熱門小菜香腸熟肉，附上台南道地的甜醬油膏，配上蒜泥以及芥末，就是最簡單的傳統美食，店家食材十分新鮮，即使不沾醬也很美味，每個食材每個部分熟度都剛剛好，保持最佳的口感又不會有腥味，值得一試的好滋味。

【圓環頂香腸熟肉】

店家地址：臺南市東區大同路一段113號

店家電話：06 214 3455

營業時間：16:30–23:00





男子漢餡餅

【男子漢餡餅】主打全手工現做的餡餅跟煎餃，在餡料上選用當季新鮮的食材，塞得滿滿配料的餡餅可是每日限量，是台南必吃的銅板美食之一。

▲【豬肉餡餅】外皮酥脆軟Q而不油膩，內裡肉香四溢，肉汁在咬下時噴發，香味在口中蔓延開，扎實的內餡吃完超有飽足感！

▲【昇龍餃子】外皮酥脆，雪花處帶有鍋氣香味，內裡餡料飽滿、肉汁四溢、香氣十足。

【男子漢餡餅】

店家地址：台南市中西區中正路8號

店家電話：0923 777 625

營業時間：12:00-18:00





萬香羊肉爐

【萬香羊肉爐】在地經營30餘年，在地人聚餐的首選餐廳，店家堅持選用當日最新鮮的食材，一代傳一代的好手藝加上不斷推陳出新的新菜品，令人流連往返的好味道。

羊肉爐湯頭為紅燒口味，喝起來順滑溫和口齒留香，令人愛不釋手，羊肉吸飽紅燒湯頭的風味，越嚼越香，讓人回味無窮。

【萬香羊肉爐】

店家地址：台南市北區公園路429號

店家電話：06 251 8133

營業時間：17:00~00:00，每周二公休





日本再生酒場

【日本再生酒場】提供多樣化的串燒料理，在串烤台炭烤每一份食材，香氣撲鼻而來，讓人忍不住口水直流，再沾上特製調料，鹹香滋味令人無法停下。

店內招牌【五本盛】是來店必吃的美食，從左到右分別是豬舌、明太子雞胸、頭皮、喉頭、豬五花，每樣食材各具特色，每道食材店家都選擇其最適合的方式做烹調，讓料理吃起來相當協調，食材間完美融合。

【日本再生酒場－台南店】

店家地址：台南市中西區西門路一段753號

店家電話：06 223 3911

營業時間：18:00-24:00





餓男食堂

【餓男食堂】堅持使用最新鮮的食材製作每一道料理，餐點依舊平價親民，一到用餐時間店內人潮總是絡繹不絕。

鮭魚干貝紅蝦丼放滿切塊鮭魚、紅蝦跟干貝，最後鋪滿鮭魚卵以及誘人的生蛋黃，品嘗海鮮本身的鮮甜海味，真是太滿足了！

店內招牌的炙燒鮭魚丼也是不能錯過的好滋味，放上六大片炙燒過的鮭魚，配上滿滿鮭魚卵以及醬汁點綴，真是太香了！讓人愛不釋手的好味道。

【餓男食堂】

店家地址 : 台南市中西區南華街22號

店家電話 : 0936 108 072

營業時間 : 平日17:00-24:00；假日11:30-14:00，17:00-24:00





餵食三刻

深夜也能吃甜點！野貓子最愛的【餵食三刻】是少數營業到凌晨2點的甜點店，店內所有產品皆使用法國的發酵奶油與日本鳥越的麵粉製作，就是要給客人最美味的甜點。

【百香檸檬塔】的內餡由百香果和檸檬製作而成，使其香氣與酸度恰到好處！上層帶有些許焦香的檸檬蛋白霜，配上優秀的塔皮，一切都是如此恰到好處，值得專程拜訪的好滋味。

【餵食三刻】

店家地址：台南市北區北成路27號

店家電話：06 283 5577

營業時間：16:30～02:00（公休不固定，以公告為主）

詳細資訊：https://bit.ly/3uuj65A





連假就來台南來一趟美食之旅吧！還能到鹿耳門欣賞炫麗的煙火，你還在等什麼，現在就趕緊規劃行程吧！





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