「2022南投花季」集合全攻略！繁花盛開限定浪漫美景 讓你一年四季皆收藏

在台灣，或許最棒的就是能隨著四季更替，享受一邊散步，一邊賞欣賞大自然變化的樂趣了吧？而在全台唯一不靠海的南投，擁有得天獨厚的生態環境，無論是櫻花、繡球花還是楓葉，一年四季皆有不同的花綻放，因此我們整理了南投的花季全攻略，大家不妨根據時節，在最佳賞花時間安排南投一日遊！

柳家梅園

寒冷的冬季，正是梅花盛開的時節！位於南投青梅生產原鄉的「柳家梅園」，種植了高達 1500 公頃之大的梅花園，每年的 12 月至隔年 1 月為花期，總是吸引許多遊客在樹下野餐，飽覽一整片令人賞心悅目的梅園。值得一提的是，柳家梅園不收門票費，免費讓大家一睹梅花姿態，所以也請想去賞花的讀者們好好愛惜場地，自己的垃圾自己帶走唷～

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地址：南投縣信義鄉自強村陽和巷87號

電話：04 9283 1191

營業時間：08:00 – 18:00

自行開車：下名間交流道，朝集集／名間前進→左轉內山公路／台3線→直行台16線→於中山橋右轉台16線→靠右行駛台21線→右轉投59鄉道／信和產業道路→柳家梅園

阿本農場

春天賞櫻，是你的儀式感嗎？南投除了九族文化村之外，「阿本農場」也是近期最夯的賞櫻景點！由於阿本農場位在海拔 900 公尺高的半山腰上，山路並不適合自行前往，所以農場不開放汽機車入內，而是提供接駁車的服務。這裡起初是農場主人的菜園，在種菜之餘也開始種櫻花樹給自己欣賞，但因為能望見整片櫻花海搭配壯闊山景，同時還有油菜花和波斯菊相映成趣的美麗，所以意外成為追櫻人的秘境。

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地址：南投縣水里鄉二部產業道路1號

營業時間：07:00 – 17:00（視花況，2022年開放時間已結束）

門票：來回乘車券每人200元，不收入園費

南開科技大學

3 月，是黃花風鈴木的花季，何不到「南開科技大學」迎來黃澄澄的夢幻景色吧！位在中正路與富昌路口旁的人行道，種植了許多的黃花風鈴木，每到花季時可以看見金黃色的花海，搭配著學校建築和藍天白雲，有種彷彿踏進日本街道的錯覺。與此同時，也建議大家一路到附近的草屯分局植物公園和草屯體育館走走，除了黃花風鈴木之外也有洋紅風鈴木能欣賞喔。

圖／IG@allenfood99

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地址：南投縣草屯鎮中正路568號

南平山道田有機農場

埔里的「南平山道田有機農場」，以花色豔麗的錫葉藤而聞名，每年春天總是吸引眾多遊客前來，漫步這浪漫的紫色隧道。最特別的是，農場主人還為小朋友打造兒童版的紫色隧道，尤其適合 140 公分以下的小朋友，不用仰著頭就能好好欣賞盛開的錫葉藤！而南平山道田有機農場開放遊客免費入園，另外販售有機農法栽培的草莓和蔬菜，歡迎大家來觀賞錫葉藤大爆發時，也能多多支持在地小農。

圖／IG@3more_hi4

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地址：南投縣埔里鎮中山路四段502號

電話：0907-372173

營業時間：09:00 – 17:00

自行開車：走國道6號下北山出口後，走台14線經過觀音三號隧道口，從鎮山宮牌樓入口進入。

杉林溪森林生態渡假園區

每年的 5 月到 7 月，在海拔 1600 公尺高的「杉林溪森林生態渡假園區」，正是繡球花開放的最美時節！杉林溪園區內擁有超過 20 種品種，約 50 萬朵的繡球花，而主要賞花點集中在自然教育中心、木屋區以及花卉中心，讓你能拍好拍滿，不虛此行。而繡球花季正巧也是螢火蟲大量出沒的季節，因此不妨在白天賞花，晚上則賞螢火蟲，留下美好的夏日回憶。

IG@traveler_candy

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地址：南投縣竹山鎮溪山路6號

電話：049-2611217

營業時間：07:00 – 21:00

門票：全票 300元

自行開車：南下中二高系統 → 竹山交流道下 → 省道3 號竹山往鹿谷、溪頭→ 縣道151號竹山往溪頭 → 至溪頭 → 轉溪阿公路17公里至杉林溪森林遊樂區

日月潭金針花園區

當天氣漸漸轉涼，將邁入秋季之際，請把握觀賞金針花的最美花期！在日月潭頭社盆地有個「日月潭金針花園區」，約 2 公頃佔地的金針花遍佈田園，不用特地上山，在平地就能一覽金針花海，實在非常療癒人心。園區不僅可以賞金針花，還有活盆地體驗區，並提供划膠筏，以及炸金針花和金針花茶等特色美食，相信大朋友小朋友都能玩得很盡興。

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地址：南投縣魚池鄉平和巷70號

電話：0910-896-178

營業時間：08:00 – 17:00

門票：100 元

自行開車：國道六號下愛蘭出口交流道（台14線出口），往埔里／魚池→左轉中潭公路／埔霧公路→靠右行駛台21線→靠右行駛環湖公路→水社→沿著指標即可抵達

楓林社區

位於埔霧公路的「楓林社區」裡，有一片黃金楓秘境，而黃金楓跟其他楓樹最不同的地方，便是葉子不會轉紅，而是由綠色轉為金黃色。楓林社區的黃金楓步道就在車水馬龍的台 14 線旁，但是走進社區卻會有一種遺世獨立的美感，徹底貼近大自然，感受一年一度的浪漫。

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地址：楓林社區位於南投縣仁愛鄉南豐村(台14線68公里處)南豐派出所正對

電話：04-9292-0362

自行開車：國道6路下交流道後左轉，接台14線往清境方向行駛，於台14線68K處左轉楓林路即可抵達楓林社區

大崙山觀光茶園

秋季出遊除了賞楓之外，還有銀杏可以追呀！位在南投縣鹿谷鄉的「大崙山觀光茶園」，原先主要種植烏龍茶樹，後來則是為了水土保持的因素，因而開始栽種銀杏，還成為全東南亞面積最大的銀杏林。大崙山觀光茶園為免費入園，沿途有不少賣茶的店家和餐廳可以逛逛吃吃，更可以近距離欣賞金黃色銀杏樹之美，若正好此時有雲霧繚繞，仙氣指數更是爆表呀～

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地址：南投縣鹿谷鄉羊彎巷800之1號

營業時間：週一～週五 09:00 – 15:00；週六日 09:00 – 17:30（週四公休）

自行開車：國道三號→下竹山／鹿谷交流道→台三線，往溪頭／杉林溪→左轉151甲縣道／保甲路→到底左轉接151縣道→鹿谷鄉→溪頭→興產路→杉林溪公路→沿著十二生肖的路彎標示牌，由鼠、牛、虎、兔算起，直至羊彎時，順著指標右轉進入羊彎巷→繼續前行約2公里→大崙山觀光茶園（銀杏森林）

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