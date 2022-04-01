超過40種口味的頂級饅頭！開箱台南「一饅頭店」　天然食材每口真材實料

早餐吃膩了沒想法嗎？今天來開箱這家，台南超有名的「一饅頭店」，某天滑手機看到這家饅頭店製作過程的影片，包括倒入整桶蔓越莓汁，混和整桶果乾，使用米歇爾可可粉、小山園抹茶粉等頂級天然食材！我心想天啊！第一次看到饅頭竟然用完整天然食材去揉製麵糰，這樣一顆要賣多少啊！喜歡天然少加工的我，馬上查了一下官網，太好了，有宅配耶！價格當然是比一般饅頭、包子貴了一些，但是看在真材實料的份上，其實也合理。而且口味超創新，算一算就超過40幾種，一天吃一種，一個月也吃不膩，馬上手刀下單來跟大家分享開箱囉！

第一次收到這麼文青質感包裝的饅頭，每個獨立包裝再貼上精美小貼紙，我都懷疑我訂的是饅頭配豆漿那個饅頭嗎？哈哈！

一饅頭店的饅頭有分兩種尺寸，Normal是一般大小，約一個拳頭，比傳統饅頭店略小，但是蒸過後會膨脹喔！而且麵體很扎實有嚼勁，很有飽足感。宅配有經典組合的選項，可以一次滿足多種口味。另一種是mini set，六入小顆包裝，可以選單一口味也可以選綜合（隨機口味）。

首先來分享讓少女心噴發的夢幻口味！玫瑰草莓！埔里產的有機玫瑰花瓣、多汁香甜大湖草莓乾，大方使用原始食材來呈現，粉色饅頭就已經夠讓人心動，咬下讓人驚喜的草莓果乾更是療癒滿足！

看看這個用料有多實在！每一口都能吃到混和著玫瑰香氣與草莓香甜的夢幻饅頭啊！只有簡單白糖提味，讓食材的天然果酸完整呈現，我特別喜歡這種單純的食物原味。

酒釀桂圓

麵體添加全麥，使用台灣產桂圓窯燒乾燥，以卡本內紅葡萄酒釀製，混入麵體發酵，搭配新竹寶山黑糖、核桃增加口感豐富度。這個口味一從電鍋拿出來就滿滿撲鼻的桂圓香氣！

樸實的外表蘊含著頂級食材的用心，越嚼越香，搭配核桃的脆口，很經典也是老少咸宜的口味！.

覆盆蔓越莓

再來是我這次吃的口味中最喜歡的第一名！是什麼口味超越了夢幻草莓在我心中的地位？答案是覆盆子、整粒蔓越莓、上白糖的華麗組合。使用覆盆莓果泥直接與麵糰混和，加上整粒的蔓越莓乾，本來就喜歡偏酸口味的我，平時就很愛蔓越莓，沒有想到竟然有一間饅頭店這麼奢華的直接用果泥、完整果乾來製作，真的太感人！

撥開讓你們看一下內層的蔓越莓果乾，我喜歡撕下一片片饅頭來吃，在嘴裡咀嚼很久，幸福感也持續很久。

蔓越莓乾特寫，是不是真的很真材實料！

一饅頭店除了饅頭之外，還開發各種造型結合中西合併的創意口味，有甜有鹹，除了上面介紹的饅頭之外，還有做成捲的造型。喜歡餡料豐富口感的朋友可以選這個系列。

紫薯芋頭乳酪

有機烤紫心地瓜做成麵皮，層層捲起無糖紫心地瓜泥、芋頭塊、乳酪丁，口感很扎實綿密，味道屬於比較養生路線的清爽風味，。

快要爆出的芋頭丁、乳酪丁，每一口都吃得到料，這個口味真的非常有飽足感，感覺可以當一餐了。

米歇爾可可

麵體加入米歇爾無糖可可粉、豐樂鮮奶，抹上72%卡亞碧可可，撒上Oreo碎，層層捲起，咬下如磅蛋糕的扎實口感。有別於市面上巧克力饅頭都沒有太明顯的可可風味，這個吃起來非常濃郁的可可香，難得的是又不會太甜！

抹茶白巧

加入小山園抹茶粉製作的麵體，層層捲起的抹茶醬是以米歇爾33%伊莉安白巧克力、小山園抹茶粉製作，口感濕潤清爽，帶著濃郁抹茶香的大人系甜品。

雜糧芝麻乳酪

麵粉種加入多種穀物的雜糧粉，咬下香氣四溢，抹上無糖新鮮石摩黑芝麻醬，點綴帶有鹹味的乳酪丁，很養生清爽的口味。一般的芝麻口味包子饅頭都會偏甜膩，這個無糖的芝麻醬很適合不喜歡甜的朋友，吃得到濃郁芝麻香氣！

瑪格鹹蛋

番茄粉末融合在麵體裡，吃起來有濃郁香氣，內層鋪上微鹹的切達起司、酸甜番茄乾、鹹蛋黃、起司、九層塔。這個口味真的超特別！鹹、香、酸，味道層次很豐富！

接下來是創意口味的包子系列～

辣椒牽絲

這次我最期待的口味，也是我心中排行前三名的好吃！以辣椒汁做成的麵體裡還可看到點點辣椒末。

內餡包進切達起司、馬札瑞拉起司、高達煙燻乾酪三種起司，拔絲口感爆漿起司瀑布讓人口水直流，鹹香中帶著微辣，越吃越唰嘴。

焙茶奶酥

一保堂焙茶、森半焙茶、花蓮舞鶴焙茶製作濃郁茶香外皮，內餡是自製甜度較低的焙茶口味奶酥，茶香明顯而不甜膩。

鹹蛋黃奶酥

黑芝麻與牛奶的黑白雙色麵皮，內餡是鹹蛋黃口味的奶酥喔！

切開滿滿內餡，鹹蛋黃奶酥好好吃喔！鹹甜的滋味很容易上癮！而且不會像一般的奶酥那麼膩。

還有做成像甜甜圈一樣的可愛造型饅頭，像是這個藍莓乳酪，以藍莓果泥替代水加入麵粉中，內餡包入野生藍莓乾、cream cheese

切開看裡面包入整圈的內餡，每口咬下都吃得到。

大顆藍莓果乾吃起來很過癮！

一饅頭店真的是超越我對饅頭的想像，不只口味超多，運動了中西合併的創意結合，最難得的是大量使用天然頂級食材，每款饅頭包子的用料都很用心，如果你也是喜歡食材的天然原味，不喜歡太甜的口味，那麼我很推薦這家喔！

文章來源：ALLISONBEAUTYCLASS愛麗森的變身教室 FB：愛麗森的變身教室

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