1小時秒殺完售！台南無店名「炭烤行動餐車」烤雞腿超銷魂 沒預訂保證吃不到

無店名無招牌飄香40多年的炭烤行動餐車，限量供應1小時內就秒殺完售，沒預訂保證吃不到，在地人從小吃到大，是許多老饕私藏的口袋名單。

最早是一台三輪車，後來才有這台行動餐車。聽老闆說之前他因為站太久腳受傷去開刀，休息了一陣子直到去年（2021年）11月才復出，老闆說過沒幾年可能要退休，希望能有年輕人來接班學技術傳承下去，不然以後他退休，這個味道就要失傳了，但是做這個很累啦，吃不了苦又沒辦法早上5點多起床的人就不要想了，早點洗洗睡吧

這家沒一早就打電話預訂，保證絕對吃不到，平日9:30開放預訂，假日9點開始。

炭烤類食材有雞腿、雞翅、豬五花、雞捲（假日限定），都是生食材直接下去烤，每一樣都是每日限量供應，其中雞腿更是限量中的限量，每天大概只賣50份，聽老闆說電話一開放預訂經常1小時內就被訂完了。

平日才有賣關東煮，湯頭清甜回甘，喝完不會口乾舌燥。

老闆堅持要烤到炭香入味才給客人，不會像有些炭烤攤吃起來完全沒有炭香味，經過我實測放到完全冷掉再吃都還吃得到炭香味。

沒吃到炭烤雞腿等於白來了，下次早點起床設100個鬧鐘打電話訂吧。

刷上老闆獨家特調的烤肉醬，鹹香夠味越吃越涮嘴。

依照不同食材會撒上白芝麻或胡椒粉提味。

烤雞腿（60元）

外皮烤到微微焦香，刷上特調烤肉醬，再撒點胡椒粉，炭香味十足肉質超軟嫩，即使冷掉再吃也不會變得乾硬。

烤雞翅（40元）

表面撒點白芝麻，刷上特調烤肉醬，吃得到台南人最愛的鹹甜滋味，肉質軟嫩又帶點彈性。

烤豬五花（40元）

軟嫩跟紮實的口感一次滿足。

大腸包小腸（40元）

火候控制得恰到好處，香腸保有肉汁，糯米腸也保有軟Q度，越吃越餓。

現場實拍影片

億載雞腿王

（以上為2022年3月消費，內容如有異動，依店家公告為準）

地址：台南市安平區光州路大樹下（億載金城後方）

電話：0987301856、0929109718（平日9：30後開放預訂；假日9點開放預訂）

營業時間：11:00~賣完為止（週一、二公休）

文章來源：台南先生 FB：台南先生

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