延綿3公里的秘境！嘉義3大「黃金風鈴木隧道」大爆發　最新追花半日遊攻略請收

2022版本黃金風暴席捲嘉義！每年3月爆發的黃花風鈴木，今年雖相較往年偏晚開花，但隨著嘉義熱門景點步入花期，立馬吸引許多忠實花控前往朝聖。今天與大家分享昨（13日）新鮮出爐的花況，軍輝橋附近乃至嘉義大林鎮都有絕美花海可以搶拍，預計本週最美，大家有空不妨把握平日好天氣，一次踩點享黃金隧道半日遊！

軍輝橋旁

軍輝橋旁沿路開滿兩排黃花風鈴木。圖／飛翔在天際授權

嘉義東區軍輝橋旁、八掌溪沿岸種滿延綿不絕的黃金風鈴木，每逢當季黃澄澄花苞齊放時，從空中俯拍瞬間形成一條金黃巨龍，實際每個路段都是人氣必拍景點。如今位於防汛道路軍輝橋旁的美景積極綻放中，雖尚未滿開成密密麻麻的黃色樹海，已化作一幅迷人的大自然化作，不論空拍或在平地直拍都各有魅力。

不論近拍或遠拍都能捕捉唯美畫面。圖／飛翔在天際授權 八掌溪軍輝橋3/13花況約6至7成。圖／IG@beckhamhong66授權

地點：嘉義市東區吳鳳南路547巷

行嘉吊橋旁堤防

行嘉吊橋附近3/13花況達8成。圖／IG@beckhamhong66授權

同樣位於軍輝橋附近的行嘉吊橋旁堤防，亦是知名的金黃道路，由於十分鄰近一般都會順遊，一網打盡限時美照。現場綠色小徑搭配黃花風鈴木，增添了一絲愜意感，作為在地人的散步後花園也不失悠閒浪漫。

行嘉吊橋附近3/13花況達8成。圖／IG@beckhamhong66授權 行嘉吊橋附近3/13花況達8成。圖／IG@beckhamhong66授權

Google座標：23.453123 120.453416

大林陳井寮

陳井寮黃花風鈴木。圖／IG@beckhamhong66授權

除了往年最夯景點，今年新興爆紅秘境為座落嘉義大林鎮的陳井寮堤防，現場擁有近3公里的風鈴木步道，屬於2022現階段開得最美的金黃隧道。抵達目的地後只要登上斜坡處，滿開炸裂的景致盡收眼簾，按下快門即可攝下飽滿景色，花控們別錯過。

陳井寮黃花風鈴木。圖／IG@beckhamhong66授權

Google座標：23.611207 120.407945

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