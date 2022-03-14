快訊

吉林宣布即日起「封省」 禁止當地人員跨省市流動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

延綿3公里的秘境！嘉義3大「黃金風鈴木隧道」大爆發　最新追花半日遊攻略請收

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@beckhamhong66授權、圖／飛翔在天際授權
圖／IG@beckhamhong66授權、圖／飛翔在天際授權

2022版本黃金風暴席捲嘉義！每年3月爆發的黃花風鈴木，今年雖相較往年偏晚開花，但隨著嘉義熱門景點步入花期，立馬吸引許多忠實花控前往朝聖。今天與大家分享昨（13日）新鮮出爐的花況，軍輝橋附近乃至嘉義大林鎮都有絕美花海可以搶拍，預計本週最美，大家有空不妨把握平日好天氣，一次踩點享黃金隧道半日遊！

軍輝橋旁

軍輝橋旁沿路開滿兩排黃花風鈴木。圖／飛翔在天際授權
軍輝橋旁沿路開滿兩排黃花風鈴木。圖／飛翔在天際授權

嘉義東區軍輝橋旁、八掌溪沿岸種滿延綿不絕的黃金風鈴木，每逢當季黃澄澄花苞齊放時，從空中俯拍瞬間形成一條金黃巨龍，實際每個路段都是人氣必拍景點。如今位於防汛道路軍輝橋旁的美景積極綻放中，雖尚未滿開成密密麻麻的黃色樹海，已化作一幅迷人的大自然化作，不論空拍或在平地直拍都各有魅力。

不論近拍或遠拍都能捕捉唯美畫面。圖／飛翔在天際授權
不論近拍或遠拍都能捕捉唯美畫面。圖／飛翔在天際授權
八掌溪軍輝橋3/13花況約6至7成。圖／IG@beckhamhong66授權
八掌溪軍輝橋3/13花況約6至7成。圖／IG@beckhamhong66授權

地點：嘉義市東區吳鳳南路547巷

行嘉吊橋旁堤防

行嘉吊橋附近3/13花況達8成。圖／IG@beckhamhong66授權
行嘉吊橋附近3/13花況達8成。圖／IG@beckhamhong66授權

同樣位於軍輝橋附近的行嘉吊橋旁堤防，亦是知名的金黃道路，由於十分鄰近一般都會順遊，一網打盡限時美照。現場綠色小徑搭配黃花風鈴木，增添了一絲愜意感，作為在地人的散步後花園也不失悠閒浪漫。

行嘉吊橋附近3/13花況達8成。圖／IG@beckhamhong66授權
行嘉吊橋附近3/13花況達8成。圖／IG@beckhamhong66授權
行嘉吊橋附近3/13花況達8成。圖／IG@beckhamhong66授權
行嘉吊橋附近3/13花況達8成。圖／IG@beckhamhong66授權

Google座標：23.453123 120.453416

大林陳井寮

陳井寮黃花風鈴木。圖／IG@beckhamhong66授權
陳井寮黃花風鈴木。圖／IG@beckhamhong66授權

除了往年最夯景點，今年新興爆紅秘境為座落嘉義大林鎮的陳井寮堤防，現場擁有近3公里的風鈴木步道，屬於2022現階段開得最美的金黃隧道。抵達目的地後只要登上斜坡處，滿開炸裂的景致盡收眼簾，按下快門即可攝下飽滿景色，花控們別錯過。

陳井寮黃花風鈴木。圖／IG@beckhamhong66授權
陳井寮黃花風鈴木。圖／IG@beckhamhong66授權

Google座標：23.611207 120.407945

延伸閱讀：

在新北最Chill「海景第一排」大啖現撈海產、喝咖啡！吃飯看海搭火車、騎單車輕鬆到

全台人氣花海「2022滿開中花況美景」圖輯！台南最美公車站、木棉花火紅隧道、霧社櫻王夢幻白雪

風鈴木 嘉義旅遊 熱門打卡 花海 美景 攝影景點

相關新聞

延綿3公里的秘境！嘉義3大「黃金風鈴木隧道」大爆發　最新追花半日遊攻略請收

2022版本黃金風暴席捲嘉義！每年3月爆發的黃花風鈴木，今年雖相較往年偏晚開花，但隨著嘉義熱門景點步入花期，立馬吸引許多忠實花控前往朝聖。今天與大家分享昨（13日）新鮮出爐的花況，軍輝橋附近乃至嘉義大

沙灘、跨海大橋秘境發現！ 台南安平「堤頂自行車步道」 彷彿瞬間來到沖繩古宇利大橋

udn走跳旅遊／jason 意外的發現『台版古宇利大橋』秘境，就在台南安平四草大橋下，隨著微風騎著單車，一路沿著堤防自行車道，穿過樹林，出現眼前的跨海大橋、沙灘，讓我不禁回想到日本沖繩的古宇

全台首個「FOCASA 馬戲藝術節」在台南！巨型馬戲篷免費展演、市集vs.滿開粉紅風鈴木超好拍

台南人專屬亮點別錯過！全台首個巨型馬戲篷近期現身水交社文化園區大草地，直徑長達13公尺的紅白馬戲篷十分搶眼，3/19至3/20期間更打造暖身體驗場，開放免費入場，展演、體驗營、開箱導覽、戶外音樂、餐飲

懷舊文青之旅！ 先來碗肉圓、碗粿、魷魚嘴羮 一邊沈浸在古色古香的雲林斗六

跟著 白日夢情侶檔 於 2022-01-30 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 10 個景點，其中包含 640雲林縣斗六市愛國街21巷10號、老街碗粿、雲林斗六市雲中街生活聚落。 帶著充滿歷史及文化背景的小鎮

「台版美國大峽谷」被滿開粉紫花海圍繞！麝香木仙境最美花況趁現在

各色花季浪漫開跑！除了數不盡的粉嫩櫻花、小葉欖仁黃金隧道，雲林也有處「粉紫色峽谷」成為近期最新打卡熱點。現場不僅能沐浴在夢幻指數破表的視覺花饗宴，還有撲鼻而來的花香點綴嗅覺，隨拍隨美，預計花開至4月，

在2000株夢幻春櫻下品茶　阿里山金獅村「櫻下茶會」好浪漫

【旅奇傳媒/編輯部報導】壬寅歲月宛若樹梢上的花朵，春夏到秋冬在金獅村一路灑落著幸福時光，三月一場與緋紅的約會，終於讓金獅的雲柔山水綻放四射光芒！ 嘉義縣竹崎鄉金獅村信仰中心廣福宮後方的金獅山步道，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。