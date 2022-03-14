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延綿3公里的秘境！嘉義3大「黃金風鈴木隧道」大爆發 最新追花半日遊攻略請收
2022版本黃金風暴席捲嘉義！每年3月爆發的黃花風鈴木，今年雖相較往年偏晚開花，但隨著嘉義熱門景點步入花期，立馬吸引許多忠實花控前往朝聖。今天與大家分享昨（13日）新鮮出爐的花況，軍輝橋附近乃至嘉義大林鎮都有絕美花海可以搶拍，預計本週最美，大家有空不妨把握平日好天氣，一次踩點享黃金隧道半日遊！
軍輝橋旁
嘉義東區軍輝橋旁、八掌溪沿岸種滿延綿不絕的黃金風鈴木，每逢當季黃澄澄花苞齊放時，從空中俯拍瞬間形成一條金黃巨龍，實際每個路段都是人氣必拍景點。如今位於防汛道路軍輝橋旁的美景積極綻放中，雖尚未滿開成密密麻麻的黃色樹海，已化作一幅迷人的大自然化作，不論空拍或在平地直拍都各有魅力。
地點：嘉義市東區吳鳳南路547巷
行嘉吊橋旁堤防
同樣位於軍輝橋附近的行嘉吊橋旁堤防，亦是知名的金黃道路，由於十分鄰近一般都會順遊，一網打盡限時美照。現場綠色小徑搭配黃花風鈴木，增添了一絲愜意感，作為在地人的散步後花園也不失悠閒浪漫。
Google座標：23.453123 120.453416
大林陳井寮
除了往年最夯景點，今年新興爆紅秘境為座落嘉義大林鎮的陳井寮堤防，現場擁有近3公里的風鈴木步道，屬於2022現階段開得最美的金黃隧道。抵達目的地後只要登上斜坡處，滿開炸裂的景致盡收眼簾，按下快門即可攝下飽滿景色，花控們別錯過。
Google座標：23.611207 120.407945
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