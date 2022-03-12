全台首個「FOCASA 馬戲藝術節」在台南！巨型馬戲篷免費展演、市集vs.滿開粉紅風鈴木超好拍
台南人專屬亮點別錯過！全台首個巨型馬戲篷近期現身水交社文化園區大草地，直徑長達13公尺的紅白馬戲篷十分搶眼，3/19至3/20期間更打造暖身體驗場，開放免費入場，展演、體驗營、開箱導覽、戶外音樂、餐飲市集統統有，而現場還有巨大粉紅風鈴木坐鎮，目前花況大爆發隨拍隨美，讓大家解釋可徜徉在迷人花海的奇幻嘉年華。
「FOCASA馬戲藝術節」為台灣第一個以馬戲為主題的藝術節及正規馬戲篷，特別於3/19至3/20推出限定2022暖身體驗場，準備了馬戲篷內的特技展演、馬戲篷開箱導覽及馬戲高空、雜耍、走繩等，一律開放免費欣賞，惟票券只送不賣。
若來不及參與活動領取票券的民眾也別擔心，官方也規劃了一系列可以免門票同歡的饗宴，包含享受DJ戶外音樂派對、新型態運動體驗如動物流體驗、Naughty Swing（搖擺舞團）Party，另邀請了近20家品牌進駐市集，像是糯夫米糕、NINAO Gelato蜷尾家經典冰淇淋統統吃得到。值得一提的是，園區還會有高蹺人不定時出沒，加上聲音雜耍、小丑等精彩街頭演出，讓大小朋友都彷彿置身童話故事的馬戲慶典。
此外，花仙子們還有不容錯過的朝聖目標。現場種有的粉紅風鈴木已盛放成粉嫩棉花糖花樹，站在樹下搭配好天氣，一張迷人畫面，立馬誕生，趁著本週假日已可攝下最美花景，但提醒大家切勿隨意碰觸任何馬戲團道具喔！
《FOCASA 馬戲藝術節》、粉紅風鈴木景點
地址：台南市南區興中街118號「水交社文化園區」大草地暖身體驗場日期：2022/3/19、3/20草地開門時間：每日9:00至17:00
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