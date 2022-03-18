嘉義8大景點一日遊超順！餵雞玩童玩，再吃遍北港老街銅板美食

8個景點附上順遊地圖讓你行程不卡卡！這個懶人包是北港這邊加上附近嘉義景點一日遊順玩行程，帶大家來去農村餵雞玩童玩，吃遍北港老街，看懷舊老物件，吃高人氣粉圓，還能參拜9千則評論的香火鼎盛財神廟～

北港&嘉義一日遊順玩行程

第１站：北港春生活博物館

第２站：北港武德宮 (9千則以上4.6分評論)

第３站：北港老街

第４站：新港板陶窯

第５站：頂菜園農村博物館

第６站：大樹腳阿欽伯粉圓

第７站：新港奉天宮 (8千則以上4.6分評論)

第８站：三隻小豬觀光農場

行程很多請自行刪減，以自己有興趣的景點來安排！一天玩不了全部的點。

北港&嘉義一日遊順玩地圖

地圖連結點這裡，給大家自己更改行程及路線！

北港&嘉義一日遊景點推薦

北港春生活博物館

北港春生活博物館，鄉村風格復古木業農村園區，結合木匠藝術品，古董級的家俱收藏品，並提供許多木造玩具，不但勾起爸爸媽媽的童年回憶，也讓孩子在自然的環境裡玩得很開心，小朋友還能體驗在田園裡餵雞的樂趣。(疫情期間採預約制)

北港春生活博物館

地址：雲林縣北港鎮劉厝里53-1號

電話：0932 557 829

營業時間：9:30~18:00(星期一休息)

北港武德宮

北港武德宮香火鼎盛，網路google評價高達8千則以上，主祀五路武財神。新廁所以重金打造成為盤長結花燈廁所，是宮裡的一大亮點，另有九龍池、天庫金爐，都是很特別的地方，這裡已經是我的收藏名單了，等過陣子就去參拜。

北港武德宮

地址：雲林縣北港鎮華勝路330號

電話：05 7821 445

營業時間：6:00-10:00

北港老街

北港老街美食太多了，這篇北港老街懶人包請直接收藏北港一日遊銅板美食收藏篇。一大早北港老街就好多銅板小吃開門營業，走過路過不能錯過的實在太多了，不知道大家是不是有烙高哪些了呢？來到北港老街必吃美食，包含盤煎粿、麵線糊、米糕、鴨肉飯等，還有各種大餅、喜餅、花生、麻油等，也是不能錯過的伴手禮。但其實北港老街除了有吃的，也有好逛的、好拍的，在北港老街逛一圈，也別忘了再去北港星巴克坐一坐。

北港老街

地址：雲林縣北港鎮中山路

停車場：小客車40元/次，大型車70元/次

＊雲林縣北港鎮中山南路21巷36號 (導航)

新港板陶窯

板陶窯交趾剪黏工藝園區真是太可愛太好拍了，門票$100可折抵消費$50。繽紛馬賽克雕塑園區裡，到處是可愛動物及頑皮孩童，充滿童趣及創意!超大貓咪車站遊園小火車繞了好大一圈，小朋友坐上去都超嗨，栩栩如生的作品擺放在園區內，不只可以拍照還供休憩，這個行程景點還能DIY，如果於落羽松轉紅的季節來訪，可以拍到更浪漫的照片。

板陶窯交趾剪黏工藝園區┃官網┃

地址：嘉義縣新港鄉板頭村42-3號

電話：05-781-0832

開放時間： 09:30~17:30

頂菜園農村博物館

嘉義頂菜園農村博物館是嘉義旅遊一處超懷舊的鄉土館，門票便宜，有免費停車場～超棒的啦！裡面非常多50年代、60年代的場景，以及農村器具和家具、攤車，各種農村生活的重現。在沒有圍牆的頂菜園鄉土館中，半開放的空間讓人沒有壓迫感，走到後頭還有很大的戶外空間，各種好拍的復古場景，是全家大小以及網美們最佳的攝影棚。牛、雞和小羊、兔子等動物，更是農村生活館中的可愛擔當代表。這裡是一處很適合全家人在假日來訪散步、玩耍的好地方，長輩們還能在這裡勾起許多的回憶。

頂菜園農村博物館

地址：嘉義縣新港鄉和共村頂菜園12號

電話：05 7810 313

開放時間：8:00~18:00

大樹腳阿欽伯粉圓

嘉義新港美食——大樹腳阿欽伯粉圓，嘉義必吃古早味粉圓，沒有華麗的包裝，沒有創新的配料，不過大樹腳阿欽伯粉圓便宜好吃。而且是只要銅板價即可享受的嘉義美食，大人小孩都愛這一味，夏天享用一碗冰涼的粉圓冰，整個暑氣全消，而冬天也有熱的粉圓可以選擇喲～

大樹腳阿欽伯粉圓

地址：嘉義縣新港鄉福德路110號

電話：06 5374 5799

營業時間：9:00~18:00

新港奉天宮

新港奉天宮香火鼎盛，位於廟宇前一整條街都是美食小吃，不能錯過必吃新港鴨肉羹、陳氏姊妹蒸餃。來新港奉天宮參拜，還能吃銅板小吃、買買伴手禮，但是記得假日早點到，因為人潮可不是開玩笑的哦！

新港奉天宮

地址：嘉義縣新港鄉新民路53號

電話：05 374 2034

營業時間：5:00-23:00

三隻小豬觀光農場

嘉義民雄的超夯新景點『三隻小豬觀光農場』多達二十多種以上小動物，加上親子遊樂設施，根本就是小型的動物園加遊遊樂園。園區裡還有大草皮、餐廳、網美拍照藝術裝置，是讓我很喜歡也很推薦的嘉義親子景點！搭配嘉義景點 金桔觀光工廠、老楊方城市觀光工廠、檜意森活村、良作工場、白人牙膏觀光工廠、故宮南院、品皇咖啡觀光工廠、獨角仙休閒農場、綠盈牧場，安排3天2夜行程都嫌時間不夠多呢！

三隻小豬觀光農場

地址：嘉義縣民雄鄉民新路369號

電話 ：05 226 1008

開放時間：09:00~21:00(六日到20:00/星期二公休)

文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」