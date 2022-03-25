25元碗粿、65元千層！雲林「斗六太平老街」13間平價小吃美食懶人包

因為免費入住一晚"緻麗伯爵酒店"的緣故，Ann和榜哥就有好好計畫要在斗六市區吃吃喝喝，也真的完全想不到斗六市區的小吃美食也太多而且平價又好吃，重點不論是開車還是搭車前來都很方便，順道也帶著大家來斗六市區的太平老街走走。

雲林斗六市舊稱「斗六門」，是雲林縣的縣治及最大的城市，也是雲林縣的政治、經濟、文化、教育、醫療以及雲林主要交通中心之一；而太平老街就在斗六市的太平路上，全長大約600公尺，從古至今太平路一直都是斗六的主要商店街。

老街上的樓房建築部分還有保有著巴洛克式風格為主體設計，這可是超過90多年的歷史，完整地呈現百年來台灣的建築發展史，假日來一趟老街，真的很不錯喔！而這一次主要介紹的小吃美食就在斗六太平老街以及市場周圍的平價小吃，一次吃吃喝喝10間開心又滿足。

●斗六四代目花生酥 圓仔雪花冰/剉冰

太平老街上的這家斗六四代目花生酥/圓仔雪花冰/剉冰，除了賣雪花冰/剉冰還有賣不少用料實在的麥芽糖(餅)、花生酥、芝麻花生酥等，這天我們就點了一碗雪洛圓滿冰(剉冰)，真心覺得用料實在且給的料也很多，我們家的蔬果姐妹超愛吃。

另外又買了一份100元剛出爐的芝麻花生酥，很香又不會太甜，真的會忍不住一口接著一口來吃，重點是店家都超熱情又親切，真心推薦朋友們來到斗六市區吃吃喝喝一定要來斗六四代目花生酥/圓仔雪花冰/剉冰喔！

斗六四代目花生酥 圓仔雪花冰/剉冰

營業時間：11:00-21:20

營業地址：雲林縣斗六市太平路30號

營業電話：0928-614369

●丹丹蔥油餅

丹丹蔥油餅的口味選擇非常多，近期調整價格為一張90元，半張45元，生意好到需要拿號碼牌，但這天我們來的時候剛好沒人，很快就可以拿到熱騰騰的蔥油餅。

丹丹蔥油餅，切成一片片很方便吃，熱熱吃很酥脆且有麵皮的香味，冷了再品嘗不會感到很油膩，當個下午茶點心真的很不錯！

丹丹蔥油餅

營業時間：14:00-19:00

營業地址：雲林縣斗六市太平路87號

●太平老街陳家臭豆腐

太平老街陳家臭豆腐除了賣臭豆腐以外還有豬血湯、大腸麵線、當歸湯等，臭豆腐有分大小份，大份55元，小份40元。

太平老街陳家臭豆腐，口感沒有很酥脆，反而比較像傳統臭豆腐那樣，自己是蠻推他們家的泡菜，因為味道很夠！有機會來到斗六市區不妨可以來品嘗看看太平老街陳家臭豆腐唷！

太平老街陳家臭豆腐

營業時間：16:00-20:00(週四、日休)

營業地址：雲林縣斗六市太平路85號

營業電話：0925-909024

●吳記肉圓

位在斗六西市場內的吳記肉圓，雖隱身在巷弄內但就是有滿滿的人潮在排隊等候，且不論內用外帶就是統一排隊，內用可先派一位排隊，其他人可先找位子入座，人多排隊大約要排個20分鐘左右。

這天來到吳記肉圓點了一份60元內有兩顆的肉圓以及一碗10元的綜合湯，內有小魚丸跟油豆腐。真要說他們家的肉圓，皮Q內餡蠻大塊也沒有腥味在配上甜鹹適中的醬料甜鹹，吃完肉圓留一點肉圓的肉塊，再倒入剛剛的綜合湯真的不錯喔！

吳記肉圓

營業時間：09:00-19:30

營業地址：雲林縣斗六市愛國街21巷10號

營業電話：05-5343581

●阿國獅魷魚羹

位在大同路與中正路轉角處的阿國獅魷魚羹，Ann和榜哥還真的是衝著google map網路評價數及顆星很高的名氣前往朝聖一旁有還專屬停車場可停車，真要說阿國獅的生意真的很好！內用分一樓跟地下室一樓，外帶等候的人潮也是沒停過的在等候。

這天點了一碗50元的魷魚羹麵、60元的白菜滷外加一碗30元的滷肉飯，魷魚羹麵算便宜，但味道不太夠且黃麵口感有點粉粉的感覺；白菜滷的味道也魯的不太夠；滷肉飯就很銅板價吃粗飽，醬料味道Ann和榜哥沒有很喜歡。

阿國獅魷魚羹

營業時間：08:30-19:30

營業地址：雲林縣斗六市大同路112號

營業電話：05-5354010

●魷魚興魷魚嘴羮

位在中正路上的魷魚興魷魚嘴羮就在阿國獅的斜對面，過了用餐時間來用餐，還是有不少人陸陸續續前來用餐，也是不少在地人都會來享用的店家！

這天點了一碗50元的魷魚嘴羮麵，魷魚嘴的口感味道處理得剛剛好，不愛吃魷魚嘴的Ann也忍不住一口接著一口，黃麵的麵體很Q好吃，羹湯味道也很夠味，榜哥為了拍照還跟店家聊了起來，整間店就是充滿著南部人的熱情！

魷魚興魷魚嘴羮

營業時間：08:30-19:30

營業地址：雲林縣斗六市中正路56號

營業電話：05-5346701

●青麥芋圓嫩仙草

連吃了兩家羹麵店，一整個就是好飽，但還是想吃個冰品(甜品)解膩解膩一下，於是就選了附近的青麥芋圓嫩仙草。

青麥芋圓嫩仙草餐點選擇真的很多元且多樣，超多品項都是我們想點的，最後選了一碗40元的招牌一號以及一杯30元的仙草干茶，一端上桌的招牌一號真的嚇到我們，內有芋圓、珍珠、綠豆、芋頭，真的是料多又實在，每樣配料都超級好吃，基底的仙草冰沙也是很推薦，夏天來上一碗的真的透清涼；而仙草干茶真的很純很好喝。

青麥芋圓嫩仙草

營業時間：10:30-21:30(周一公休)

營業地址：雲林縣斗六市中正路30號

營業電話：05-5376168

●周爺爺蔥油餅

下午若想吃個蔥油餅，Ann就推薦你們來公正街吃一下周爺爺蔥油餅，除了原味以外還有起司可以選擇，也可以再加蛋喔！另外還可以跟店家買餅皮回家自已煎來吃。

這天點了一份45元加辣的起司加蛋蔥油餅，蔥油餅也是煎到外酥內嫩再撒上適量的胡椒以及加辣，而Ann真的很喜歡周爺爺蔥油餅的辣椒，辣算是有點辣度而且很香，也很喜歡店家招呼客人的態度喔！

周爺爺蔥油餅

營業時間：14:00-18:00

營業地址：雲林縣斗六市公正街55號

營業電話：0932-969621

●斗六烤玉米

位在斗六西市場中山路上的這攤古早味炭烤玉米，算是在地老字號的攤販，下午3點賣到晚上11點且只賣中秋節到端午節這段期間。

碳烤玉米是以支秤重，這天我們買的烤玉米一串秤重後是80元，玉米的品種算是彩虹玉米，阿伯在烤玉米真的很”搞剛”，刷了超多層的醬料，讓我們一拿到熱騰騰的烤玉米一吃真的好有味道，而就算冷了也很好吃。

斗六烤玉米

營業時間：15:00-23:00

營業地址：雲林縣斗六市中山路56號

營業電話：0935-131486

●阿賜豬腳

據說開業迄今已超過50年的阿賜豬腳，就只有營業晚餐時間且從一開門做生意到歇業關門前，湧進的人潮從沒間斷過，阿賜豬腳也是在地人都很推薦的在地平價美食。

排隊等候餐點的時候，真的要誇獎店家的服務態度，親切又熱情總是笑臉迎人，外帶回去享用的梅干豬腳飯，真的好推薦。梅干菜不會太鹹且帶點甜味，吃起來挺開胃；豬腳軟嫩但不軟爛，醬汁也很下飯，榜哥吃完頻點頭比讚。

阿賜豬腳

營業時間：16:00-22:00(周六公休)

營業地址：雲林縣斗六市公正街34號

營業電話：05-5335899

●長興圓仔冰

位在中華路上的長興圓仔冰，也是在地老字號的店家，湯圓就是他們家的招牌，餐點選擇也很多樣，內用外帶都很不錯。

點了一碗40元的綜合圓仔冰以及一份30元的綜合麻糬；綜合圓仔冰內有繽紛色彩的湯圓，冰品糖水的甜度也不會太甜，而綜合麻糬外觀看起來不怎麼可口，但吃起來還算不錯，芝麻跟花生的味道很香，麻糬也很Q彈。

長興圓仔冰

營業時間：10:30-22:00

營業地址：雲林縣斗六市中華路136號

營業電話：05-5339445

●阿牛手工菜頭粿

位在永樂街大榕樹下的阿牛手工菜頭粿，算是在地人吃早午餐的選擇，除了賣招牌現煎的菜頭粿還有賣乾麵、湯品以及沒有煎的菜頭粿是秤斤計價。

點了一份35元的菜頭粿跟一碗20元的綜合湯，菜頭粿在平日還可客製化請老闆幫你煎焦一點喔！但我們吃的就是一般老闆煎的菜頭粿，就有淡淡的焦香味，也很推薦他們的醬料；綜合湯就是味噌基底的湯外加魚丸跟油豆腐，喝起來很順口。

阿牛手工菜頭粿

營業時間：06:30-11:00

營業地址：雲林縣斗六市永樂街

營業電話：0936-246302

●老街碗粿

位在太平老街上的老街碗粿，店家態度也算親切熱情，餐點價位也很平價，銅板價就能吃飽飽，Ann和榜哥是比較喜歡他們家的蛋飯跟關東煮。

碗粿一碗25元，蛋飯(小)35元，蚵仔湯一碗40元，吃不夠又再去夾了一些關東煮來吃，關東煮的菜色選擇很多樣，醬料也很不錯，還可無限續湯來喝。真的很喜歡蛋飯的味道，濃濃的蛋香味再加上鹹甜鹹甜的油膏，配飯吃真的很好吃。

老街碗粿

營業時間：10:30-14:30 16:30-19:30(周日公休)

營業地址：雲林縣斗六市太平路122號

營業電話：05-5323093

●塔吉特Touched千層蛋糕-雲林斗六店

Ann的妹妹每次來到斗六都會來塔吉特買千層蛋糕，千層蛋糕的口味選擇很多樣，但口味要依現場銷售的為主，許多熱門品項太晚去就會賣光。

每塊千層蛋糕的價位大約落在65~90元之間不等，外帶包裝方式會依購買的數量而定，若是像我們是遠程的客人，店家也會提供保冷袋來保持著千層蛋糕的新鮮度喔！

塔吉特Touched千層蛋糕-雲林斗六店

營業時間：10:00-21:00

營業地址：雲林縣斗六市大同路60號

營業電話：05-5379949

Ann和榜哥介紹10間斗六太平老街以及市場周圍的平價小吃美食，但還是有幾家因為我們真的吃不下而沒拜訪到，真的非常可惜，假日有空就找時間來斗六市區吃吃喝喝，真心推薦吳記肉圓、魷魚興魷魚嘴羮、青麥芋圓、阿牛手工菜頭粿還有老街碗粿的蛋飯以及晚上才吃得到的阿賜豬腳，找時間我們還會繼續再到斗六吃吃喝喝！

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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