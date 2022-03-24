激推肉羹、蛋糕吐司！ 雲林「林內市區」8間平價小吃美食推薦

提到雲林的林內，你們大家會想到什麼呢？榜哥竟然自信滿滿地跟我說「林內有名的就是熱水器啊！你不知道嗎？」在這我必須要大聲地跟大家說林內熱水器跟雲林林內一點關係都沒有，因為林內熱水器是日本林內集團的，而台灣是他們海外的第一個據點，它叫做”台灣林內”！

雲林的林內鄉，鄰近南投的竹山鎮、雲林的斗六市、莿桐鄉、彰化縣的二水鄉，全鄉依山傍水是雲林縣東北屏障，更是雲嘉南地區農業供水核心入口。在交通方面是唯一有四個重要幹道的台灣城鎮，有國道3號、台3線、鐵道，還有聞名國際的紫斑蝶道。這次就來看看初次來到雲林林內的Ann和榜哥到底在這吃喝了什麼林內小吃美食囉？

●林內肉羹麵(雞肉飯)

林內肉羹麵(雞肉飯)有賣肉羹麵(米粉)(飯)、乾麵(米粉)、湯麵(米粉)、雞肉飯、肉羹湯、滷蛋、丸子等，價位都清楚明瞭的張貼在牆上及麵攤上。不少在地人都是拿著自家的鍋碗來裝盛，再帶回家享用。

這天我們在林內肉羹麵(雞肉飯)點了一碗雞肉飯跟肉羹湯，一共70元，雞肉飯的肉不乾柴，飯也煮的很Q香；肉羹湯的湯頭偏屬清爽為甜的口感，整體來說還算不錯的小店。

林內肉羹麵(雞肉飯)

營業時間：08:30-14:00

營業地址：雲林縣林內鄉光復路3號

營業電話：05-589-3673

●冼家牛肉麵

位在中西路上的冼家牛肉麵算是評價還算不錯的店家，除了有牛肉麵可以選擇之外，還有手工水餃、小菜、其他麵類、湯品等可以選擇，選擇性算很豐富，價格也算一般，因為一碗大碗的牛肉麵價格是120元；陽春麵大碗的是50元。

這天我們在冼家牛肉麵點了一碗160元的半筋半肉麵以及一份50元內有10顆的高麗菜水餃，自己蠻喜歡他們家的半筋半肉的牛肉麵，麵體是拉麵所以很Q，牛肉處理的不會覺得老柴，湯頭也不會太鹹；水餃則是皮蠻Q的，但內餡偏少囉！

冼家牛肉麵

營業時間：10:00-20:00

營業地址：雲林縣林內鄉中西路39號

營業電話：0988-063101

●林內市仔口米苔目

林內市仔口米苔目算在地老字號的麵店，夏天有賣米苔目冰，但冬天就只有賣鹹的米苔目、乾麵、小菜等。店內用餐位子不多，但店家很親切，看著蔬果姐妹在吃米苔目，不時還會問我們需要小碗分裝嗎？

而這天我們在林內市仔口米苔目點了一碗米苔目湯還有滷油豆腐、手工丸子，這樣的價格一共是65元，真要說他們家的米苔目真的好吃，很Q且有米香味，湯頭也不會過鹹，若是夏天來這吃上一碗冰的米苔目肯定不錯。

林內市仔口米苔目

營業時間：06:00-13:00

營業地址：雲林縣林內鄉中正路224號

營業電話：05-589-1868

●阿文排骨飯大王

有來過林內的朋友都會知道這家在中正路上的阿文排骨飯大王，都說要來吃一下他們家的排骨，另外也有朋友說來阿文排骨飯大王一定要吃豬腳飯！除了排骨飯、豬腳飯以外，他們還有其他湯品可以選擇。

而這天我們就只點了一份80元外帶的排骨飯，打開飯盒就只會看到巴掌大的排骨以及酸菜、筍乾，味道其實都算不錯，但不少人會覺得CP值不高，這也是實在話！

阿文排骨飯大王

營業時間：11:00-19:00(周一周二公休)

營業地址：雲林縣林內鄉中正路206號

營業電話：05-589-1374

●阿香肉羹麵

阿香肉羹麵是Ann和榜哥來到林內市區走跳看到生意最好的一家麵攤，用餐時間不分內用外帶就是看到滿滿的人在等候，而我們為了要吃到阿香肉羹麵還避開了用餐時間來享用。

這天我們點了一碗肉羹麵跟一碗乾麵一共是100元，真要說價位跟麵攤上的價格有點落差，我想可能是有加滷蛋的關係吧？但真要說阿香肉羹麵的湯頭很特別有個無法形容的香甜味，肉羹也沒有腥味；乾麵的豬皮很Q很有嚼勁且滷汁很夠味，麵也煮得剛剛好，這家是我們夫妻倆很推薦的一家麵店喔！

阿香肉羹麵

營業時間：10:00-14:00

營業地址：雲林縣林內鄉光復路20號

營業電話：05-589-1334

●林內豬腳大王

吃了阿文排骨飯大王，也好奇著林內豬腳大王的豬腳飯囉！

這天就單純點了帶肉的豬腳飯，一份剛好是100元，豬腳滷的很有媽媽的味道，不會過於死鹹，但就是有點乾，而配菜就是筍乾、酸菜以及一片黃蘿蔔，說真的跟阿文排骨飯大王一樣，會讓人覺得CP值不高。

林內豬腳大王

營業地址：雲林縣林內鄉中山路9號

營業電話：05-589-2635

●永光餅行/西點麵包

雲林林內很有名的永光餅行/西點麵包是在地老字號的餅行，最有名的就是要買他們家的比臉還大的爆漿大波羅包，但因為我們一家人都不愛吃波羅包，所以在永光餅行/西點麵包我們就買了蛋糕吐司、營養三明治還有小孩愛吃的銅鑼燒冰淇淋，這樣買下來大約300出頭元，實際金額其實我也忘了！

我們一家人都蠻永光餅行/西點麵包的蛋糕吐司喔！上層有著蛋糕綿密的口感，下層則是香酥奶味的吐司麵包，兩種結合口感特別又好吃！

永光餅行/西點麵包

營業時間：11:00-21:00

營業地址：雲林縣林內鄉中正路189號

營業電話：05-589-5297

●林內下厝臭豆腐

不在林內市區的林內下厝臭豆腐是我們這趟來雲林林內鄉吃吃喝喝時有放在口袋名單內的其中一家，也真要說林內下厝臭豆腐真的算偏僻(就在水圳旁)，原以為地處偏僻應該不多人，想不到下午2點半才營業，不到2點半就已經有人在等候，而我們剛好就算是前幾名到達用餐的客人。

林內下厝臭豆腐有賣脆皮臭豆腐、椒鹽臭豆腐，還有大腸麵線、大腸豬血湯及其他湯品，脆皮臭豆腐、椒鹽臭豆腐、大腸麵線有大小分之分，這天我們就點了小份的脆皮臭豆腐、椒鹽臭豆腐、大腸麵線，而他們家的辣椒醬是有辣度搭配著吃很加分，整體的口感都還算不錯，難怪生意這麼好！

林內下厝臭豆腐

營業時間：14:30-17:30

營業地址：雲林縣林內鄉進興路60號

營業電話：0937-781871

Ann和榜哥分享了以上這麼多家在雲林林內鄉我們品嘗過的小吃美食，其實還有好幾家我們沒分享(吃)到，而第一次來到雲林林內走跳，真的覺得林內是個很純樸的鄉鎮，開車前林內市區的朋友，火車站旁有停車場可停車，千萬別亂停車。

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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