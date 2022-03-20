台南嘉藥人不願公開的隱藏版飲料 「鴉片薏仁奶」喝了會上癮
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不知道大家知不知道台南第一支職業籃球隊「台鋼獵鷹」的主場就在嘉藥，所以我就想拍一系列嘉藥附近美食，讓以後可以來台南看球賽的粉絲朋友有一個懶人包。於是我在我的粉專上面發了一篇「有沒有人可以推薦嘉藥附近美食」，結果這個嘉藥附近美食討論度真的很高。
每一個給予「嘉藥附近美食」的推薦名單我都有仔細看，也有詳細地做了一下功課，但那些比較模糊或是沒有明顯店名或地標的，我就沒辦法去拍攝了，因為真的是找不到，哈哈！就跟著愛吃輝來試試看這間「嘉藥附近美食」幾乎是被一致推薦的鴉片薏仁奶好不好喝吧！
這間鴉片薏仁奶就在嘉藥大門口對面的美食街路口而已，但其實是不太好找，就在水果店的旁邊，丹丹滷味的隔兩間，最早以前聽說只是一個竹仔屋。
真的是非常非常多人推薦，害我真的相當好奇，第一天我撲空之後，我還特地隔天再跑來買看看。
推薦訊息太多了，真的沒辦法一一截圖完成，很感謝大家的推薦。
所謂的鴉片就是粉角，這粉角咬起來不會難以咀嚼，但有保有一定的嚼勁。薏仁的口感又相當滑順，薏仁奶的味道又相當順口，這一杯才25元真的是讓我愛不釋手。
茶客多
地址：台南市仁德區二行一路185號
時間：0900-1900(周日公休)
電話：062662632
停車：無
體驗時間：111/03
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