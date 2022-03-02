藏身嘉義熱炒店中的四川料理　招牌「水煮安格斯牛」必吃、還有無菜單美食

位於嘉義市區的六之壹複合式餐飲店，有著日式裝潢、川味料理、台式飲品的結合，老闆對於食材的選用上特別仔細，每日都精挑細選當天最新鮮食材，熟客來更是會直接請老闆準備「無菜單料理」，不僅特別驚喜，還能擁有平常吃不到的料理，更厲害的是老闆說這裡只要你想得到的料理，他都能盡量做出，也營造了極高的料理自由度。

▲下過雨的夜晚，店面朦朧，燈光溫暖照耀著。

▲包廂式空間，有隱私的日式裝潢空間。

▲開放式空間，到了夜晚人多就開始熱鬧起來，朋友聚會的聖地。

▲日式廚房空間。

▲日式燈籠造景。

▲店內各式啤酒應有盡有 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

▲飲料當然也沒有少。

咖哩海鮮炒麵

嘉義獨家的咖哩海鮮炒麵，咖哩口味味道不會太重，調味恰到好處，麵條為油麵，口感細膩滑順，上面鋪滿鮮蝦、蛤蜊、蚵仔、香菇及青菜，滿滿五人份的炒麵竟然只要180元，CP值超高，老闆絲毫不怕人吃。

水煮牛肉(安格斯牛)

四川口味的水煮牛肉，六之壹選用生食級安格斯黑牛，肉質口感入口即化，肉香四溢，醬汁調味上麻度與辣度兼具，非常下飯，底下還鋪滿了鴨血跟豆芽菜，解膩的同時，也為這道菜口感添加了幾分層次。此道料理因為加的辣不多，不吃辣的人也可以輕鬆下肚喔！

▲端上桌加熱，肉的熟度可以自己掌握。

麻辣臭豆腐鍋

雖然名字叫臭豆腐，內容物卻包含鴨血、魚蛋、臭豆腐、豆皮、金針菇、青菜等，配料相當豐盛。湯頭口味上些微偏辣，相當帶勁，冬天吃下一碗將感受到滿滿的溫暖，鴨血鮮嫩、入口即化，臭豆腐湯汁飽滿，燉煮到透徹，香味十足，豆皮也吸滿湯汁，吃起來相當滿足。

六之壹以台菜、海鮮為主，不定時會端出當天現捕的海鮮，老闆從事餐飲行業已數十年，對於料理的熟悉度相當高，幾乎所有料理都難不倒他，來到這裡，不用擔心踩雷，放心的點餐吧！

【六之壹複合式餐飲】

地址：嘉義市西區興雅路6-1號

電話：05 2310999

營業時間：17:00-02:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3EhtTmH





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