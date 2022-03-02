快訊

黃偉哲通過提名連任 台南民進黨團：線民案獲中央信任

寧願毀掉烏克蘭 專家曝普亭留一手：恐在這時間動用恐怖武器

藏身嘉義熱炒店中的四川料理　招牌「水煮安格斯牛」必吃、還有無菜單美食

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

位於嘉義市區的六之壹複合式餐飲店，有著日式裝潢、川味料理、台式飲品的結合，老闆對於食材的選用上特別仔細，每日都精挑細選當天最新鮮食材，熟客來更是會直接請老闆準備「無菜單料理」，不僅特別驚喜，還能擁有平常吃不到的料理，更厲害的是老闆說這裡只要你想得到的料理，他都能盡量做出，也營造了極高的料理自由度。

▲下過雨的夜晚，店面朦朧，燈光溫暖照耀著。
▲下過雨的夜晚，店面朦朧，燈光溫暖照耀著。

▲包廂式空間，有隱私的日式裝潢空間。
▲包廂式空間，有隱私的日式裝潢空間。

▲開放式空間，到了夜晚人多就開始熱鬧起來，朋友聚會的聖地。
▲開放式空間，到了夜晚人多就開始熱鬧起來，朋友聚會的聖地。

▲日式廚房空間。
▲日式廚房空間。

▲日式燈籠造景。
▲日式燈籠造景。

▲店內各式啤酒應有盡有 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
▲店內各式啤酒應有盡有 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

▲飲料當然也沒有少。
▲飲料當然也沒有少。

咖哩海鮮炒麵

嘉義獨家的咖哩海鮮炒麵，咖哩口味味道不會太重，調味恰到好處，麵條為油麵，口感細膩滑順，上面鋪滿鮮蝦、蛤蜊、蚵仔、香菇及青菜，滿滿五人份的炒麵竟然只要180元，CP值超高，老闆絲毫不怕人吃。

水煮牛肉(安格斯牛)

四川口味的水煮牛肉，六之壹選用生食級安格斯黑牛，肉質口感入口即化，肉香四溢，醬汁調味上麻度與辣度兼具，非常下飯，底下還鋪滿了鴨血跟豆芽菜，解膩的同時，也為這道菜口感添加了幾分層次。此道料理因為加的辣不多，不吃辣的人也可以輕鬆下肚喔！

▲端上桌加熱，肉的熟度可以自己掌握。
▲端上桌加熱，肉的熟度可以自己掌握。

麻辣臭豆腐鍋

雖然名字叫臭豆腐，內容物卻包含鴨血、魚蛋、臭豆腐、豆皮、金針菇、青菜等，配料相當豐盛。湯頭口味上些微偏辣，相當帶勁，冬天吃下一碗將感受到滿滿的溫暖，鴨血鮮嫩、入口即化，臭豆腐湯汁飽滿，燉煮到透徹，香味十足，豆皮也吸滿湯汁，吃起來相當滿足。

六之壹以台菜、海鮮為主，不定時會端出當天現捕的海鮮，老闆從事餐飲行業已數十年，對於料理的熟悉度相當高，幾乎所有料理都難不倒他，來到這裡，不用擔心踩雷，放心的點餐吧！

【六之壹複合式餐飲】

地址：嘉義市西區興雅路6-1號

電話：05 2310999

營業時間：17:00-02:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3EhtTmH


延伸閱讀>>嘉義美食|「丰盛苑」高檔日式鍋物，絕美氣氛聚會盛地

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

海鮮 咖哩 無菜單

延伸閱讀

嘉義3月臨時軌切換 影響台鐵15列次恐延誤15分鐘

狗來富！嘉義民宅冒出8幼犬躲雨求收編 她問「會不會中樂透」網笑：旺到發

如夢似幻的綿密滋味 盤點全台6間必吃的舒芙蕾鬆餅專賣店

第2件2折！「世界地瓜日」全家推地瓜系美食 7-ELEVEN栗香地瓜強勢回歸

相關新聞

藏身嘉義熱炒店中的四川料理　招牌「水煮安格斯牛」必吃、還有無菜單美食

位於嘉義市區內的六之壹複合式餐飲店，日式風格的熱炒店外型，卻有著隱藏的四川料理手藝，水煮牛、麻辣鍋、咖哩炒麵，樣樣都是嘉義市獨家料理，獨特的口味及店內舒適的氣氛，也吸引了大批死忠顧客。

最美校園黃金雨來了！嘉義中正大學「小葉欖仁隧道」2022全新花況飄仙氣

當全台在瘋粉嫩櫻花春景，嘉義「最美校園黃金花海」近期已低調登場，盛放的小葉欖仁開成金黃景色，加上陽光加持更顯耀眼，用2022首波黃金雨伴大家度過連假、迎接3月。 嘉義中正大學內種有超過千棵小葉欖

台南三井Outlet「巨型旋轉溜滑梯」最猛亮點免費玩！南空之塔啟用大人也超愛

台南人逛街還有免費新亮點能放電！南台灣第一座日系OUTLET「MITSUI OUTLET PARK 台南」除了有已知的各式美食、時尚品牌、賣點特色及促銷活動，其實購物區外新增了一座超巨大旋轉溜滑梯「南

探訪台南百年古董廠房　嚐一碗冬陽曝曬Q彈關廟麵

178縣道旁的百年古蹟「山上花園水道博物館」，是「台南水道」歷史區域，興建於日治時期，當年取自於曾文溪水、到園區內經過唧筒揚水、沉澱池沉澱、快濾筒室過濾等繁複步驟，最後以重力給水方式供應整個台南市區域民生用水，在館內完整保留了當年台南水道的古董廠房與大型機具，見證著大台南地區水利發展的巴洛克式廠房古蹟園區。

環山湖景秒出國！嘉義大埔巨型玫瑰花束太浪漫　270度的曾文水庫美景美翻

udn走跳旅遊／豬飛小姐 超浪漫的巨型玫瑰花束就坐落在風景超美的【嘉義大埔旅遊資訊站】以粉紅色系妝點的紅花園，讓人少女心爆棚！ 說到嘉義大埔大概是我跟漢斯先生喜愛的中部旅遊景點前三名，從台

太空系韓屋配火雞炸醬麵、日式烤飯糰佐麵茶咖啡　嘉義2家質感巷弄小店

遠離喧囂的嘉義市西區國華里，有兩家迷人的餐館，一家是專賣韓式炸醬麵、特製奶茶的「青風」；距離不遠的「BES coffee」有令人懷念的日式烤飯糰和創意茶咖啡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。