嘉義新港奉天宮周邊「8間平價小吃美食」　蒸餃、粉圓生意超好、臭酸麵一吃上癮！

Ann和榜哥每每要到北港朝天宮時，都會選擇在國道一號民雄/新港的交流道下，不時會經過民雄貓咪彩繪村/菁埔彩繪村、新港奉天宮等，但我們卻從未在新港奉天宮走跳。而這一次，榜哥就說他想拜拜，就決定到新港奉天宮走走，當然也要順便在奉天宮周圍吃吃喝喝，就來瞧瞧我們夫妻倆在奉天宮周圍吃喝了什麼？

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嘉義的新港鄉舊名為笨港，因洪水的種種關係將笨港切分為新港以及雲林北港，新港位在嘉義縣的西北端，鄰近民雄鄉、溪口鄉、六腳鄉、太保市，又與雲林的北港鎮、元長鄉為鄰。

地方主要產業以為農業，而新港奉天宮是當地主要信仰中心之一，並且是每年農曆三月大甲媽祖遶境祝壽大典的終點，保有臺灣及當地重要的民俗節慶活動，另在新港鄉也可看到基督信仰中心新港基督長老教會與奉天宮比鄰而居，讓人覺得新港是個多元文化的好地方。現在就來看看Ann和榜哥來到新港鄉市區內到底吃喝了什麼小吃美食囉！

●陳氏姊妹蒸餃

位在新港鐵路公園旁的陳氏姊妹蒸餃也是來到新港人氣很夯的小吃之一，不論內用還是外帶統一就是要排隊等候，除了賣招牌的蒸餃、酸辣湯，還有豬腳、豆干、海帶’、肉皮等可以選擇。

這天我們選擇了外帶一份45元內有9顆的蒸餃，而陳氏姊妹蒸餃的蒸餃都是當天手工現包現蒸，內餡味道不會很重，有高麗菜、韭菜、豬肉等，要沾醬及加薑絲才會比較有味道，單吃真的覺得一般！有機會要來喝喝看他們家的酸辣湯，平價好像很不錯。

陳氏姊妹蒸餃

營業時間：11:00-17:00

營業地址：嘉義縣新港鄉中山路72巷10-2號

營業電話：05-374-3988

●新港臭酸麵

新港臭酸麵就位在奉天宮前7-11旁邊，營業時間很長，從中午營業到凌晨12點半，這家是我們夫妻倆吃一口就覺得好吃也很推薦的名單喔！招牌就是要吃乾麵，當然還有扁食麵、米糕、蒸蛋以及其他湯品可以選擇。

這天我們點了一碗30元的乾麵(臭酸麵)以及一碗30元的筒仔米糕，真心要推薦他們家的乾麵，乾麵是用意麵而非油麵，再添加烏醋、蔥、醬油等來調味，醋味的味道雖然不討喜，但吃一口真的會愛上它，且會一口接著一口停不下來；而筒仔米糕綿密好吃之外，還加上蒜泥來增添口感，這家真的好吃！

新港臭酸麵

營業時間：11:00-00:30

營業地址：嘉義縣新港鄉中山路37號

營業電話：05-374-0523

●新港-冷凍芋

在新港臭酸麵吃飽後就很想喝杯飲品，而我們就選擇了一旁的冷凍芋，這裡的招牌當然就是芋頭。飲品的選擇很多，有冷凍芋投、綠豆湯、薏仁湯、芋頭牛奶、古早味紅茶、奶酪等等，內用或外帶都可。

而這天我們選擇了一杯中杯40元的芋頭牛奶，邊喝還可以邊吃到芋頭的顆粒，用料真的很實在，口感很不錯不會太甜、太稠，Ann和榜哥很喜歡這家喔！

新港-冷凍芋

營業時間：08:00-19:00

營業地址：嘉義縣新港鄉中山路29號

營業電話：0965-363939

●廟後臭豆腐

廟後臭豆腐就在奉天宮的後方，但在2022/2/5這個時間就會搬家到奉天宮前的85°C旁(店家有張貼告示)，所以2月份有到奉天宮走走想吃這家的朋友就不要繞到廟後囉！

廟後臭豆腐有賣臭豆腐(傳統、脆皮)、炸粿(蘿蔔糕)、綜合麵線等，內用的朋友還可點選綜合拼盤，就是臭豆腐(傳統、脆皮)加炸粿，他們家的價位都很便宜喔！這天我們吃的是小份35元的傳統臭豆腐以及綜合麵線，真心要說好久沒吃到傳統的臭豆腐，那帶有嚼勁的口感真的很有小時候在夜市吃臭豆腐的回憶。

廟後臭豆腐

營業時間：13:30-21:00

營業地址：嘉義縣新港鄉奉天路60號

營業電話：0929-416790

●大樹腳阿欽伯粉圓

大樹腳阿欽伯粉圓其實離奉天宮就有一點點距離，步行過來大概要7分鐘左右，但吃飽飽當作散步來這吃粉圓也算不錯的消化運動。

大樹腳阿欽伯粉圓有分冷熱、口味種類也很多樣可以選擇，內用外帶都可以！這天我們點了一碗35元的綜合粉圓，可任選3樣配料，配料的選擇很多樣，有花生、蜜豆、薏仁、愛玉、薏仁等等，而我們選擇了白木耳、綠豆、芋頭，35元就可以吃到這麼澎湃的甜品，真的很不錯！而整體的口感不會太甜又可消暑解渴，難怪生意超好的，也算是來到新港一定要吃的小吃美食喔！

大樹腳阿欽伯粉圓

營業時間：09:00-17:30

營業地址：嘉義縣新港鄉福德路110號

營業電話：05-374-5799

●歐陽伯伯水煎包

位在福德路上的歐陽伯伯水煎包是我們經過要去大樹腳阿欽伯粉圓路上時發現的，營業時間有分早上跟下午，簡單說就是賣早午餐跟下午點心場。歐陽伯伯水煎包的水煎包還有分菜包跟肉包，而除了水煎包之外還有蔥油餅、鐵板麵以及飲品可以選擇。

而這天我們就只買水煎包，一顆10元的菜包以及一顆15元的肉包，不論是菜還是肉，內餡包得很扎實，外皮有淡淡的麵香味，老闆娘也是超熱情親切的，不時要提醒我們要加醬吃會更好吃，但真要說單吃內餡的味道就很夠，價位也很親民，有機會可要來吃看看他們的蔥油餅。

歐陽伯伯水煎包

營業時間：05:00-11:00 14:00-18:00

營業地址：嘉義縣新港鄉福德路29號

營業電話：0928-118-222

●五番肉羹

五番肉羹就在新港鴨肉羹旁隔沒幾家，主要就是賣肉羹，當然也還有滷肉飯、滷蛋、油豆腐、味噌湯等可以選擇。但絕大部分的朋友都來這買肉羹，不論是香菇肉羹、肉羹麵(飯、米粉)都是大家會點選的。

點了一碗小碗35元的肉羹麵，原以為小碗的料不會太多，想不到料給的算多，口味算是挺古早味，羹湯算濃稠且帶點淡淡的蒜香味，整體來說還算不錯，是大家所說的便宜又大碗，難怪用餐時間就是要排隊等候。

五番肉羹

營業時間：09:30-19:00

營業地址：嘉義縣新港鄉中山路奉天大廈5號

營業電話：05-3743274

●新港鴨肉羹

來到新港吃吃喝喝，又怎能錯過知名小吃「新港鴨肉羹」，沒吃過就好像白來新港奉天宮的感覺，而他們厲害的地方就只賣一碗45元的鴨肉羹，問其他在地店家也才知道原先是40元，是近期才漲價，但新港鴨肉羹絲毫不受漲價而影響生意。這天假日來訪，不論是否為用餐時間就是看到店內店外人滿為患，內用外帶也都是一律要排隊且必須付款。

新港鴨肉羹整體的口感是偏甜，滿滿看似麵條其實是筍絲，鴨肉處理的也算嫩，愛吃辣的朋友，桌上的辣粉就不用客氣啦！

新港鴨肉羹

營業時間：07:30-18:30

營業地址：嘉義縣新港鄉中山路奉天大廈17號

營業電話：05-3747950

Ann和榜哥分享了這幾家在嘉義新港的小吃美食，但還是有幾家是因為我們真的吃不下或是公休而沒前往，說真的是有點可惜，但也讓我們保有著下回再來新港吃吃喝喝的好理由。這次吃的小吃美食就真心推薦新港臭酸麵、新港-冷凍芋、廟後臭豆腐以及大樹腳阿欽伯粉圓，找時間我們還會再到嘉義新港吃吃喝喝！

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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