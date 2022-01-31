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純手作爆料餡餅、雪花煎餃必吃！台南古早美食　傳承自老師傅的手藝品質保證

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

位於台灣文學館圓環旁，古早味裝潢透出濃濃台南復古味，暖黃色燈光襯托著檯面上的餡餅，餡餅與如雪花般盛開的煎餃為店家每日純手工製作，是男子漢餡餅的堅持，在餡料上選用當季新鮮的食材，塞得滿滿配料的餡餅可是每日限量，慢來可就沒囉。

▲超有特色的餡餅樣式招牌
▲超有特色的餡餅樣式招牌

▲暖黃色燈光及充滿古色古香的裝潢 (價格以紙本菜單為主)
▲暖黃色燈光及充滿古色古香的裝潢 (價格以紙本菜單為主)

▲豬肉餡餅
▲豬肉餡餅

手作餅皮還沒入口就聞到那陣陣飄來的特殊香氣，外皮酥脆軟Q而不油膩，內裡肉香四溢，肉汁在咬下時一擁而上，香味在口中蔓延開，扎實的內餡吃完超有飽足感！

▲蘿蔔絲餡餅
▲蘿蔔絲餡餅

採用新鮮蘿蔔經過刨絲、醃製等複雜工序，不同於一般蘿蔔絲餡餅採用蘿蔔乾死鹹的口感，男子漢的蘿蔔絲餡餅內裡絲絲分明，清脆爽口，尾韻更帶來鮮甜滋味。

▲昇龍餃子
▲昇龍餃子

一樣採用純手工製作，可以有水餃、煎餃兩種吃法選擇，煎餃外皮酥脆，雪花處帶有鍋氣香味，內裡餡料飽滿、肉汁四溢、香氣十足。

▲酸辣湯
▲酸辣湯

男子漢餡餅的酸辣湯最大特色是擁有整塊蛋白，不像一般吃到的只有蛋花，其餘配料還有豆腐、紅蘿蔔絲、木耳等，對於素食者相當友善，喝起來味道更是相當豐富而帶有層次。

▲麻辣涼粉清爽辣口，相當開胃。
▲麻辣涼粉清爽辣口，相當開胃。

▲每日更換的特色小菜
▲每日更換的特色小菜

【男子漢餡餅】

店家地址：台南市中西區中正路8號

店家電話：0923777625

營業時間：12:00-18:00

停車資訊：民權路二段收費停車場

粉絲專頁： https://bit.ly/3CV9cfu


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古早味 台南美食 水餃

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