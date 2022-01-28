湯包咬下會噴汁！ 心目中「台南鍋貼」的天花板 每日限量手工製作，隱藏版草莓蜜豆奶也超推

之前發了好幾篇台南鍋貼的文章，就很多人推薦這間位於東區的台南鍋貼。我撲空兩次之後，這次假日她們說會開比較晚，我直接打電話訂一整鍋，這樣一來也比較不會浪費人家的時間。不過到了現場比較讓我尷尬的是他們還是提早先煎了，但我是堅持希望我可以重新煎一鍋。畢竟我已經事前說明我想到了再煎，不過還是不影響我喜歡這間台南鍋貼的印象。

這間眷村口味的台南鍋貼，就隱身在東區的巷弄之中，這裡沒有觀光客，只有在地人在吃。

在我的軟磨硬泡之下，老闆娘還是重新幫我煎了一鍋，我也避免老闆娘的麻煩，整鍋我就都包下來。

這裡可能人手比較不足，再加上都是手工製作，所以許多東西都是會先煎起來偷跑的。不過我個人真的不愛這樣，因為食物就是「好壞三分熱」。

起鍋之後，那香氣真的是很迷人。

鍋貼 NT8/顆

真的是不誇張，我還以為是鍋貼屆的小籠湯包，咬下直接大噴汁。表皮又是相當脆口的，不過唯一的缺點就是因為是眷村類型的鍋貼，所以他們沒有「摺口」，就是直接縮口了，因此也比較容易會皮肉分離。

我很少會發這種比較不美觀的照片，但這湯汁真的很誇張。

韭菜盒子 NT25

說實話，這裡的韭菜盒子的確扎實，用料也相當實在。滿滿的炒蛋、冬粉、韭菜、肉末，而且是有炒過的，所以香氣真的特別不錯。但我建議如果不是剛煎起來的，都推薦大家再加個蛋去讓他們復熱一下，因為這樣單吃，是會吃到麵粉味的，真的是非常可惜的地方。

這裡真的就在後面手工現包的，真的是非常令人感到著迷。

草莓蜜豆奶 NT$25

這個算是隱藏版菜單，在地的老饕推薦給我的，這個真的非常好喝，很推薦買給小朋友喝。

甜蜜餐飲屋菜單

我知道這裡的蛋餅也很有名，都是自己手工製作的粉漿蛋餅，但是真的是因為我看到那些先煎好的，完全不讓我感到想吃，不過如果是早上六七點大家趕著上班的話，這的確是可以，因為時間差不了多少，鍋貼是真的很好吃，雖然中間有許多小插曲，但不影響我覺得它是我心目中台南鍋貼天花板的印象。

甜蜜餐飲屋

地址：台南市東區建東街73號

時間：0545-1030

電話：06 238 7279

停車：無

體驗時間：111/01

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