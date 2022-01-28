湯包咬下會噴汁！ 心目中「台南鍋貼」的天花板 每日限量手工製作，隱藏版草莓蜜豆奶也超推
udn走跳美食／｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜
之前發了好幾篇台南鍋貼的文章，就很多人推薦這間位於東區的台南鍋貼。我撲空兩次之後，這次假日她們說會開比較晚，我直接打電話訂一整鍋，這樣一來也比較不會浪費人家的時間。不過到了現場比較讓我尷尬的是他們還是提早先煎了，但我是堅持希望我可以重新煎一鍋。畢竟我已經事前說明我想到了再煎，不過還是不影響我喜歡這間台南鍋貼的印象。
這間眷村口味的台南鍋貼，就隱身在東區的巷弄之中，這裡沒有觀光客，只有在地人在吃。
在我的軟磨硬泡之下，老闆娘還是重新幫我煎了一鍋，我也避免老闆娘的麻煩，整鍋我就都包下來。
這裡可能人手比較不足，再加上都是手工製作，所以許多東西都是會先煎起來偷跑的。不過我個人真的不愛這樣，因為食物就是「好壞三分熱」。
起鍋之後，那香氣真的是很迷人。
鍋貼 NT8/顆
真的是不誇張，我還以為是鍋貼屆的小籠湯包，咬下直接大噴汁。表皮又是相當脆口的，不過唯一的缺點就是因為是眷村類型的鍋貼，所以他們沒有「摺口」，就是直接縮口了，因此也比較容易會皮肉分離。
我很少會發這種比較不美觀的照片，但這湯汁真的很誇張。
韭菜盒子 NT25
說實話，這裡的韭菜盒子的確扎實，用料也相當實在。滿滿的炒蛋、冬粉、韭菜、肉末，而且是有炒過的，所以香氣真的特別不錯。但我建議如果不是剛煎起來的，都推薦大家再加個蛋去讓他們復熱一下，因為這樣單吃，是會吃到麵粉味的，真的是非常可惜的地方。
這裡真的就在後面手工現包的，真的是非常令人感到著迷。
草莓蜜豆奶 NT$25
這個算是隱藏版菜單，在地的老饕推薦給我的，這個真的非常好喝，很推薦買給小朋友喝。
甜蜜餐飲屋菜單
我知道這裡的蛋餅也很有名，都是自己手工製作的粉漿蛋餅，但是真的是因為我看到那些先煎好的，完全不讓我感到想吃，不過如果是早上六七點大家趕著上班的話，這的確是可以，因為時間差不了多少，鍋貼是真的很好吃，雖然中間有許多小插曲，但不影響我覺得它是我心目中台南鍋貼天花板的印象。
甜蜜餐飲屋
地址：台南市東區建東街73號
時間：0545-1030
電話：06 238 7279
停車：無
體驗時間：111/01
文章來源：｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜ FB：｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言