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台南最美光影！ 「龍崎空山祭」點亮山林 整座公園都是城市美術館

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

正式進入第三屆的龍崎空山祭已經在台南的山林裡亮起，源自於想振興台南人口最少、平均年齡最老的區域，文化局特地以整座虎形山公園為展場用光影藝術來讓整個聚落活起來。虎形山公園成為一座大型的山間光影美術館，利用塑形與材質幻化，讓入夜後的山林成了一座大型遊樂場。

▲利用塑形與材質幻化，讓入夜後的山林成了一座大型遊樂場。
▲利用塑形與材質幻化，讓入夜後的山林成了一座大型遊樂場。

▲已經正式開放的空山祭能在山林裡感受與奇幻光影的相遇。此為辛綺的作品《光洞》。
▲已經正式開放的空山祭能在山林裡感受與奇幻光影的相遇。此為辛綺的作品《光洞》。

此次將主題訂為「惡地伏流」來呼應5月枯水期時大地乾裂的地貌，如《大地裂紋》是邀請龍崎國中、小同學將畫作投影在地上產生出「裂地」的模樣；在東海岸藝術祭擁有許多作品的藝術家伊祐噶照作品《泛舟種子》，利用光影與裂紋鏡面，寓意著大地裂痕與種子重生；象徵著龍崎過往有炸藥工廠歷史而出現的藝術品《爆破邊界》可以走入球體內部；大型藝術品《光洞》讓人墜入在螢光與迷幻七彩光影樹的洞穴裡；最具震撼的是在森林裡打造出來的「世界樹之泉」，利用風、雷、雨與音樂交織出光影舞蹈，當音樂停止後森林裡的螢光小動物就會悄然現身，隨著空靈音樂在樹林裡流動，感受以吹氣、拍手、觸摸產生的風聲、雷聲、雨聲等自然聲響，是在黑暗中卻也是在光影的擁抱中，山林是空又繽紛，讓人迷醉。

▲伊祐噶照的作品《泛舟種子》。
▲伊祐噶照的作品《泛舟種子》。

▲黃子儇的作品《爆破邊界》可以走入球體內部。
▲黃子儇的作品《爆破邊界》可以走入球體內部。

▲薪作x府城後花園的作品《垂直的地語》。
▲薪作x府城後花園的作品《垂直的地語》。

需要注意的是本展覽場域位於運動健走型公園內並於夜間舉辦，並有半數以上路線為階梯及上下斜坡，並不適合輪椅或推車行走，若有需求的民眾須衡量自身狀況後再考慮前往喔！

▲龍崎空山祭是以整座公園為展場。
▲龍崎空山祭是以整座公園為展場。

　

景點資訊

2021龍崎光節空山祭

展期：即日起至2月28日（每週二及除夕為休展日）

時間：17:30-22:00（最後入場時間21:00）

地點：臺南市龍崎區虎形山公園

FB：龍崎光節 - 空山祭 Longci Light Festival

票價：線上購票50元，現場實體購票100元

　

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