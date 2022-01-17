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阿里山新美景！嘉義竹崎鄉「觀音瀑布」回歸　依山傍水的旅遊體驗

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嘉義新景點，竹崎鄉觀音瀑布風華再現。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供
嘉義新景點，竹崎鄉觀音瀑布風華再現。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】嘉義縣又新增一風景優美的旅遊景點囉！位於竹崎鄉的觀音瀑布風華再現，已經於元旦正式試營運，在交通部觀光阿里山國家風景區管理處（以下簡稱阿里山管理處）與嘉義縣政府共同努力推動下，讓充滿魅力的阿里山國家風景區又多了一個旅遊亮點。

▲試營運期間，觀音瀑布風景區每日限定30人入園。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供
▲試營運期間，觀音瀑布風景區每日限定30人入園。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供

阿里山管理處洪維新處長表示，為了讓來訪阿里山的遊客們，可以來到觀音瀑布這個世外桃花源，管理處首次跨村合作，整合金獅村及文峰村的社區領袖共同經營觀音瀑布合作社，同時以帶團方式進行1日遊體驗，遊程內容提供專人導覽，全程接送，除觀賞觀音瀑布美景，更包含了草編蚱蜢等童玩製作、瀑布底下品嚐咖啡及手作紙體驗等，未來將朝向四季有不同的面貌，除了品茗於瀑布之下，更可以來場薩克斯風的音樂饗宴，享受著依山傍水，與自然的對談，讓遊客來觀音瀑布尋找觀音趣，一同重溫懷舊時光。

試營運階段，自即日起開放預約，每日限定2梯次，一梯次15人為上限，每日限定遊客30人報名。

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瀑布 阿里山 觀光

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