9個「台南免門票景點」一次攻略！最新虎年打卡點、安平超夯地標...2天1夜親子旅行入袋

最新2022超萌Ｑ的巨型招財虎等你來拜年！這次規劃了台南2天一夜親子小旅行，有吃有玩行程超豐富，包含9個免門票景點一次攻略！讓大家省錢出遊而且也都是蠻好停車景點，交通方便哦～

台南2天一夜行程推薦／地圖

Day1┃行程地圖┃

台江國家公園 → 安平老街 → 大魚的祝福 → 夕遊出張所 → 南紡購物中心 → 大東夜市 → 台南老爺行旅

Day2┃行程地圖┃

牛稠子車站公園 → 水交社文化園區 → 黑橋牌香腸博物館 → 新百祿燕窩觀光工廠 → 回家 or 夏都城旅安平館(想玩3天2夜可住這間)

↓↓↓同場加映第3天玩法↓↓↓

↓↓↓這些景點需要門票或停車費↓↓↓

Day3┃行程地圖┃

奇美食品幸福工廠 → 奇美博物館 or 十鼓仁糖文創園區 or 萬國通路創意觀光工廠 → 回家

台南景點介紹

最新！南紡虎年IG打卡必逛！

虎年開運景點當然就要來南紡購物中心走走，現在正推出全台獨展『虎將迎春主題特展』，熱熱鬧鬧的新春特展有可愛的虎爺亮點等你來美拍。

南紡購物中心『虎將迎春主題特展』 活動詳情

‧活動日期：2022-01-07 ~ 2022-02-16

‧活動地點：A2館-1F 南紡廣場

台江國家公園

純白異國風高腳屋～好拍又好逛！免門票的台江國家公園遊客中心比我想像中更美更好玩，帶小孩來到這裡有室內展覽可以逛.戶外還有地方可以放風散步，這裡不但建築有特色，販賣部的商品也跟在地文化有所結合，非常值得與全家人一起來探訪。

大魚的祝福

台南安平超夯地標，位於台南安平港邊的鯨魚造型公共藝術裝置非常漂亮。尤其到了夜景點亮燈光更是透出浪漫又繽紛的色彩，吸引不少遊客前來拍照打卡，一旁就是公園大草皮，很適合時帶孩子來野餐。

夕遊出張所

夕遊出張所是我很推薦的親子好去處，不但免門票，館內有繽紛生日彩鹽，一字排開好美，超好拍！日式建築更是美拍好去處，小朋友還有沙坑可以玩，是很熱門的安平親子景點。

牛稠子車站公園

牛稠子車站公園，復古風鐵支路讓遊客們忙著搶拍。在古老月台上還有一卡皮箱，以及阿嬤時代的茄芷袋，等著你來拍照打卡流浪去，小孩還能走在沒有火車的鐵軌上。

水交社文化園區

水交社文化園區～古蹟聚落可以玩互動遊戲，還能當網美在八大主題館復古建築群裡拍美照，園區裡佔地很廣，小孩超好放風的啦！

黑橋牌香腸博物館

說到台南的室內景點就一定要推薦大家到黑橋牌香腸博物館來逛逛，不但免門票，而且展覽館也不小，可以逛得很舒服。博物館裡頭設置了許多復古場景，讓大家更熟悉黑橋牌的品牌歷史，而且也非常好拍照呢！

新百祿燕窩觀光工廠

新百祿以燕窩採集、燕窩製成為主題，有遊客導覽，可以了解小知識，小朋友還有一些互動設置可以遊玩，是台南親子免費好去處。

奇美食品幸福工廠

奇美食品幸福工廠的燒包品牌形象館共有六大主題，好拍又好玩，進館還送鳳梨酥跟贈品～也太超值了。

奇美博物館

奇美博物館展覽豐富，更是充滿異國風情，來到這裡一定要預留多一點時間，在草坪上隨地而坐都能感受浪漫愜意的氛圍，假日時很多人會來野餐。

萬國通路創意觀光工廠

以行李箱為主題的觀光工廠，超好拍！不怕冬天吹冷風，也不怕夏天曬太陽，戶外景觀區還有一艘豪華遊艇可以登船當網美，感受海上渡假的氛圍，一旁的咖啡廳提供飲品以及點心，逛累了就來這邊坐一坐。在找台南親子景點的朋友們～可以收進行程裡。

台南住宿推薦

台南老爺行旅

台南老爺行旅設計超美，在Agoda訂房網上評價超高，房價也不貴，對於親子入住更提供非常友善的服務。就位於南紡購物中心，不論是在地理位置、停車、都能讓你感到十分便捷。

夏都城旅安平館

大家都說夏都城旅安平館親子飯店「住過就回不去了！」，更有網友連續去了兩、三次。我們實際入住之後，對於空間的設計上十分喜愛，不但房型超寬敞，備品精緻時尚，挑高兩層樓兒童遊戲室更是孩子們的最愛。早餐也無敵好吃，料理多樣化~讓人難以抉擇，覺得CP值超高，真的是會令人想再訪的台南親子飯店無誤。

文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE

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