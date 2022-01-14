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「1顆只要1元」必吃！台南地瓜球1天只賣4小時，1瓶地瓜牛奶也只要30元快衝

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／囍-手作地瓜球臉書粉專
圖／囍-手作地瓜球臉書粉專

地瓜球在各大夜市中唾手可得，炸得香酥脆的黃金地瓜球在口中甜香的口感是許多饕客每到夜市必買的點心之一。而台南人氣「囍手作地瓜球」1顆只賣1元CP值超高，還有一瓶地瓜牛奶也只要30元，口感超綿密，千萬不能錯過！

位於台南歸仁黃昏市場對面的地瓜球專賣店「囍手作地瓜球」，主打各式地瓜炸物，包含招牌黃金地瓜球、地瓜薯條、地瓜牛奶與手作地瓜圓等，職人精神強調每一份地瓜球都希望可以帶給大家雙倍的幸福，因此堅持每日限量手工現作，一天從下午2點半開始只賣四小時喔。

圖／囍-手作地瓜球臉書粉專
圖／囍-手作地瓜球臉書粉專

值得注意的是，「囍手作地瓜球」的產品價格超佛心，1顆地瓜球只賣1元，單包最便宜僅10元，還有中包30顆30元與大包50顆50元。不僅如此，還有20元、30元與50元任選的地瓜薯條，口味可以選擇原味、梅粉與椒鹽三種，也有販售口感超濃郁綿密的地瓜牛奶。若想找到該店家，只要在Google地圖上輸入「囍-手作地瓜球」，店家位置靠近民權北路歸仁黃昏市場對面，下次經過不妨嚐鮮看看。

圖／囍-手作地瓜球臉書粉專
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囍手作地瓜球

臉書：https://www.facebook.com/doublehappinessballs/?ref=page_internal

圖／囍-手作地瓜球臉書粉專
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圖／囍-手作地瓜球臉書粉專
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炸物 CP值 必買 饕客

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