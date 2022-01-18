平價的頂級美味！「鐵町」鐵板燒料理不必擔心重油鹹　精緻西餐顛覆傳統

鄰近斗六家樂福的「鐵町心作鐵板料理」，顛覆一般傳統台式的鐵板燒，在這裡可以品嘗到如西餐般精緻的鐵板料理，但價格上卻仍維持親民的價格，主廚秉持著：「做餐要細心，做事要專心」的精神，用心料理每一份餐點，用餐過程中也會細心的關心每一位客人的用餐狀況，就為了讓客人有回家用餐的舒適感，也難怪會有遠地而來的常客特地前來用餐。

▲可以近距離欣賞師傅的手藝

黃金8兩雞腿排

一般來說雞腿排上總是會有一層既厚實又油膩的外皮，但鐵町選用台灣溫體8兩去骨雞腿排，並用低溫小火把油脂整個逼出來，煎到外皮金黃酥脆，外皮薄到像紙張般的厚度，肉質卻仍保有鮮嫩多汁的口感，工法細緻且程序繁瑣，若非用心料理真的達不到這個境界！

▲黃金8兩雞腿排

▲外皮酥脆到只剩一張紙的厚度，實屬功夫菜！

大海鮮盤(鮭魚、根島大蝦、北海道干貝)

鐵町選用生食級的挪威鮭魚，鮭魚菲力肥美肉汁鮮甜，並保留魚皮滿滿的膠質，豐腴紮實的口感讓人欲罷不能！另外只吃天然海藻長大的根島大蝦，師傅堅持接受點單後才退冰，就為了讓口感維持最鮮美的時刻，入口肉紮實又鮮美，而北海道生食級的干貝飽滿多汁，還帶了點彈牙感，喜愛海鮮的饕客們千萬不要錯過這頓海鮮大餐！

▲大海鮮盤

熔岩起司牛排

以美國Prime級的板腱牛排煎至5分熟後，再放上鐵盤即會達到完美的7分熟，底層舖上滿滿的帕馬森起司，最後上頭再擺上兩片起司片，炙燒過後濃濃的香氣撲鼻而來，入口滿滿的起司味與肉汁在嘴裡大噴發，深受女性顧客歡迎！

▲熔岩起司牛排

▲肉汁與起司在嘴裡一起融化，實在太滿足！

「鐵町心作鐵板料理」

講求品嘗食物本身的新鮮原味，在用料上嚴格把關食材的新鮮度才敢以原味呈現，顛覆了鐵板料理既油又鹹的刻板印象。

鐵町心作鐵板料理

店家地址：雲林縣斗六市中堅西路722號

營業時間：11:00—14:00；17:00—21:30（收客時間20:30)、(週二公休)

連絡電話：05-5332616

粉絲專頁： https://bit.ly/3Dmh7Ui

外帶線上點餐連結： https://bit.ly/2Zu1j3a

鐵町官網： https://bit.ly/3HRyKOl





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