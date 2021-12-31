粉漿蛋餅、甘單咖啡！台南美食路線「在地居民 vs. 外地網紅」行程大比拼

跟著 BOWZ 於 2020-11-02 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 11 個景點，其中包含 水仙宮飯糰、臺南早點、Tu Xing /土星工作室。 第3000次到台南（誇張）

第 1 天

水仙宮飯糰 | 幾秒

事情是這樣的！ 我時常快閃到台南找摯友台南千金，隻身前往，不帶想法。 有一次我自覺我實在太依賴當地人帶路，依賴當地人的味蕾。如果我真的就是一般想旅遊的人，我會怎麼樣安排我的台南行。 然後我試著找了一些店，果然就被當地人有一點看沒有。因此，我們試著穿插「當地人/外地人」的視角和選擇，來互相刺激一下彼此。 當然。外地人再怎麼樣都搞不清台南在地店家悠然、飄渺、不可掌握地開店風格。 以致首站我找的「水仙宮飯糰」就是共姑！( ´∀｀)

臺南早點 | 40 分鐘

千金這時就提到了她始終有一家口袋名單隱藏店，遲遲沒去成。 但為什麼是這種早餐店呢！是因為「粉漿蛋餅」（來賓快掌聲鼓勵）。這個酷東西，在台北實在難尋。台北蛋餅被中央廚房的餅皮掌控太久了，這樣的口感彷彿讓我回到30年前兒時轉角的回憶啊！（透露年紀惹！） 這家粉漿蛋餅的厚度實在驚人，一塊蛋餅彷彿一個便當！飽足感十足。加上它鬆軟水潤的口感，香香地粉味，配上台式蒜蓉醬油，媽媽呀！來幾個，我吃幾塊（並不行） 其煎包也是厲害，放了一段時間後油而不膩，皮與餡都還算健康。不依賴剛出爐的熱度，我覺得算是煎包底子。

Tu Xing /土星工作室 | 3 小時

請在地人帶路橫豎是要融入她們的日常。 我隨著千金一同到了友人的製陶工作室，上茶道課（？） 事實上，我非常喜歡除了台北以外的城市的鄰里關係，他們很友好，多數時間是願意把時間/空間讓出來，不帶目的地給自己喜歡的事或人。 但土星工作室平日是開陶藝課的。千萬不要來說要上茶道嘿，那個是他們朋友間的聚會(*'ω'*)

蝸牛巷 | 1 小時

台南的巷弄文化不會讓人失望，也常有新招！ 出發前在網路上搜尋新巷弄，出現了蝸牛巷。短短的，有一點可愛，在仍是秋老虎的季節走著，不致出汗，感到舒服！ ☂️其實千金這時去辦事了，先把我放下，等等來接。我覺得很自在！

甘單咖啡 | 1 小時

走著走！一樣腿一軟，我就想喝杯濃的。 甘單不新，算是老的咖啡據點。你可以說他是紅店，但我覺得他已經佇立到成了日常。 甘單的咖啡始終很好喝。配著突如其來台北工作的破事訊息，旅行途中最忌諱之事，咖啡這時，就更是良藥了。

一仁手食堂 | 1 小時

吼！！！！！！！在地人出手就是不同！ 時至晚間，我還是在處理工作破事，心情降到谷底。千金一個帶路，至少味覺上先被安撫了！🍛🥘 有夠好吃的咖哩店，但他既不是台式也不是日式，是用特殊香料炒出的南洋風咖哩。炸牡蠣也好好吃，麵皮微微和牡蠣分離，存放的是海洋的鮮甜，多汁，不乾癟！ ⚠️必須注意，台南特色店家出發前，有什麼臉書/ig都查一下。不定時會有新菜公告，當然遊戲規則也會在上面。

第 2 天

農產品批發市場 | 1 小時

逛市場是正經事！這是閒賦在家一段時間的我培養出來的樂趣。當然，我是不可能從台南買菜回去的（不！我有可能，有一次就有買！(〃ω〃)） 其實這裡就是在地人帶路了！ 我們開了一段車程，看起來千金這次是拼了，深入菜市場內的小攤，準備拿出甕底的滋味！ 對！就是「肉粿」。欸欸欸，台北小孩，你吃過肉粿嗎？？？？有夠好吃的啦！說穿了就是米粿，像蘿蔔糕但沒有蘿蔔！加上熬煮的滷肉湯與蛋。嗚嗚嗚嗚。澱粉王喜歡！ 千金點的板條我本來看很沒有！不過一口下去，我差點整碗端走（不要臉）。 我細細地說不上來那個好吃的差異，但可能就是板條本身的做工，足以無畏距離，再去一次！（但千金說不要☺️）

清水寺 | 5 分鐘

對！這個又是外地人谷歌找的。 我其實不知道來這幹嘛！這名字取得響亮，但，寺有點小。

福泰飯桌 第三代 | 1 小時

因為中午排不到金禾也遇上十平休（什麼運氣） 我們就請出在地人救援。 千金說，福泰不算極好，但在日常生活中，不知道要吃什麼，吃他就不會錯。 像是比較高級的自助餐，量都多！一桌擺開，之好！

Mi Cazuela 移動的鍋子 | 1 小時

因為堯平🥲沒留意到沒開！ 我們前往了一個「極致網紅店」。老實說，這家店，都不是我（外地人）與千金（在地人）的選項！ 不過，他真的是紅店，平日進門前都還要等一下。 不過網紅店還是有他風靡的理由啦！蛋糕擺盤上算是有創意，且口味不錯！ （好，有沒有發現我無話可說了！）

單子葉（熊喝呷廚房2/18~5/18） | 1 小時

單子葉算是老朋友了！也是脫千金的福，需要事先訂位才可能有位置，當然，台南在地人有時候也會憑運氣地來，遇則吃，不遇也安。 我對單子葉的喜歡無可言喻，那是走進人家家裡飯桌吃飯的溫情。主理人有個性但也親切。拿出來的手路菜，每個食材都可以喊出在他心中的可靠來源，某某阿姨的種的菜，哪個阿舅的椪柑，就連喜歡到現在我家冷凍庫裡還存著的芋頭菜粿，也是主理人媽媽做的。 這是我喜歡台南的原因。 那街區文化，已經不止存在遊逛，而是在當地人日常中，鏈結關係，暖暖的滋味！

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