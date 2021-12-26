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百年中藥行變餐廳！台南藥膳補湯「博仁堂」　匾額餐桌超酷炫

台南先生 / 文、圖／台南先生

udn走跳美食／台南先生

傳說中在台南某條小巷中，有間傳承六代的百年中藥行，搖身一變成為餐廳，專賣各式藥膳補湯，方便客人一年四季都能養生食補，並且還用中藥行留下來的匾額當餐桌，相當有趣。

隱身在小巷內，沒有在地人帶路還真的不會發現它，博仁堂是港粵三代中醫藥之家，第四代周智夫中醫師來台，2016年傳承至第六代並開始增加藥膳補湯給客人享用。

平日晚餐時段來吃也不少人，感覺都是在地客居多。

這間店本身就是一間擁有百年以上歷史的中藥舖，販售中藥材的服務依舊有保留，只是多提供藥膳補湯給客人用餐而已。

使用匾額當餐桌是他們家的一大特色。

菜單（2021年11月）

藥膳八珍雞盅

套餐除了藥膳湯品外，還多了主食+飲品+養生甜點，並贈送食蔬一盤。

雖說有加中藥材，但湯頭喝起來相當溫補滋潤，不會帶有過於濃厚的中藥味，怕中藥的人可以放心品嚐，整隻雞腿也燉煮得相當滑嫩。

安定麻油麵線

放冷會有點整團黏住，我都習慣加點補湯進去，麵線本身的香氣加上少許麻油香及中藥香，越吃越涮嘴。

冰糖百合銀耳

微甜清爽養生無負擔。

影片

博仁堂

（內容如有異動，依店家公告為準）

地址：台南市中西區西門路二段300巷27號

電話：06-2226473

營業時間：11:30~20:30

店家FB：https://www.facebook.com/pojenmedi

文章來源：台南先生 FB：台南先生

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