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雲林農遊幸福趣！ 有機果園、口湖海味..「5大路線」體驗地方特色

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia

雲林口湖鄉烏魚養殖及烏魚子製作是台灣重要漁業鄉鎮之一。　圖：雲林縣休閒農業發展協會／提供
雲林口湖鄉烏魚養殖及烏魚子製作是台灣重要漁業鄉鎮之一。　圖：雲林縣休閒農業發展協會／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】雲林縣是台灣農業大縣，年年出產豐富的農、漁產品，雲林縣政府積極行銷推廣在地農漁特色景點，由行政院農業委員會、雲林縣政府、雲林縣休閒農業發展協會配合結合雲林在地農、漁特色景點，結合15個農漁點推出了5條「雲林農遊幸福趣」一日遊行程-林北採果幸福線、林內古坑幸福線、虎尾麥寮幸福線、雲林海陸幸福線、口湖海味幸福線，包含金湖休閒農業區、華山休閒農業區及雲林休閒產業，將雲林當地山、海多元特色通通融入行程中。

▲火烤烏魚子體驗，美味加倍。　圖：雲林縣休閒農業發展協會／提供
▲火烤烏魚子體驗，美味加倍。　圖：雲林縣休閒農業發展協會／提供

漁業發達的雲林漁村藏了許多漁產寶藏，口湖海味幸福線-就走訪養殖漁業及漁產加工產業為主的口湖地區，行程內容有新鮮漁產的介紹以及鯛魚、鰻魚、烏魚子、三心蝦的創意體驗活動，能讓遊客「摸蛤仔兼洗褲」！

另外4條路線也有不同好玩內容、不同有趣體驗，如聞名全台古坑華山咖啡烘焙體驗、植物染體驗、營養價值高的無花果體驗、結合太陽能發電的綠能體驗農場以及水耕蔬菜體驗，和空氣餅、芋園DIY…等寓教於樂的體驗活動；加上行程中傳統菸樓文化、日式建築文化景點導覽解說，更可深度發掘農業大縣的文化底蘊。

▲體驗植物藍染領巾DIY。　圖：雲林縣休閒農業發展協會／提供
▲體驗植物藍染領巾DIY。　圖：雲林縣休閒農業發展協會／提供

▲為自己創作獨一無二的藍染紀念品。　圖：雲林縣休閒農業發展協會／提供
▲為自己創作獨一無二的藍染紀念品。　圖：雲林縣休閒農業發展協會／提供

雲林農遊幸福線-五條主題路線，一日遊參考規劃。

路線1：林北採果幸福線

林內鄉是雲林縣最大客家聚落，早期以菸葉種植為主，可走訪林北卡好生活館、橙色農作休閒果園、林內驛站，來場穿越之旅。

路線2：林內古坑幸福線

一起來場親近土地的有機之旅吧！可串連達莉農莊、田園秘境休閒咖啡果園、華山休閒農業區，品味悠閒午茶。

路線3：虎尾麥寮幸福線

來去虎尾眷村感受獨特的農村型眷村吧！可安排漫遊虎尾建國眷村、晁陽綠能休閒農場、育成水耕農場，買買好吃的農特產。

路線4：雲林海陸幸福線

到口湖體驗濕地風光，大啖Q彈鮮蝦，順便賞紫斑蝶及八色鳥！路線可安排金湖休閒農業區、好蝦冏男社、林內-龍過脈森林步道，身心舒暢。

路線5：口湖海味幸福線

喜愛海產的朋友，滿滿的海味讓您帶回家！可到訪海中寶食品有限公司、台灣鯛生態創意園區、第一鰻波工坊，一路吃吃喝喝最開心。

雲林誠摯邀請全台民眾與家人、朋友一同來雲林吃喝玩樂，「雲林農遊幸福趣」遊程，觀光旅遊雲林天然獨厚的山海資源，四季出產多元的農特產品，感受春夏秋冬不同的雲林風光，留下悠哉的美好回憶。

【雲林農遊幸福趣】FB粉專：https://www.facebook.com/YunlinLFDA/

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