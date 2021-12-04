來草原上奔跑吧！走馬瀨農場享樂活 玉井漫遊小鎮風情

走馬瀨農場的大武壠吊橋。 圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】接近自然生態是最能療癒放鬆身心的休閒活動，假日不妨來西拉雅國家風景區老字號的休閒農場-走馬瀨農場，享受樂活的農遊假期；再順遊玉井芒果小鎮，感受農村小鎮優閒的日常風情。

▲走馬瀨農場的彩虹馬是拍照熱門景點。 圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供

走馬瀨農場 曬幸福親子時光

從日治時代以專業種草起家的走馬瀨農場，轉型升級為觀光休閒農場後，成為全國第一個休閒農業主題遊樂園。農場融合了草原、山林、河川等自然生態景觀於一體，野生動物多達150多種，其中還包含有6種保育鳥類、3種保育兩棲類、1種保育哺乳類和數種保育類昆蟲等。在這裡可以看到多種生態樣貌，是絕佳的環境生態教育場所。農場主要規劃為一般遊憩、果園遊憩、牧場遊憩3大系統，設有餐廳、農舍、親子歡樂廣場、體能訓練場、高爾夫迷你推桿場及露營烤肉區等，規劃完善，不論親子或一群好友出遊，都能在此度過悠閒又充滿趣味的假日時光。

牧草麵禮盒 有滿滿牧草新鮮味

▲走馬瀨農場的牧草關廟麵，以牧草汁製作。 圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供

走馬瀨農場為台南市農會經營的休閒農業區，並獲得多次優等及特優考核園區。場區面積達120公頃，其中40公頃為紐西蘭風情的牧草草原，牧草為台畜二號的狼尾草，葉綠素豐富，汁液含有醣類、纖維素、維生素B、C、DE、鈣質、微量元素、氨基酸、蛋白質、礦物質等一般蔬菜的五到十倍營養，農場將之製成濃醇香的牧草原汁，再以冷凍乾燥方式，將牧草所有營養成分幾乎完整的保留，再製作研發限定產品-牧草關廟麵，是來農場不可錯過的人氣伴手禮。

玉井小鎮漫遊 品嘗芒果鮮果乾

來到芒果之鄉-玉井，若是產季時節來到玉井青果市場，可以聞到陣陣的芒果香氣。玉井老街可說芒果冰品一條街，各種芒果創意吃法讓人大呼過癮。除了漫遊玉井樸素的小鎮風情，也可造訪玉井的最高點-虎頭山，山頂周邊有許多景觀庭園餐廳，可俯瞰玉井盆地美景，享受邊品嚐芒果創意料理，邊徜徉山林的休閒時光。

▲玉井青果市場是台南最大的芒果集散地。 圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供

來到玉井，別錯過品嘗玉井50年老店盛發商號的「鮮果乾」。源自阿嬤年代護鄉的心意，當年芒果因收成太好價格崩盤，眼看著一車車好好的芒果倒掉，為了幫助玉井區果農，阿嬤開始嘗試把水果做成蜜餞和果乾，並堅持傳統強調原汁原味的做法，傳承至今已第三代，不斷的創新改進，因而獲得風雲商品及食品消費金牌獎等的殊榮。鮮果乾嚴選玉井自然熟成的愛文芒果，每顆只取2片果乾濃濃芒果香，以完熟新鮮芒果烘烤，甜而不膩，堅持純天然，無添加人工色素、防腐劑、香料，每一口都是幸福滋味。

▲盛發商號的嚴選愛文芒果乾禮盒•果乾明信片玉。 圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供

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