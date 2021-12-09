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不好吃就免費！台南「甕仔土雞」皮脆肉嫩、現撈泰國蝦口味多，南科人想私藏的美食

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台南甕仔雞大家的第一印象絕對是往山上走，其實我超討厭往山上開車的，速度慢，又容易塞車，而且開起來又相當有壓力。每次說要為了吃甕仔雞要跑到山上就覺得很煩，但是現在在平地，而且離市區又不遠的地方就可以吃到這間甕仔雞了。

這間位於新市開業已久的《家和甕仔雞》，是很多人科工區下班聚餐的最愛。這裡除了賣甕仔雞之外還有新鮮的泰國蝦，還有各式的小炒可以選擇，這裡非常適合三五好友來喝喝小酒，老闆也相當有自信，大喊：不好吃這餐免費。網友也說這比山上的還好吃。

這裡聚餐的其中一項好處，就是這裡的停車位超級多，方便停車就是一個很好的優勢了。

如果不知道吃什麼的話，也可以點套餐來吃，就不用挑那麼久了。

這裡的空間其實最是滿大的，內外都有位置，如果提前預約的話，這裡還有包箱，不過我來的這天有客人，所以就不方便拍照囉。

《家和甕仔雞》菜單

附上我們今天十個人吃的菜色，由於我們已經是常客了，所以我們都直接點單點的菜色。

這裡泰國蝦都是從屏東產地當天配送，來的時候還使用活水再加上水幫浦維持生命力，所以基本上，上桌之前它還是活跳跳還會夾人家手指的泰國蝦。

不免俗先來一張《家和甕仔雞》的大合照。

喝酒不開車，開車不喝酒

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

甕缸土雞 NT$600

烤雞其實大致上分成三種，一種鋼管雞，一種桶仔雞，一種就是我們此次吃的甕仔雞了。甕仔雞最好的好處就是可以維持「皮脆肉嫩」，雖然是使用瓦斯去加熱甕窯，但甕窯本身就是一個非常不錯的烹飪方式，一點都不會輸給柴燒的烤雞，哪一間的烤雞可以這樣整片雞皮脆口迷人呢？

這裡的雞不愧是使用土雞，雞腿真的超級大隻，來之前我已經先跟朋友說好，雞腿是我的，我要吃！！！！！！

麻香酥土雞 NT$500

這道土雞真的是非常犯規，炸的酥酥脆脆的相當配飯或者下酒。

越嚼越香的口感讓人不禁一口接著一口，而且老薑切得非常薄，透過正港黑麻油把它煸香之後，讓整個油箱昇華充分地佈滿薑香，全部雞肉吃完，我還喜歡吃著薑片，真的讓啤酒一瓶又一瓶的打開。

鹽烤泰國蝦 NT$500

這裡的泰國蝦水分非常飽滿，不會烹飪地過度老柴。

而且每一隻的大小都剛剛好，蟹膏也相當飽滿，因為是活水飼養，所以蝦肉都非常彈牙。

胡椒蝦 NT$500

這裡的胡椒蝦不會太辣，滿適合我這種不敢吃辣的，也可以吃得非常開心，但胡椒的香氣卻非常足夠。

鳳梨蝦球 NT$250

這裡的鳳梨蝦球竟然使用的是泰國蝦，不是泡要水的白蝦之類的。

金沙豆腐 NT$160

鹹鴨蛋充分地快火炒開之後，再加上軟嫩的雞蛋豆腐。

鹹蛋苦瓜 NT$160

薑絲大腸 NT$160

五更腸旺 NT$200

這裡的白飯可以無限食用，所以我超級推薦可以點一份五更腸旺來配飯。

紅燒魚 NT$380

紅燒於是我每次聚餐都會必點的魚種，因為放上桌非常大器。

烤鳳螺 NT$350

我最怕鳳螺吃起來會有腥臭味，但是這裡的鳳螺不太會，胡椒不會過鹹，反而是帶起鳳螺本身的鮮味。

海瓜子 NT$280

雞油蚵仔麵線 NT$120

這道雞油蚵仔麵線是他們的招牌，我們一行人帶完照也隔了半小時左右了，但是當我們開動的時候竟然不會過度軟爛，或者變得過乾很難攪拌。吃的時候雞油的香氣完美替代傳統麻油麵線的感覺，更加舒服自然的入口，不會讓人覺得有負擔。

而且蚵仔真的給的很多，幾乎每一個都非常飽滿，可見師傅的功力非常強，煮的剛剛好就起鍋上桌。

麵線是不是看起來很迷人呢？

椰子土雞湯 NT$500

我真的是第一次喝到這種用椰子水煮成雞湯，真的是太浮誇了，用天然的水果甜度，代替糖、味精、人工香料。我一開始以為甜度來自於高麗菜，仔細問了老闆才知道這是椰子雞，老闆還很驚訝的說：「離謀呷過嗎？」我真的是太俗了，還真的沒吃過，不過吃過一次就刁了。

來這用餐內用冰品跟白飯，都可以無限暢食，冰淇淋使用的是明治的，冰棒使用的是台糖冰棒或百吉冰棒。

實在覺得ＣＰ值非常高，白飯可以一直吃，冰又可以無限暢食，重點是就算是免費的，也一點都不隨便。

整體來說：

這間店我會願意從市區來這裡約朋友聚餐，真的贏過很多市區的桶仔雞，現在吃烤雞不必再去關仔嶺了，除非真的很想順便泡泡溫泉，偶爾老闆還會隨機贈送招牌菜，這裡打卡還會送甕窯烤地瓜，香氣非常迷人，我們家乾女兒吃完，還想叫老板讓他們外帶，哈哈哈哈好像太過分了一點。

這間店的老闆看似凶狠，但其實人真的滿健談的，但那種健談不是囉嗦的那種，我最怕吃飯有人一直在旁邊介紹，壓力好大，但是如果你問老闆問題，他都會很耐心的回答你。

服務上可能不是像大餐廳一樣面面俱到，卻有讓人回家吃飯的感覺，酒類非常多樣化，有我最愛的十八天、台啤、百威、海尼根等等應有盡有。聽老闆說很可能會開分店到市區，我超級期待的，在這之前，我還是先在這裡解解饞好了。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

家和甕仔雞菜單

家和甕仔雞台南年菜

體驗時間：109/12

家和甕仔雞

地址：台南市新市區三舍里235號

時間：1100-1400,1700-0000

電話：06 589 8777

停車：有

文章來源：｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜ FB：｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜

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