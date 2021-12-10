台南沙茶爐「一鍋110元」超佛心！宵夜也能吃溫體鴨肉配火鍋，肉品份量多

台南沙茶爐其實也是在冬天相當熱門的台南美食之一。甚麼叫沙茶爐？其值顧名思義就是以「沙茶醬」為主的火鍋，別的地區我不知道，但是台南沙茶爐其實走的是一種傳統口味，而沙茶爐的特色並不是沙茶醬把它丟進去火鍋裡面熬煮。就跟著愛吃輝一起來吃吃看這間新的台南沙茶爐吧！

其實這裡本來是以溫體鴨肉為主，在金華路的總店生意好到無法負荷之後，在成功路與臨安路附近又開了一間分店，而這間除了鴨肉之外，更發展沙茶爐的選項，還有他們獨家的十三味雞湯爐。

這裡的沙茶醬一看真的就是自家手炒的，不是那種現成沙茶醬的感覺。

大家應該都知道扁魚超級貴，這裡給的扁魚份量超級多的，大家如果跟我一樣很喜歡扁魚的香氣，也可以加點一份扁魚，一份才50元真的很佛心。

我個人覺得帶有一些羊騷味的羊肉片才是我的愛的，雖然這羊肉片羊騷味比較少的，但還是帶有一些羊味的，吃起來真的是不錯份量又多。

五花豬肉

看似很油的豬五花，但是實際涮肉涮起來吃其實是還好，反而相當好吃。

雪花牛肉

這裡的雪花牛真的給超級多的，份量上真的會一度覺得吃不太完的錯覺，帶有一些油脂的牛肉涮起火鍋來真的很合適。

豬肉片

這豬肉片cp值也是相當高，給的份量超級誇張，一度讓我懷疑老闆是不是看我太帥所以給很多，於是乎我問了老闆，老闆說：你想太多了！

手工狗母魚丸

這手工製作的狗母魚丸，也是我相當推薦必點的選項。手工的狗母魚丸吃起來相當彈牙，滿滿的魚味也是相當迷人。

蛋餃、魚餃、燕餃

火鍋必點的三兄弟，我想就是這三樣不為過了，尤其是這間的蛋餃真的是必點。蛋餃不是那種爛爛的類型，還有很明顯的蛋味，個人真的超級推薦的啦！

這裡的蛤蜊也相當新鮮，雖然不是那種超級大顆的類型，但吃起來滿滿的水份超級美味。

肉燥飯 NT$20

這裡的鴨油飯或者肉燥飯我都相當推薦可以點上一碗來吃吃看，老闆龜毛的個性，堅持一定要把這種最基礎的東西用的相當扎實。

陳記尹子福溫體鴨肉／沙茶火鍋菜單

整體來說：

這間的ＣＰ值滿高的，可以點一份鴨肉搭配著吃，又能吃著便宜的沙茶爐，鍋底一份才110元超級佛心的，肉片價格也是相當便宜，重點是份量又超級多，最近的活動是打卡肉品買一送一，每支手機都可以打一次，也就是六個人去吃就可以買六送六，再搭配上手炒的沙茶醬，三五好友在這裡喝幾杯酒，聊著生活上的八卦，冬天最快樂的時光不就是這樣嘛？

體驗時間：109/10

陳記溫體鴨肉成功店

地址：台南市北區成功路626號

時間：1100-1400,1700-0200(周四公休)

電話：062476989

停車：無

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