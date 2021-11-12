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懷舊玉米冰、超厚三明治冰餅！台南善化「立大冰城」　古早味冰品銅板價開吃

柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 / 文、圖／柚香魚子醬

udn走跳美食／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

台南善化美食「立大冰城」已經放在魚編的口袋名單好一段時間，自從在台中吃過梧棲的順興芋冰、大里的松盈傳奇冰淇淋之後，就對傳統冰品特別有興趣～而且發現台南的物價又更便宜，在買完附近的麥基香雞排就跑來嚐鮮啦！

立大冰城位在善化區民生路上，其實地點真的不算顯眼，據說在當地已經經營超過三十多年了，不少在地人都是從小吃到大。

雖然招牌看起來還蠻現代化的，不過一走進店內就會發現果然是老店無誤XD 超懷舊的磨石子地板搭配上家常的桌椅與擺設，倒也蠻接地氣。

牆上有各式冰品的價位，在台中生活超過五年的魚編看到這價位驚呼也太便宜！最貴的是布丁雪片冰$50元，而我們這天來買的玉米冰和三明治分別為$20元與$30元，全部都可以說是銅板價，一次買多一點也不會心疼～

結果我們一口氣直接買了三份玉米冰和一份三明治，雖然店家會用報紙包裹冰品，但因為我們本身沒有帶保冰容器，又得立馬開車前往高雄，所以光是買這些就讓我們兩個人吃到嚇嚇叫了～有需要的話也有提供宅急便，運費自付即可哦！

第一次吃到玉米冰的魚編覺得特別新奇，原本以為個頭和玉米筍差不多，沒想到每隻有一般玉米一半左右的大小；外表和我們以前吃到的漢堡冰餅皮沒有什麼差別，不過厚度似乎又顯得更薄一點點，生怕一不小心就把玉米冰給捏爆了。

玉米冰裡頭是香草口味的冰淇淋，吃起來香甜濃郁、冰冰涼涼很過癮！但是一次建議吃個半隻或一隻就好，因為甜度比較高，一口氣吃太多會稍嫌膩口～

三明治的部份也很不錯，蘇打餅乾的口感香酥不死硬，中間的牛奶冰淇淋厚度至少有三、四公分這麼厚，而且甜度又比玉米冰來得低，吃起來更加爽口！如果你們剛好有來台南，推薦喜歡傳統古早味的朋友不妨可以來試試喲～

立大冰城

營業時間：10:00-21:00

電話：06 583 8538

地址：台南市善化區民生路308號

粉絲專頁：立大冰城

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 FB：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

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