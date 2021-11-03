台日交流！長野縣千曲市和輕井澤11月在台南鹽埕圖書館舉辦文宣展

【旅奇傳媒/日本部報導】疫情當前，雖然海外旅行尚未解禁，日本長野縣的千曲市、輕井澤市和台南市依然努力攜手合作推廣觀光，在彼此的城市據點舉辦文宣交流展。11月1日起至11月30日，千曲市和輕井澤市在台南市鹽埕圖書館推出觀光文宣展，現場並提供多種中日英文旅遊指南免費索取。同時，台南的觀光文宣展也同步在日本當地的信州千曲觀光局和輕井澤觀光會館展出，提供日本在地民眾對台南市有更深度的了解。即使疫情當前彼此無法前往，長野縣的千曲市、輕井澤市和台南市仍然透過文宣品交流，希望可以讓在地民眾獲得台日觀光最新資訊。

★到台南鹽埕圖書館看千曲市and輕井澤文宣展拿手冊

地址：台南市南區新和東路51

▲千曲市(左)和輕井澤市(右)的迷你文宣展，中英日文各種手冊齊備、種類多元、歡迎前來免費索取。 圖：台南市政府新聞及國際關係處/提供

▲台南市的文宣品也於11月在日本的輕井澤觀光會館同步展出。 圖：輕井澤觀光協會/提供

▲千曲市的信州千曲觀光局也同步展出台南市的各類文宣品，提供日本在地民眾索取。 圖：信州千曲觀光局/提供

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