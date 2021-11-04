號稱最難排的台南拉麵！5種特殊湯頭限量開賣，免費續麵超佛心

今年真的是突然讓自己不停地吃台南拉麵，可能真的是因為看到「台南式」粉專的投票結果影響。這次就來吃台南拉麵第三名的名店，不過台南拉麵店滿統一的特色就是座位數真的不多，所以想吃還是需要稍微排隊一下。不管怎麼樣先跟著愛吃輝來吃吃看這間台南拉麵好不好吃吧！

這裡的座位數不多，到現場可以先看看菜單，也不用照著排隊。老闆會出來喊順序，快到你的時候再進去投幣點餐。

拉麵店還是會讓客人調整自己的喜好，如果喜歡日本風味重一點的，可以點稍微鹹一點的。不過我個人是吃一般而已，我就覺得是剛剛好了。

桌上有七味粉、辣油、白醋，筷子也在桌上自取，湯匙則在檯面上面。

特調的口味比較屬於蒜辣口味，蒜味其實是滿明顯的，辣味的感受也是不錯，湯頭算是相當溫和。

※豚骨黑木耳絲拉麵換海鮮鹽味口味NT$220

如果兩個人以上去吃，我還滿推薦其中一個可以點黑木耳絲。那多出了一碗黑木耳絲真的會讓你吃到懷疑人生，海鮮鹽味口味比較溫和，喝起來不是過度濃郁的感覺，卻也不像我目前吃過魚介口味的湯頭那麼腥，真的也是不錯喝。

※豚骨海苔拉麵換雞油口味NT$220

這雞油口味的湯底相當濃厚，卻不會讓人感到負重感極重，雞油的香氣真的讓人相當著迷。

這裡可以免費續麵，不過記得要留一些湯頭起來，一開始對這麵條可能沒有太多期待，可是卻意外地完美吸附湯頭，不禁還是會讓人忍不住「漱、漱」地一口接一口。

這間的叉燒肉切的超級厚，出餐之前，廚師還會針多插幾個洞，這樣一來會比較入味一些。肥瘦比例維持的相當不錯，不過建議大家叉燒要稍微泡一些熱湯，因為似乎是從冰箱拿出來的，這點倒是有一點嚇到我，不過這也代表保存方式比較讓人安心一些。

※八峰亭拉麵菜單

整體來說：

這間的口味也是相當不錯，如果以回訪率來說我是給很高的分數，雖然也是要等我把全台南好吃的拉麵吃完才行，湯頭真的是相當濃厚，麵條吸附湯頭的能力也是相當不錯，我也是滿愛這間叉燒的，給的相當大氣，不愧是被評價為第三名的拉麵

八峰亭拉麵

地址：台南市中西區萬昌街15號

時間：1030-1330,1700-2000

電話：無

停車：無

體驗時間：110/10

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