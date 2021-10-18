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東山咖啡紅了！ 咖啡迷朝聖去 享受愜意的咖啡公路之旅

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
台南知名的東山咖啡。　圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供
台南知名的東山咖啡。　圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】台南的東山咖啡，可說是台灣咖啡的原鄉，每年十至十一月正值咖啡果實熟成變紅的採收季節，沿著全長約20公里的公路，可見滿山遍野轉紅的咖啡樹，咖啡農採收果實、烘培咖啡的人文景致。沿途林立風格各異的景觀咖啡館，在濃濃的咖啡香中，享受一趟愜意的咖啡公路之旅。

東山咖啡公路　咖啡迷朝聖之路　

東山咖啡種植歷史起源於日治時代，可說是台灣咖啡的原鄉，咖啡種植區主要分布海拔約7百多公尺的175號公路上，因而被稱為「175咖啡公路」或「東山咖啡公路」。除了咖啡園，沿途有眾多咖啡館，不論歐式、木造等都各具風格，讓這裡成為咖啡迷朝聖的人氣公路。

民眾可選擇喜愛的咖啡館，享受悠閒的咖啡時光、品嘗當地的風味餐；也可走訪私人咖啡農園，進行一趟咖啡農遊體驗，從了解咖啡的品種、採收到處理方式、烘焙、品嚐，讓你對咖啡有更深一層的了解。除了咖啡，此時東山的青皮椪柑也進入採收期，還可順道體驗採椪柑的樂趣。

▲175東山咖啡公路沿途林立許多咖啡館。　圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供
▲175東山咖啡公路沿途林立許多咖啡館。　圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供

五隆園龍鳳酥咖啡禮盒　大西拉雅觀光圈優質伴手禮

位在東山的五隆園咖啡民宿，坐落在台南最高峰大凍山旁，也是此區最高的景觀咖啡，開闊的視野可飽覽嘉南平原的美景，有機會還可觀賞到雲海飄渺的浪漫景致。五隆園所生產的咖啡採有機栽培，並以人工採收，自行研究烘培出的東山咖啡豆，香氣濃郁，口感滑順甘醇。五隆園這個名字，來自五隆園掌中劇團，是老闆對文化傳承上的堅持。咖啡與布袋戲的組合，就是件有意思的相遇，咖啡飄香、戲台演出豐盛，可說是咖啡旅程中幸福的小確幸，也是遊客味蕾最難忘的滋味。

▲五隆園咖啡民宿-龍鳳酥咖啡禮盒。　圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供
▲五隆園咖啡民宿-龍鳳酥咖啡禮盒。　圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處以經營地區品牌為出發點，成立了「大西拉雅觀光圈聯盟」，並特別辦理「FUN大價值，選品總動員」活動，選出大西拉雅觀光圈優質商品，期盼透過標竿商品遴選活動打造大西拉雅觀光圈品牌，並輔導區域業者開發及設計高品質的特色伴手禮，同時聘請產、官、學界專家組成評審團隊，最終選出5組商品進行包裝優化，推廣行銷至全國各地，讓更多人看見大西拉雅。其中五隆園所研發出的「龍鳳酥咖啡禮盒」，巧妙融合的剛剛好，不只是絕佳的伴手好禮，也入選為「大西拉雅觀光圈優質商品」。

順遊三級古蹟 看水火同源奇觀

沿著175號公路，還可順遊關子嶺風景區，可安排享受關子嶺獨特的泥漿溫泉，別錯過參訪國定三級古蹟-火山碧雲寺。碧雲寺座落於關仔嶺枕頭山腰，面迎廣闊的嘉南平原，寺廟最早建於嘉慶十三年，是一座三百多年的古剎，幾經修繕，廟體構造仍保存融合閩南與日式的風格，四周綠林圍繞，山煙縹緲，充滿得天獨厚的靈山勝境，值得細細漫遊感受靈氣。

▲三級古蹟-碧雲寺。　圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供
▲三級古蹟-碧雲寺。　圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供

位於碧雲寺東南方1公里處的「水火同源」，曾名列台灣七景之一和台南市八景之一，相當知名。 依自然定律，水火本不相容，但因為此地地質構造特殊，崖壁間有天然氣冒出，點燃後火焰不熄滅，同時崖壁縫隙中又有泉水湧出，因而形成「水中有火，火中有水」的水火同源特殊天然景觀。

▲水火同源奇特景觀。　圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供
▲水火同源奇特景觀。　圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供

相關資訊：

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i購西拉雅: https://theme.siraya-nsa.gov.tw/siraya/IGoSiraya/index.aspx

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咖啡 公路 觀光

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