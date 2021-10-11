俗女2拍攝地「Kadoya喫茶店」是台南百年老店！日系甜點與懷舊店裝，好拍又好吃

台南必追的KADOYA喫茶店，懷舊日系甜點專賣店，加上有俗女養成戲劇的加持，讓更多人來朝聖這家名店，帶有懷舊細膩風格、百年老店改建的KADOYA喫茶店、日系洋果子甜點。

前往前建議可以先了解一下店家的公約，好好的互相遵守、讓夠多人可以來這日系甜點店，享受百年老房的懷舊風情。

開放內用聲明，可以先了解唷！

㊙ 不接一位，純粹暫時不接一位

㊙ 陳嘉玲吃的是肚臍餅，不要再問了(笑)

㊙ 不要說要坐俗女2的位置(大笑)

Kadoya喫茶店 已經在台南夯很久了，沒有俗女的加持也很多IG客都瘋狂分享打卡、拍照名店，一直都是我的口袋名單。

百年老店，保有懷舊的燈具、裝潢、窗簾、桌椅，細膩的改裝讓整個店鋪非常的有質感、保有溫馨不脫俗。

我個人好喜歡這燈具，帶有復古風、鮮明的色調讓整的店舖都亮起來。

12點開始營業，只供應外帶，1點開始才提供內用，對面有專屬停車位(位置不多)

俗女養成的經典畫面

很多台灣戲劇、讓台南老房子都活起來，讓更多老房子經過改建、修復，用不同的面貌讓更多人看見。來這裡不僅可以吃到美食，可以看到一點一滴細膩打造的懷舊氣氛。

超過10多種以上的甜點，根本就是噴發少女心。招牌推薦栗子蛋糕、檸檬塔，還有部分桃子、芋頭蛋糕甜點都是限定季節美食。甜點蛋糕櫃會讓女孩子瘋狂啊！！！都想來一份～～～喜歡吃酸的記得點招牌檸檬塔。

還有許多手工餅乾、零嘴，很多人吃完都會外帶當伴手禮，很多旅客也會特地來採買甜點蛋糕，螞蟻控必朝聖。

奶茶順口綿密，搭配一塊手工餅乾。餅乾算很甜，帶焦糖香氣挺唰嘴了，讓整個味蕾都打開，餐具上的使用也都搭配懷舊百年老店，帶有台式卻不low。

帶有創意與自家特色風格的KADOYA喫茶店，很文青、很懷舊日系。

甜點蛋糕不馬虎，都算很大份量，不是那種細膩精緻的唷！

女孩子都會受不了甜點的誘惑，點飲料搭配甜點會比較划算～平均一人消費250～300元左右。

很可愛的手寫菜單，先點飲料、再到櫃檯點甜點，上面還會手寫記載進場的時間，用餐時間一小時。

從椅子到桌子、地板，都很懷舊，讓我好喜歡。

甜點都很甜，吃起來才夠療癒，如果擔心太甜，就可以點無糖飲品來搭配。

外皮酥脆咬下帶溼潤度的可麗露，好吃推薦～有焦糖香氣很像焦糖布蕾風味。

特製的手工餅乾酥脆好吃，這個就是陳嘉玲吃的肚臍餅，不要再問了，哈哈！

肉桂蘋果捲，我的愛～一端上來就滿滿的肉桂香氣，蛋糕體本身布擔心甜膩。奶油綿密順口、入口即化不膩，充滿肉桂香氣，太喜歡了！中間還有蜜製蘋果丁，軟中帶蘋果香甜滋味。

蜂蜜焦糖乳酪，口味偏濃郁的焦糖香氣，很像厚實的布丁風味，濃厚的焦糖綿密中帶出乳酪香氣。整體來說偏甜，但很好吃～～～我默默的幫老姊吃完。周圍的派餅也好吃唷！

平常日人潮比較少，可以稍微舒適的拍一下照片。

俗女養成2拍攝的地點 Kadoya喫茶店，一起來找陳嘉玲吧～

懷舊日系甜點專賣店，追起來。

甜點蛋糕挺好吃的，很適合來約會下午茶，假日都要排隊，人潮真的很多～

還可以採買當做台南伴手禮送親朋好友唷！螞蟻控必追的甜點店。

周邊商品都挺有創意的。

懷舊的吧台也是亮眼的重點。

kadoya是日式洋菓子店，喝咖啡飲品配甜點、悠哉的台南午後時光。

店鋪不大，非常細膩，外牆的懷舊磁磚選用的很懷舊卻帶有亮眼視覺效果。

門口外面的規定也要稍微留意～

Kadoya喫茶店

(現場候位）

位置：台南市東區樹林街一段36號 (對面有專屬停車場、位置不多)

電話：06 200 3434

營業時間：12:0~20:00

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文章來源：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 FB：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

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