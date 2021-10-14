隱身森林的天然浴池！台南戲水秘境「阿拉溪斜瀑群」　雙浴缸SPA免費泡

台灣豐富的地形特色孕育出無數令人驚豔的自然奇景，探訪郊外山林秘境也成為近年旅遊的熱潮，為了享受大自然帶來的療癒心情，一睹鬼斧神工的美景，越來越多民眾紛紛成為「outdoor」系旅人，越是隱密、越是難以抵達的秘境就越讓人嚮往。今天ReadyGo帶大家認識到位於台灣南部的私房瀑布「阿拉溪斜瀑群」，這個景點算是近一兩年才受到較多的關注，但前往此地的路線較為不方便，建議大家一定要先做好功課再出發，喜歡蒐集秘境的朋友們務必立刻把這篇介紹攻略收藏起來喔！

圖/IG@yunping0815

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「阿拉溪斜瀑群」地點位在台南楠西區龜丹村，其中最大的特色是瀑布群附近天然形成的兩大水池，像是大自然中的浴缸，水域平靜且深度適中，適合在夏天戲水遊玩。

圖/IG@gina00043

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前往阿拉溪斜瀑群的路線雖然不難，但因為幾乎沒有明確的告牌和指示，還會經過數個岔路，進入山區後手機將完全沒有訊號，出發前若是沒有預先做足功課很有可能會迷路喔！

要抵達阿拉溪協瀑群的天然水池可以選擇開車或騎車前往，開車的民眾建議導航至台南龜丹鐵谷山宮，因鐵谷山宮到瀑布區的沿途為產業道路，路況不佳、不便會車且停車的空間狹小，特別建議遊客先將車子停放在鐵谷山宮後再以步行前往瀑布群。

步行單程時間約40-60分鐘，從鐵谷山宮出發過橋以後，會先抵達一個岔路，往左前行以後遇到岔路再往右邊前進，直到看見寫著「鐵谷高分45-2」的電線桿後往岔路左邊走就會到達河床處（騎機車的民眾則可以直接騎到電線杆附近的紅色警示牌處停車並步行進入），此時右手邊會看見瀑布群中的「雙層瀑布」，這處瀑布在豐水期時深度較深，在此停留戲水的話也須多加注意安全，離開雙層瀑布往下游走便會到龜丹溪與阿拉溪匯流處，此時往右邊上坡繼續走就會抵達目的地「天然雙浴缸池」囉！

圖/IG@shih_shuang_

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台南阿拉溪斜瀑群的交通路線算是野溪戲水景點中相對簡單易達的，在夏季水量豐沛的時候前往還是建議大家要穿著朔溪鞋避免不慎滑倒，若是秋冬季節枯水期前往沿途會看不太到壯觀的瀑布和朔溪體驗，但是單純想要感受在大自然浴池中泡澡也還是可以，不至於會乾枯到水池完全見底，只是水質乾淨度可能會稍微差一點，不過沿途河床溪流走起來也會相對安全一些。

圖/IG@yung_ting

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阿拉溪斜瀑群可以算是台南少數的山區戲水秘境之一，美麗的山林景致、奇特的地形景觀非常值得一探究竟，渾然天成的雙SPA水池是全台灣少見的獨特景點，還是要提醒大家前往野外溪流時要隨時注意天候狀況、確保自身安全，避免午後及下雨天待在山區，也請務必將隨身物品和垃圾帶離當地喔！

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