台南「歐洲宮廷博物館」秒出國！沿著秘境　還能走訪台版冬季戀歌林場

【整理：行遍天下】

始於1992年，宛如一座歐洲宮廷的奇美博物館，是台灣館藏最豐富的私人博物館、美術館，館內常設展文物來自於奇美文化基金會與創辦人許文龍，透過家族傳承的收藏與走訪世界蒐羅的珍品藝件，匠心獨具展現文化藝術薰陶充足的生命與內涵，期望來到府城的旅人們能在此共享共賞。

而博物館外，巍巍佇立的謬思廣場與酒神劇場，將古典西洋蕩氣迴腸的歷史一一記載呈現，沿著丘比特橋、奧林帕斯橋、來到阿波羅噴泉，氣勢磅礡著實令人屏息，媲美歐洲古典希臘萬古傳說都彷彿透過小天使許願池歷歷也倒映於眼簾！

奇美博物館內蒐羅全世界的藝術與音樂收藏更是令人震撼。（圖／台糖長榮酒店提供）

奇美博物館外觀超宛若歐洲宮廷，許多人都會來這邊拍照。（圖／台糖長榮酒店提供）

歷經歐風藝文的巡禮後，再驅車前往台南仁德的微笑虎山藝文咖啡館，片刻的小憩佐以咖啡香飄散的空氣，閒暇自在的寧靜時光彷彿正停留在此瞬間；而往仁德糖廠裡尋覓，象徵兒時回憶的台糖冰棒更是令夏日的身心得以舒涼清新，不論是鹹餅夾心冰淇淋、紅豆牛奶冰淇淋或是桂圓冰棒等都忍不住想嚐上一口！傍晚時分沿著祕徑，原來早已置身有「台版冬季戀歌」之稱的「虎山林場」中，這片林地實為早先的台糖公司製糖廠，後因製糖業停止後更改為各式灌木種植而成的森林地，長期以往儼然已成為藏身喧囂都市中一抹清新自然的棲息地，近年來吸引許多佳偶選擇此處來此拍攝婚紗，更是府城人民假日閒暇沐浴享受芬多精的開闊天然林蔭步道！日落之餘，下榻溫暖舒適的台糖長榮酒店（台南），休息一晚準備迎接隔日充滿期待的特色旅程！

造訪微笑虎山藝文咖啡館，在山野綠意環繞下品味香醇咖啡與下午茶。（圖／台糖長榮酒店提供）

台糖長榮酒店（台南）地處藝文氣息濃厚的台南市東區，緊鄰市立臺南文化中心，巴克禮紀念公園與德安百貨。距離台南高鐵站、台南火車站以及高速公路仁德交流道，約15至20分鐘車程，極適合長短商務出差，或個人團體休閒旅遊。更擁有四家風格獨具的餐廳，以及可容納400位以上賓客的喜宴聚會宴會廳與多功能會議廳。早晨享用豐盛自助早餐後，輕鬆享受飯店泳池、健身房等多元設施偷得浮生半日閒。

台糖長榮酒店（台南）緊鄰臺南文化中心、巴克禮公園與德安百貨。（圖／台糖長榮酒店提供）

酒店位於4樓露台的戶外游泳池，不但有著高低差的弧狀造型，還有水療水柱，是房客紓壓解勞的最佳選擇。（圖／台糖長榮酒店提供）

離台南火車站約20分鐘車程的台糖長榮酒店（台南）適合長短商務出差，或個人團體休閒旅遊。（圖／台糖長榮酒店提供）

台糖長榮酒店（台南）招牌必吃的一鴨三吃：一吃「片皮鴨」、二吃「炒」、三吃「湯」。（圖／台糖長榮酒店提供）

飯店附近的巴克禮紀念公園是全球卓越設計獎的綠活園地。（圖／台糖長榮酒店提供）

圖文提供：台糖長榮酒店（台南）





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台糖長榮酒店

訂房：06-289-6688或歡迎使用菁鑽券

長園中餐廳訂餐：06-337-3863





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