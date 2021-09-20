台南速食新店！「芝士炸雞＋芝士剉冰」挑戰最狂宵夜組，還能搭厚奶蛋塔、菠蘿油

南部速食控有新選項！近期有家新型態速食品牌最新落腳台南北區，以獨特的芝士炸雞與芝士剉冰為主打，除了能單點嘗鮮，也打造獨特套餐組合，還能選擇厚奶蛋塔、港式菠蘿油麵包或西多士作為搭配，一份就能吃到多層次風味，營業至晚間十點，作為下午茶、正餐或宵夜都合適！

圖／IG@hotainan授權

台南新店「Big Cheese大芝佬」為新型態宵夜速食，邪惡的炸雞嚴選國產雞現炸，除了有原味、韓式辣醬風味，濃郁的起司醬更是初訪必點。每日現煮的起司醬淋上酥脆炸雞超過癮，辣醬炸雞則吃得到甜辣柚香氣，每份還能選擇脆薯、厚奶蛋塔、菠蘿油、雞塊、沙拉共5種配餐。

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值得一提的是，店家也推出了新奇的套餐組合，像是99元的「芝士炸雞＋芝士剉冰」、芋頭控會愛的「軟芋泥冰＋流沙西多士」、療癒下午茶「黑糖剉冰＋厚奶蛋塔」等，15款組合統統任選，美式、港式、台式一次體驗。

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「大芝佬」也販售一系列飲料，強調選用台糖純蔗糖、一番鮮鮮奶製成，喜愛芝士厚奶蓋的人有紅茶基底的「小紅帽」、烏龍茶湯的「龍芝芝」，鮮奶控也可選擇「牧芋乳」等。店家日前也透露即將有新品上市，待疫情穩定後亦有意延長營業時間至凌晨，讓台南夜貓子也能安心享用宵夜美食，在地人有興趣可先就近衝。

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Big Cheese大芝佬

地址：台南市北區成功路276-2號（週三公休）營業時間：15:00-22:00

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