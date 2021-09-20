快訊

找外送員幫忙祭祖不妥？ 民俗專家：害祖先蒙羞

情侶西子灣深夜約會...傳來陣陣「救我」呼喊 低頭赫見醉漢卡消波塊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南速食新店！「芝士炸雞＋芝士剉冰」挑戰最狂宵夜組，還能搭厚奶蛋塔、菠蘿油

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@hotainan授權
圖／IG@hotainan授權

南部速食控有新選項！近期有家新型態速食品牌最新落腳台南北區，以獨特的芝士炸雞與芝士剉冰為主打，除了能單點嘗鮮，也打造獨特套餐組合，還能選擇厚奶蛋塔、港式菠蘿油麵包或西多士作為搭配，一份就能吃到多層次風味，營業至晚間十點，作為下午茶、正餐或宵夜都合適！

圖／IG@hotainan授權
圖／IG@hotainan授權

台南新店「Big Cheese大芝佬」為新型態宵夜速食，邪惡的炸雞嚴選國產雞現炸，除了有原味、韓式辣醬風味，濃郁的起司醬更是初訪必點。每日現煮的起司醬淋上酥脆炸雞超過癮，辣醬炸雞則吃得到甜辣柚香氣，每份還能選擇脆薯、厚奶蛋塔、菠蘿油、雞塊、沙拉共5種配餐。

圖／IG@hotainan授權
圖／IG@hotainan授權
圖／IG@hotainan授權
圖／IG@hotainan授權

值得一提的是，店家也推出了新奇的套餐組合，像是99元的「芝士炸雞＋芝士剉冰」、芋頭控會愛的「軟芋泥冰＋流沙西多士」、療癒下午茶「黑糖剉冰＋厚奶蛋塔」等，15款組合統統任選，美式、港式、台式一次體驗。

圖／IG@hotainan授權
圖／IG@hotainan授權

「大芝佬」也販售一系列飲料，強調選用台糖純蔗糖、一番鮮鮮奶製成，喜愛芝士厚奶蓋的人有紅茶基底的「小紅帽」、烏龍茶湯的「龍芝芝」，鮮奶控也可選擇「牧芋乳」等。店家日前也透露即將有新品上市，待疫情穩定後亦有意延長營業時間至凌晨，讓台南夜貓子也能安心享用宵夜美食，在地人有興趣可先就近衝。

圖／IG@hotainan授權
圖／IG@hotainan授權

Big Cheese大芝佬

地址：台南市北區成功路276-2號（週三公休）
營業時間：15:00-22:00

圖／IG@hotainan授權
圖／IG@hotainan授權

延伸閱讀：

嘉義人吃爆！逢甲最夯「朴大哥的韓式炸雞」新店登場，1元脆薯優惠到10月

麥當勞＆拿坡里＆漢堡王「買1送1」、必勝客買1送5！8大速食品牌優惠

台南美食 炸物

相關新聞

台南速食新店！「芝士炸雞＋芝士剉冰」挑戰最狂宵夜組，還能搭厚奶蛋塔、菠蘿油

南部速食控有新選項！近期有家新型態速食品牌最新落腳台南北區，以獨特的芝士炸雞與芝士剉冰為主打，除了能單點嘗鮮，也打造獨特套餐組合，還能選擇厚奶蛋塔、港式菠蘿油麵包或西多士作為搭配，一份就能吃到多層次風

整支「玉米雪糕」才20元！台南善化最古錐復古冰店　1顆銅板就能吃得滿足

炎熱天氣總讓人汗如雨下，這時想要吹吹冷氣、大口吃冰的慾望就會瞬間暴漲。台南有家當地人從小吃到大的老牌冰品專賣店，販售各式簡易古早冰，最高價位單品僅為50元，其中打卡聖品「玉米冰」更只要20元，視味覺及

一個也可訂！ 台南「沾米廚房」防疫餐點外送超誠意 還可吃到超夯神秘千層蛋糕

udn走跳美食／大阿姨 珍妮 這波不穩定的疫情狀態，沾米廚房順勢也推出外帶服務～～～最強的是還開出各區域外送服務((一個也能訂)) 光是我目前有印象的就有善化、關廟、仁德、新市、新化、安南

奇幻電影場景般！全台首座「拆車觀光工廠」 zero zero充滿環保藝術魅力

如科幻電影場景感的遊樂景點 走進zero zero拆車夢工廠，彷彿轉換到另一時空，透過回收再利用材料創造，打造奇幻的SteamPunk蒸氣龐克風格，運用大量車輛零組件，透過匠人的巧手製成的傢俱及裝置

近距離餵牛趣！ 雲林千巧谷牧場&西螺老街一日遊 親近動物和大自然

跟著 CaCa 去哪裡 於 2021-04-11 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 8 個景點，其中包含 千巧谷牛樂園、千巧谷牛樂園、西螺廷平老街。 雲林崙背鄉為全台第二大的酪農生產區，牛年快來跟牛玩，園區能夠近距離餵食牛群，還有優質乳製烘焙食品。西螺延平老街，走進繁華歲月年代。

不只雞肉飯！陪嘉義人長大的「老楊方塊酥」 逾100種口味讓人難以忘懷

想到嘉義，第一個想到的就是「雞肉飯」和「方塊酥」，一塊小小的燒餅演變成為超過100種口味的方塊酥，揚名國內，也在海外市場嶄露頭角。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。