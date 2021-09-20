整支「玉米雪糕」才20元！台南善化最古錐復古冰店 1顆銅板就能吃得滿足
炎熱天氣總讓人汗如雨下，這時想要吹吹冷氣、大口吃冰的慾望就會瞬間暴漲。台南有家當地人從小吃到大的老牌冰品專賣店，販售各式簡易古早冰，最高價位單品僅為50元，其中打卡聖品「玉米冰」更只要20元，視味覺及價格都可愛，夏天一人爽嗑兩支超過癮。
這間被粉絲列入善化必吃清單的「立大冰城」營業至今已超過30年，老店內冰品可謂陪伴在地人長大。而近年洗版IG的最強品項為像極了玉米本尊的「玉米冰」，夾心為清甜的香草口味冰淇淋，每支20元便宜又消暑。
此外，冰棒類介於13元至20元，特色米糕、蛋黃核仁、芋頭、花生冰棒統統採真材實料製成，三明治冰也能吃得滿足，包含玉米冰在內還享有買十送一優惠，超適合一次買回家囤貨或揪團入手嘗鮮。
不僅如此，鎮店美味可少不了雪片冰，一碗40元吃得到新鮮桑椹熬製成的原汁打造的桑葚冰、濃郁花生冰等，全店最貴的布丁雪片冰也只需要一顆50元銅板，超平價冰品絕對要收入口袋名單！
立大冰城
地點：台南市善化區民生路304號營業時間：每日09:00至22:00
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