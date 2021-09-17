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一個也可訂！ 台南「沾米廚房」防疫餐點外送超誠意 還可吃到超夯神秘千層蛋糕

大阿姨珍妮的美食旅遊 / 文、圖／大阿姨 珍妮

udn走跳美食／大阿姨 珍妮

這波不穩定的疫情狀態，沾米廚房順勢也推出外帶服務～～～最強的是還開出各區域外送服務((一個也能訂))

光是我目前有印象的就有善化、關廟、仁德、新市、新化、安南區、永康區、東區、北區、科工區預約專送！！這一波外送一出來⋯大大滿足因為防疫期間不方便外出的朋友。

沾米廚房餐廳的位置就在新光三越旁，雖然是在巷弄內～但工業風的特色外觀也很是吸睛。前陣子因應這波疫情老闆推出不同區域的定點外送服務，每周六或日會在沾米廚房粉絲頁開出下周外送的區域菜單⋯

另外也提供中午預約外送服務(專送部分有限定金額，請洽店家粉絲頁)。前陣子看見東區的外送點就在家裡附近，也跟著訂了外送餐還加購了神秘千層蛋糕

沾米廚房的防疫外帶餐有義大利麵、扁麵、焗烤和燉飯，價格統一都是180元(附沾米紅茶)，另外還有不定量的千層蛋糕和人氣款生乳酪可加購！！

珍妮這次訂了清炒蒜辣雞肉義大利麵和義大利松露野菇燉飯附上二杯冰紅茶，另外再取餐現場加購二份神秘千層蛋糕(一份100元)。

義大利松露野菇燉飯

沾米的外帶餐點若沒有馬上吃，老闆有提醒在微波加熱前可以噴點水～但我家是直接微波，口感也還是很不錯⋯

沾米的燉飯乍看有點濕軟，但吃來不會糊爛～入口米粒顆顆完整帶著濃郁的特有香氣，整體吃來是香郁有味還很飽足。

清炒蒜辣雞肉義大利麵

雖然是外帶餐，沾米的義大利麵麵條是彈牙有口感且好吃的！！我喜歡這一份清炒的蒜香辣味，雖然沒有醬汁但味道和香氣十足～搭上彈牙的麵條⋯順順順的也嗑完這一大份，就連雞肉份量也很豪邁。

當然，義大利麵和燉飯餐點口味不賴之外，還可以吃到神祕千層蛋糕根本大大大大加分！！不用擠破頭進神秘社團或是在社團裡搶破頭，在沾米粉絲頁上訂餐，就能加購到神秘千層來解嘴饞，是不是有種爽快的勁⋯

沾米的潘老闆採不訂量加購的方式，先到先買⋯除了神秘千層蛋糕之外，現場還有人氣款生乳酪蛋糕((但我這天忘了有生乳酪，不然我就會各一種都帶回家))

雙口味的神祕千層我還是第一次吃！！疊疊層層的巧克力加原味～最愛這種層次的蛋糕餅皮和不甜膩的香氣。

沾米廚房

預約專線：0978668008

地址：台南市中西區北門路一段123巷52號

外帶防疫餐，每周在沾米粉絲頁公告區域外送的訂餐服務 > 粉絲頁

文章來源：大阿姨珍妮的美食旅遊 FB：大阿姨 珍妮的美食旅遊

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