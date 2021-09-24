湖上古厝！台南廢墟古城秘境「老塘湖藝術村」超好逛　還能體驗古裝宮廷劇

超秘境廢墟古城！

近幾年臉書、IG人氣景點，都是浮誇拍照的網美聖地，其實還有一處秘境廢墟古城也很適合外拍，只要100元就能暢遊〖老塘湖藝術村〗，多達八萬三千打卡次數！

耗費30年打造的古城，是由世界知名的手指畫家匡乙，一磚一瓦收集台灣100多間古厝打造而成，加上傳統老古董加持，這座古城也成了觀光客指名景點，假日有街頭藝人表演，還定期舉辦“老塘湖之美”兒童寫生比賽，老塘湖除了古厝還有許多大樹，也很適合當避暑戶外行程。

超秘境廢墟古城 在哪？

這座老塘湖古城就落在台南市學甲區美豐，從早上8點開始營業到晚上6點，看到這區舊舊如廢墟的小城就是，前方一大片空地都能停車，自行開車來停車不是問題。

老塘湖藝術村 門票收費

購票方式：

現場買門票100元/人，身心障礙者50元/人，0到5歲可免門票入園。

上網買門票 https://reurl.cc/1gLD1p(可享95折優惠)

免費入園：台南當地學甲人出示證件，平日星期一到星期五免費入園。年滿80歲～每週三享敬老免費入園。未滿六歲免費入園。

創作人台灣瘋癲畫家「匡乙」，以大陸宏村及烏鎮做為題材，並且還磚瓦慢慢推疊成古城，連外國媒體都曾報導過這座古城，來訪前如果沒有先做功課了解，肯定以為這是台灣古蹟？！

古城散發了濃濃的農村味，有不少閩南建築、古城門，還有阿嬤時代的古文物可欣賞。

當天還看到本土劇組在此借景拍攝，走進古城彷彿來到另一個時空。

古壁畫

上網看了幾部相關影片，才知道打造老塘湖藝術村的匡乙畫家，個性孤獨放蕩，如果不說這是位畫家，還真以為是位街友，匡乙畫家自創了抽像創舊畫法，除了是台灣之光也是世界知名畫家。

古厝不是只有一樓，還能上二樓走走，從上往下拍視野遼闊更逼真～

三輪咖搭掐載著滿滿的蚵仔！古城每個角落到處都充滿故事。

大俠要吃 “椪餅加麻油蛋”

現場有幾家復古客棧商店，販售的商品大同小異，有蒜頭、紅蔥頭、餅乾零嘴、彈珠汽水..等，還有小朋友們最喜歡的魚飼料，每家價格都不太一樣，像是魚飼料就越裡面越便宜。

如果不是太熱！真想來份「椪餅加麻油蛋」嚐鮮一下，這組合可是以前台南人坐月子必吃。

老塘湖藝術村裡除了有商店，還提供租借古裝劇服務喔！

除了好幾棟的閩南古厝，園區還有不少老榕樹，原本空曠的地方因為榕樹成群，成了躲太陽的好所在，不用擔心太陽直射會很熱。

紅磚排列推疊成椅子，遊客紛紛坐著休息，買些零嘴、飲品休息一下補充體力。

沒想到古城裡還有一座大池塘，岸上的景物倒映在池塘裡，看起來倒影對稱拍起來挺美。

從小橋一路就能走去坐船！先坐在紅磚椅上餵魚療癒一下，魚兒紛紛嘟著小嘴等吃～

遠方這座就像座迷你小城，真的很難想像，這些老屋和魚塭池塘都是人工打造，好有意境。

這不是追劇裡大俠飲酒的地方嗎？如果能裝上古裝坐在這來幾盤小菜，肯定很有趣。

原本廢棄的百年老磚，經過再次利用給予了新生命，對小孩來說這一切都很新奇。

走著走著看到湖中小竹筏了！

隨便一個角度拍起來都很有味道。

園區沒有特別維護，感覺特別原始自然，稍年長、行動不便或是幼小兒要特別注意一下。

石獅嘴巴成了聚寶盆、許願盆，大家紛紛放入口袋裡的零錢！

這木棧橋讓人聯想到民國50年～魯冰花年代！

小島藏匿一家財神廟？

有進去才發現這裡有家財神廟！好大一顆金元寶在門口迎接大家， 現場也有賣一些拜財神的金紙，不少人都是經過雙手膜拜。

免費體驗拉船．坐船

經過財神廟就會走到坐船區，可以免費搭船和體驗拉船，每艘竹筏限乘12人！工作人員特別提醒拍照要小心手機、相機，每年掉在池塘的手機有好幾支，因為池塘混濁都沒有撈回來過。

沒想到可以自己用手拉整艘船耶！而且挺輕鬆女生也能拉，真的是好特別的體驗。

童話故事裡的樹屋也有！

租借 古裝劇服裝

夏季天氣太熱！租借服裝的人不多，整個園區約只有4~5個人，依照不同身型有適合的服裝，40分鐘收費200/人（服裝＋頭飾）。

穿著古裝在古城拍攝，好像穿越到一個時空！竟然都來了當然要體驗換裝，多拍些照回家。

這是不是很像員外正在找丫鬟？！

老塘湖藝術村

電話：06-7833800

地址：台南市學甲區美豐橋49-26

號營業時間：8:00-18:00

粉絲專頁：https://www.facebook.com/laotanglake

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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