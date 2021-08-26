防疫最狂一人燒肉！台南「松笠屋」獨立座位還附電視，像極燒烤版K書中心

松笠屋一人燒肉 一個人也能吃燒肉，獨立空間附電視、充電座，個人、雙人燒肉套餐，台南好市多美食。

很多餐廳大家看到的都是許多的座位，客人來越多、翻桌率越高，老闆賺更多。但這家『松笠屋』很特別，完全是為了邊緣人所設定的，一個人來吃燒肉也不奇怪，二個人也可以，桌前還有電視讓你看，免費無線上網，而且是類似半包廂的設計，不會被其他客人影響。

松笠屋一人燒肉 介紹

很多朋友聽到松笠屋都會聯想到好吃的鍋燒和關東煮，但小編這次來發現怎麼鍋燒不見了，原來是老闆想轉型，給客人不一樣的美食和服務。因為老闆很親切，所以小編也問了說為什麼有這樣的轉型想法，老闆說一個燒肉在國外很流行，這也是符合自己想要的，希望藉由不一樣的經營模式，讓平常一個人、二個人用餐的朋友，也有一個下班後放鬆的獨立空間，希望像朋友一樣想來就來。

店外就是機車的停車場，汽車就停在路旁的公有收費汽車停車格。從好市多走路過來才2分鐘，也很適合到好市多購物的朋友，可以在附近覓食的一個地方。

小編進到店裡越看越熟悉，好有親切感，後來才想到很像以前念書時期的K書中心，雖然在同一個空間，但還是讓每個來到這邊的客人有個獨立的空間，很適合單人、雙人、夫妻還是親子雙人來用餐。《防疫期間用餐方式請依政府及店家公告為準》

松笠屋一人燒肉 店內環境

白色和木頭設計造型，一座一座高高的座位區，而且都有做區隔的，分為單人座和雙人座，不能併桌、沒有提供兒童椅，平日只有晚上營業，假日從中午開到晚上，很適合一個人或是情侶想吃燒烤的族群，小編來也發現喜歡吃燒肉的爸爸也會帶著兒子一起來。

單人座與雙人座 介紹

只有單人和雙人座，以想吃燒肉的朋友量身訂製的燒肉店，而且每一個桌子前面都有螢幕，可以看網路電視、YouTube和Netflix，也有提供手機夾和充電插頭，而且電視遙控是可以直接語音搜尋。來到這邊慢慢吃燒肉，再搭配電視還滿舒適的，很適合平常下班一個人放鬆吃飯的地方。

松笠屋一人燒肉 菜單

松笠屋品項只有單人套餐、雙人套餐和單點，低消是一人一份套餐，第二個人低消150元起，兩個人直接點雙人套餐就是低消，沒有收服務費，冰淇淋和飲料無限享用。

松笠屋一人燒肉 肉品來源

肉品部位介紹及肉品來源。

我們吃的美食

今天帶樂多來用餐，小編負責烤，樂多負責吃和看超人力霸王，而且遙控器還可以語音搜尋，很適合3C白癡或是像樂多還看不懂國字年紀的小孩。

『單人套餐 – 豬五花(329元/套)』

單人套餐有湯、米飯、小菜、包肉生菜、鮮蔬沙拉、肉品各一份。豬五花一份150g，直接放到烤盤上去烤就可以，不用再抹油，還有切條狀的杏鮑菇。飲料和冰淇淋任你吃。

『雙人套餐 – 牛板腱+雞腿肉(620元/套)』

雙人套餐有湯、米飯、小菜、包肉生菜、鮮蔬沙拉、吐司各二份。肉品部份是牛板腱+雞腿肉，共250g。

店員會幫你確認溫度，等到達溫度就可以放心的烤了。

豬五花肉品來源是台灣，看起來油脂比較多，但把它煎到焦焦恰恰的，把油都逼出來，帶點焦香味再搭配白飯就是好吃。

牛板腱簡單說就是牛里肌的部位，因為切成薄片，所以煎個幾秒鐘翻面帶點粉紅色就好了，撒上海鹽直接吃原味，或是用生菜包著再加點蒜頭、泡菜，來個韓式吃法。或是台式中秋節吃法，用吐司包著肉片。

雞腿肉因為帶點厚度，所以熟的比較慢，用小火慢慢煎，再撒上七味粉，簡單的調味就可以吃了，或是沾上燒烤醬。

沙拉有玉米、洋蔥、生菜等，再淋上醬汁，吃起來很清爽很開胃。

包肉生菜一份也是好幾片。

雙人套餐就會附吐司，送上來已經是烤過的，可以單吃，也可以再包生菜和肉。

味噌湯喝起來日式風味，不是單純的味噌清湯，料算滿多的，有紅蘿蔔、白蘿蔔、洋蔥、柴魚片等。

白米飯也可以搭上燒烤變成燒肉飯。

有味噌醬、燒肉醬、生洋蔥和生蒜片，小菜有韓式泡菜和毛豆。肉可以沾醬燒肉醬，也可以直接撒上海鹽或七味粉。

另外單點 『黃金脆薯(40元/份)』

薯條外酥內軟，沾上番茄醬超搭的。

『豬梅花肉(120元/份)』

除了套餐外，也可以單點，豬梅花肉單點一份120元，重量100g。烤過的豬梅花吃起來QQ的，越咬越香。

自助吧吃喝到飽

飲料和冰淇淋自助任你吃，飲料有麥茶和檸檬水，冰淇淋三種口味，有香草、香檳葡萄、炭燒咖啡，香草還添加了香草籽，香檳葡萄裏頭還有葡萄粒，炭燒咖啡吃起來還滿像以前咖啡廳咖啡的味道。

店家資訊

台南的燒肉店算滿多家的，但是一人、兩人專屬的不多。『松笠屋』就是標榜一個人也能吃燒肉，空間都是獨立的，還有電視、手機充電頭，提供一個下班後的舒適用餐環境，屬於個人式的空間，完全不擔心被打擾，餐廳外面就有機車專屬停車格，汽車停路邊也很方便。

松笠屋一人燒肉

【地址】台南市北區和緯路三段395號（Google地圖）

【位置】好市多斜對面

【電話】無電話，使用松笠屋一人燒肉粉絲團訂位

【時間】

●下午17:00~晚上21:50(最後進場)(週二~四)

●中午12:00~晚上21:50(最後進場)(週五~日)

【公休】每週一(FB不定時公告)

【低消】一人一份套餐，第二人低消150元起

【網址】松笠屋一人燒肉粉絲團

3.10.藍23.藍24於特力屋、好市多下車，步行約2~4分鐘。

（大台南公車）（路線查詢）（時刻）（票價）（臺南巴士通粉絲團）（大台南公車APP）

(詳情請依相關單位公告為準)

【Tbike】

由臺南市公共腳踏車-大興公園站步行約5~7分鐘。

（租借站查詢）、（租借方式）、（租借費用）

【停車】有路邊公有收費停車格

【備註】

●提供WiFi。

●用餐時間80分鐘。

●無提供兒童椅。

●無提供酒精飲料。

●假日不接受訂位。

●無收服務費。

《防疫期間用餐方式請依政府及店家公告為準》

文章來源：南人幫 - Life in Tainan FB：南人幫 - Life in Tainan

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」